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В России застрелили командира подлодки, с которой запускали "Калибры" по Украине, — СМИ
В Краснодаре (РФ) неизвестный застрелил заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого.
Об этом 10 июля сообщили советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и росСМИ.
Ржицкий был командиром подлодок "Алроса" и "Краснодар", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", которыми Россия атакует Украину. По предварительным данным, именно из подводной лодки "Краснодар" оккупанты выпустили крылатые ракеты по Виннице 14 июля 2022 года. Тогда в результате атаки погибли 27 мирных жителей, более 200 получили ранения.
Как убили командира подлодки, с которой запускали "Калибры" по Украине
По предварительным данным и информации СМИ, Ржицкого застрелили во время пробежки. Неизвестный выстрелил ему четыре раза в спину. Он скончался на месте.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Следователи полагают, что киллер тщательно спланировал убийство, ведь долго следил за маршрутами передвижения Ржицкого. Полиция не может найти ни одну камеру наблюдения, которая зафиксировала бы момент ликвидации.
В это же время в Украине по всем направлениям ВСУ продолжают вести наступательные операции и добились незначительных успехов. Потери личного состава оккупационной армии РФ являются самыми высокими со времен пика битвы за Бахмут в марте.