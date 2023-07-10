В России застрелили командира подлодки, с которой запускали "Калибры" по Украине, — СМИ

В Краснодаре (РФ) неизвестный застрелил заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.

Об этом 10 июля сообщили советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и росСМИ.

Ржицкий был командиром подлодок "Алроса" и "Краснодар", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", которыми Россия атакует Украину. По предварительным данным, именно из подводной лодки "Краснодар" оккупанты выпустили крылатые ракеты по Виннице 14 июля 2022 года. Тогда в результате атаки погибли 27 мирных жителей, более 200 получили ранения.

Как убили командира подлодки, с которой запускали "Калибры" по Украине

По предварительным данным и информации СМИ, Ржицкого застрелили во время пробежки. Неизвестный выстрелил ему четыре раза в спину. Он скончался на месте.

Следователи полагают, что киллер тщательно спланировал убийство, ведь долго следил за маршрутами передвижения Ржицкого. Полиция не может найти ни одну камеру наблюдения, которая зафиксировала бы момент ликвидации.

В это же время в Украине по всем направлениям ВСУ продолжают вести наступательные операции и добились незначительных успехов. Потери личного состава оккупационной армии РФ являются самыми высокими со времен пика битвы за Бахмут в марте.