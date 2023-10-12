Враг атаковал дронами Харьков и область: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Этой ночью около 23:30, враг нанес удар, предварительно БПЛА "Шахед", по Индустриальному району Харькова. В результате удара повреждены 2 частных жилых дома, произошел пожар", - отметил Синегубов.

По его словам, 57-летний мужчина получил ранения. К медикам за помощью также обратилась женщина из-за острой реакции на стресс.

Кроме того, вчера вечером, около 22:45, враг ударил предварительно с помощью БПЛА "Шахед" по селам Буды, Бабаи и Дворки Харьковского района. Повреждены гражданские предприятия, произошли пожары. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Также около полуночи оккупанты обстреляли село Ковшаровка Купянского района. Артиллерийский снаряд попал между подъездами многоквартирного дома. Обошлось без пострадавших.

В результате обстрелов Купянска поврежден частный дом, здания гражданского предприятия, произошли пожары.

В пгт Купянск-Узловой обстрелом поврежден частный дом. Ранены и были госпитализированы 72-летняя женщина и мужчина 43 лет.

Также под ударами оккупантов были село Лукьянцы Харьковского района, город Волчанск и село Волчанские Хутора Чугуевского района. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Как сообщил глава области, количество погибших в результате удара по селу Гроза увеличилось до 56 человек. Вчера вечером в реанимации скончалась 53-летняя женщина.

"На Купянском направлении продолжаются бои. Вчера украинские воины отразили более 10 атак врага в районах Синьковки и Ивановки", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, вчера возле села Граково Купянского района в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвались 2 человека. Они погибли на месте.

Накануне враг обстрелял из РСЗО и нанес ракетный удар ЗРК С-300 по селу Боровая Изюмского района. В результате вражеского обстрела повреждены 2 жилых дома.