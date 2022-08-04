В шести областных центрах сообщили о минировании вокзалов и рынка (ОБНОВЛЕНО)

В полдень 4 августа в областных центрах разных регионов Украины начали сообщать о заминировании гражданской инфраструктуры. Предупреждения поступали один за другим, сотрудники ГСЧС и полиции оперативно прибыли на места для проверки зданий.

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По состоянию на 14:30 известно, что сообщение о минировании поступало на линию 102 в таких городах:

Тернополь;

Ровно;

Винница;

Кропивницкий;

Хмельницком;

Черкассы.

Городской голова Тернополя Сергей Надал в 13:30 сообщил , что информация о заминировании в Тернополе не подтвердилась.

"Специальные службы проверили помещение железнодорожного вокзала и Центрального универмага города. Я призываю вас, если видите подозрительных лиц, незнакомые предметы – сообщайте по номеру 102", - написал Надал в Facebook.

Вскоре в Ровно неизвестный также сообщил о заминировании вокзалов и улиц. Людей эвакуировали, спецслужбы проводят проверку, сообщило главное управление ГСЧС в Ровенской области.

"04 августа в 12:18 на спецлинию "101" от дежурного полиции поступило сообщение, что на электронную почту ГУ ЧП поступило сообщение о заминировании Ровенской автостанции по улице Киевской, стоянки легковых автомобилей по улице Сагайдачной и привокзальной площади с железнодорожным вокзалом", - сказано в сообщении ГСЧС.

Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что поступила информация о возможном минировании Центрального рынка и железнодорожного вокзала в Виннице .

Винницкий городской совет сообщил, что временно приостановлено движение общественного и частного транспорта на участке Коцюбинского проспекта (возле Центрального рынка) и вблизи площади Привокзальной.

Национальный вещатель "Суспільне" также сообщил, что информация о минировании поступала в ГСЧС в Кропивницком, Хмельницком и Черкассах.

В Кропивницкую взрывчатку ищут на Центральном рынке, в Хмельницку поступила информация о заминировании автовокзала, овощного рынка и железнодорожного вокзала.

В Кропивницком сообщили о заминировании Центрального рынка. Фото: "Суспільне" В Кропивницком сообщили о заминировании Центрального рынка. Фото: "Суспільне"

В Черкассах поступило сообщение о заминировании нескольких объектов: железнодорожного вокзала, автовокзала и почты на улице Хоменко.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук прокомментировал серию сообщений о заминировании в разных городах страны:

"Враг пытается таким образом посеять панику. Он не только обстреливает украинские города ракетами, но и может устраивать провокации. В любом случае, каждое такое сообщение обязаны проверить соответствующие службы. Прислушайтесь к советам военных и правоохранителей! Берегите себя и родных! ".