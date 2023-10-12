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Враг атаковал дронами Харьков и область: в ОВА рассказали о последствиях

Харьков
Фото: пресслужба Харьковской ОВА

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Этой ночью около 23:30, враг нанес удар, предварительно БПЛА "Шахед", по Индустриальному району Харькова. В результате удара повреждены 2 частных жилых дома, произошел пожар", - отметил Синегубов.

По его словам, 57-летний мужчина получил ранения. К медикам за помощью также обратилась женщина из-за острой реакции на стресс.

Кроме того, вчера вечером, около 22:45, враг ударил предварительно с помощью БПЛА "Шахед" по селам Буды, Бабаи и Дворки Харьковского района. Повреждены гражданские предприятия, произошли пожары. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Фото 2 — Враг атаковал дронами Харьков и область: в ОВА рассказали о последствиях

Также около полуночи оккупанты обстреляли село Ковшаровка Купянского района. Артиллерийский снаряд попал между подъездами многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших.

В результате обстрелов Купянска поврежден частный дом, здания гражданского предприятия, произошли пожары.

Фото 3 — Враг атаковал дронами Харьков и область: в ОВА рассказали о последствиях

В пгт Купянск-Узловой обстрелом поврежден частный дом. Ранены и были госпитализированы 72-летняя женщина и мужчина 43 лет.

Также под ударами оккупантов были село Лукьянцы Харьковского района, город Волчанск и село Волчанские Хутора Чугуевского района. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Как сообщил глава области, количество погибших в результате удара по селу Гроза увеличилось до 56 человек. Вчера вечером в реанимации скончалась 53-летняя женщина.

"На Купянском направлении продолжаются бои. Вчера украинские воины отразили более 10 атак врага в районах Синьковки и Ивановки", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, вчера возле села Граково Купянского района в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвались 2 человека. Они погибли на месте.

Накануне враг обстрелял из РСЗО и нанес ракетный удар ЗРК С-300 по селу Боровая Изюмского района. В результате вражеского обстрела повреждены 2 жилых дома.

Автор:
Светлана Манько