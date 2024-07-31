Австрия планирует инвестировать 155 млн евро в развитие мусорообрабатывающей инфраструктуры в Ивано-Франковской области

Австрия планирует инвестировать 155 миллионов евро в создание современной мусорообрабатывающей инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Опыт страны считается одним из самых успешных в ЕС в сфере управления отходами и говорит о том, что мусорообрабатывающая инфраструктура может быть экологически дружественной.

Об этом сообщил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец после встречи с Послом Германии в Украине Мартином Егером и руководителями инвестиционных компаний, специализирующихся на управлении отходами.

Согласно проекту, в Ивано-Франковской области планируется построить пять заводов, которые смогут перерабатывать более 470 тысяч тонн отходов ежегодно.

"Здесь есть реальная готовность и заинтересованность общин, поэтому проект активно движется. Важно, что инвесторы приходят уже с пониманием как это должно работать в той или иной области и предлагают конкретные решения. Минсреда за последние полтора года провела колоссальную работу по подготовке регионов к реформе и привлечение инвестиций в развитие мусорообрабатывающей инфраструктуры", — отметил Стрелец.

Министр также призвал другие области Украины приобщаться к развитию системы управления отходами. По его словам, Ивано-Франковская, Полтавская, Одесская, Киевская и Закарпатья могут стать примером для других регионов, благодаря чему в Украине появятся более 200 новых современных заводов европейского образца.

Украина планирует реализацию более 200 проектов по переработке отходов

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины избрало более 200 инициатив по переработке отходов разного типа по всей стране. По предварительным подсчетам, воплощение этих проектов потребует инвестиций на сумму около 4 миллиардов евро.

Министерством был проведен анализ проблематики утилизации отходов в каждом регионе. Уже разработано несколько приоритетных инициатив, в частности, в Киевской области, где предусмотрено создание двух заводов, которые будут обслуживать более 1,5 миллиона жителей и перерабатывать 470 тысяч тонн отходов в год.

В Ивано-Франковской области планируется реализация проекта, включающего пять заводов по переработке 450 тысяч тонн отходов ежегодно. В Полтавской области запланировано строительство 4 заводов, а в Одесской области — 7, что позволят решить проблемы с отходами для 2,3 миллионов жителей.

Как рассказывал Стрелец ранее, в Украине планируется строительство новых мусорообрабатывающих заводов в нескольких регионах, и они должны заработать до 2034 года. Тем не менее, по состоянию на 15 января ни одно мусороперерабатывающее предприятие не имело лицензии на осуществление операций в сфере управления опасными отходами.