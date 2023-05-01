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Промышленность
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"Дарница" получила сертификат безопасности пищевых продуктов европейского образца

"Дарница" получила сертификат безопасности пищевых продуктов европейского образца
"Дарница" получила сертификат безопасности пищевых продуктов европейского образца

Ведущий производитель лекарственных средств в Украине фармацевтическая компания “Дарница” прошла сертификационный аудит и получила сертификат о соответствии систем управления безопасностью пищевых продуктов требованиям международного стандарта ISO 22000:2018.

Соответствующее решение приняли специалисты Органа по сертификации систем менеджмента "Евростандартсертификация". Сертификат для компании "Дарница" был внесен в Реестр этого органа 27 апреля.

Система сертификации безопасности пищевых продуктов предложена Всемирной организацией здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. Стандарт ISO 22000 признается и применяется в большинстве развитых стран производителями пищевой продукции, упаковочных материалов, логистическими компаниями, занимающимися дистрибуцией продуктов питания.

Как отметили представители компании, для фармацевтического сектора такая сертификация означает гарантирование надлежащего уровня безопасности упаковки лекарств и производства нелекарственных средств типа биологически активных добавок к пище.

"Сертификация системы управления безопасностью пищевых продуктов по стандарту ISO - это важный шаг, который открывает для "Дарницы" новые возможности по расширению портфеля продукции, в частности, для внешних рынков благодаря признанию соответствия лучшим международным производственным практикам", - подчеркнула Ольга Крамаренко, директор компании "Дарница" по вопросам качества.

Автор:
Нина Комащенко