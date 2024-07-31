Австрія планує інвестувати 155 млн євро у розвиток сміттєобробної інфраструктури на Івано-Франківщині

Австрія планує інвестувати 155 мільйонів євро у створення сучасної сміттєобробної інфраструктури на Івано-Франківщині. Досвід країни вважається одним з найуспішніших в ЄС у сфері управління відходами та говорить про те, що сміттєобробна інфраструктура може бути екологічно дружньою.

Про це повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець після зустрічі з Послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером та керівниками інвестиційних компаній, що спеціалізуються на управлінні відходами.

Згідно з проектом, на Івано-Франківщині планується побудувати п'ять заводів, які зможуть переробляти понад 470 тисяч тонн відходів щорічно.

"Тут є реальна готовність та зацікавленість громад, тому проект активно рухається. Важливо, що інвестори приходять вже з розумінням як це має працювати у тій чи іншій області та пропонують конкретні рішення. Міндовкілля за останні півтора роки провела колосальну роботу з підготовки регіонів до реформи та залучення інвестицій у розвиток сміттєобробної інфраструктури", - зазначив Стрілець.

Міністр також закликав інші області України долучатися до розвитку системи управління відходами. За його словами, Івано-Франківщина, Полтавщина, Одещина, Київщина та Закарпаття можуть стати прикладом для інших регіонів, завдяки чому в Україні з'являться понад 200 нових сучасних заводів європейського зразка.

Україна планує реалізацію понад 200 проєктів з переробки відходів вартістю €4 млрд

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України обрало понад 200 ініціатив з переробки відходів різного типу по всій країні. За попередніми підрахунками, втілення цих проектів вимагатиме інвестицій на суму приблизно 4 мільярди євро.

Міністерством було проведено аналіз проблематики утилізації відходів у кожному регіоні. Вже розроблено декілька пріоритетних ініціатив, зокрема на Київщині, де передбачено створення двох заводів, які обслуговуватимуть понад 1,5 мільйона жителів і перероблятимуть 470 тисяч тонн відходів на рік.

Загалом, на Івано-Франківщині планується реалізація проекту, що включає п'ять заводів із переробки 450 тисяч тонн відходів щорічно. На Полтавщині заплановано будівництво 4 заводів, а на Одещині - 7, що дозволять розв'язати проблеми з відходами для 2,3 мільйонів мешканців.

Як розповідав Стрілець раніше, в Україні планується будівництво нових сміттєобробних заводів в декількох регіонах і вони повинні запрацювати до 2034 року. Проте, станом на 15 січня жодне сміттєпереробне підприємство не мало ліцензії на здійснення операцій у сфері управління небезпечними відходами.