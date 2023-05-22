Воздушные силы за ночь уничтожили четыре российские крылатые ракеты и 20 Shahed

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" уничтожили четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа Shahed.

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

Основную силу удара оккупанты направили на Днепр и Днепропетровскую область. Всего россияне выпустили:

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – Азовского моря и Курской области;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

5 зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области;

20 иранских ударных дронов Shahed-136/131 с южного и северного направлений.

В конце дня 21 мая украинские защитники также ликвидировали еще один вражеский самолет.

"В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" потерпел российский истребитель Су-35! Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются!", — отчитались в ВС ВСУ.

Данные: ВС ВСУ

В течение предыдущих суток оккупанты также атаковали Запорожскую область. В результате вражеских атак есть разрушение частных домов, хозяйственных построек, повреждение автомобилей. По Херсонской области россияне наносили удары 57 раз.

В Харьковской области оккупанты обстреляли Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области, применив артиллерию, минометы и ракетное вооружение.