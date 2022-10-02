В Харьковской области нашли авто с пятью погибшими при попытке эвакуироваться из Купянска в мае

В поле возле села Василенково Шевченковской общины Харьковской области найдены остатки автомобиля, в котором погибли пять человек. Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

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По его словам, заявление о находке поступило в полицию 2 октября и следователи уже идентифицировали погибших. Ими оказались жители Купянска, который с конца февраля по середину сентября находился под российской оккупацией.

"Они пытались самостоятельно эвакуироваться в Харьков на автомобиле еще 6 мая, но по дороге наткнулись на рашистскую мину. Среди них - 41-летний Ярослав, 18-летний Иван, 19-летний Никита, 20-летний Алексей и 50-летняя Людмила", – рассказал Болвинов.

Он выразил соболезнования родственникам и близким погибших и заверил, что следователи делают все необходимое для установления виновных.

Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Напомним, что соседний с Купянским поселок Купянск-Узловой, где расположена крупная железнодорожная станция, бывшая важным логистическим узлом оккупационных войск, был освобожден лишь несколько дней назад, став одним из первых таких населенных пунктов на левобережье Оскола.