Выросло количество погибших в результате российской атаки Константиновки

По уточненным данным по состоянию на 07:00 25 июля, во время обстрела Константиновки 24 июля погибли два человека, в том числе 10-летний мальчик — он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Количество пострадавших осталось неизменным: 7 человек получили ранения, в том числе девочки 5-ти, 11-ти и 12-ти лет и 12-летний мальчик. Один ребенок в тяжелом состоянии доставлен в соседнюю область для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Состояние остальных детей удовлетворительное.

"Очередное преступление россиян против гражданского населения, совершенное умышленно, хладнокровно и цинично. Еще раз призываю родителей вывезти детей из опасной зоны. Позаботьтесь о самых дорогих!", - прокомментировал Кириленко.

Напомним, около 19:00 24 июля россияне открыли огонь по местному водоему в Константиновке Донецкой области, на берегу которого отдыхали люди. Обстрел произвели из РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами. Такое оружие используют для "уничтожения живой силы противника".

Накануне, 21 июля, россияне убили двоих детей в поселке Дружба Торецкой громады Донецкой области. В тот же день оккупанты обстреляли из "Градов" Константиновку. В результате атаки погибли два человека. Также повреждена школа и 20 домов.