Войска РФ применили авиацию по Херсонской области: есть раненые

Российские оккупанты 4 мая обстреляли Херсонскую область, ударив из авиации. Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в комментарии "Суспільному".

По его словам, российская авиация сбросила управляемые бомбы на село Кизомис и территорию Бериславского района. Также авиабомбы попали вблизи районной больницы.

В результате действий россиян два человека получили ранения.

Напомним, в течение 3 мая российские оккупанты совершили массированную атаку Херсона и области. Враг обстрелял железнодорожный вокзал, строительный магазин, продуктовый супермаркет и ряд других мест в регионе.

В результате российской агрессии в течение суток в области погибли 23 человека. Еще 46, в том числе двое детей, получили ранения.