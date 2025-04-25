От идеи к фронту: как в Украине создают боевые технологии и с какими вызовами сталкиваются производители

11 апреля в Киеве во время ежегодного Business Wisdom Summit прошла дискуссионная панель представителей украинской оборонной промышленности, которые поделились достижениями и вызовами в условиях полномасштабной войны.

В ходе дискуссионной панели "Оружейники" на BWS спикеры обсудили потребности оборонной отрасли и пути к эффективному усилению фронта за счет инноваций и сотрудничества государства и частного сектора. Генеральный директор Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" Олег Гуляк открыл дискуссионную панель, заявив, что в начале полномасштабного вторжения произошли большие изменения в оборонном секторе.

"Изменились не только продукты, которые нужно производить, но и сам подход государства, заказчиков, в частности, Минобороны и МВД", — сказал он.

Business Wisdom Summit 2025. Фото: Delo.ua

Также CEO BRAVE1 Наталья Кушнерская отметила, что украинский оборонный сектор совершил настоящий технологический скачок, ведь производители способны адаптироваться к различным ситуациям и создавать эффективные и доступные решения. В то же время враг также адаптируется и пытается противодействовать решениям украинских разработчиков.

"Жизненный цикл технологии на фронте — 3-6 месяцев. Наша задача — действовать еще быстрее", — отметила Наталья.

Она добавила, что портфель BRAVE1 насчитывает более 3600 решений от более чем 1500 компаний, охватывающих разные направления: от окопных РЭБ до дронов-камикадзе.

Business Wisdom Summit 2025. Фото: Delo.ua

"Наши дроны сегодня должны летать дальше, поражать точнее. В планах на этот год: поиск решений для противодействия врагу, улучшению логистики, увеличению зоны поражения, включая разработку ракет, подводных и автономных дронов, лазерные решения и т.д. Мы активно помогаем производителям, тестируем и доводим технологии до внедрения", — рассказала Наталья.

После выступления Натальи слово взял генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, который рассказал о развитии предприятия и возникающих проблемах, в частности с финансированием. Так, в 2025 году индустрия достигла больших объемов производства, который государство не может финансировать имеющимися ресурсами. По словам Владислава, разрыв между производственными возможностями и бюджетным финансированием достиг более $20 млрд, когда возможности государства меньше $10 млрд.

"Сегодня у индустрии есть два ключевых вызова: финансирование и долгосрочное планирование. Очень мало производителей имеют контракты более чем на год. А это критически важно для устойчивого развития", — отметил он.

Business Wisdom Summit 2025. Фото: Delo.ua

Владислав отметил, что для эффективной войны нужна полная поддержка: авиация, флот, артиллерия. И, самое главное, финансирование.

Заместитель директора по развитию бизнеса Airlogix Дмитрий Пятрин рассказал, как компания развивалась, где сейчас уже работает более 400 человек. Предприятие, по его словам, росло экспоненциально в течение 2022-2024 годов. Их подход – разработка и создание изделия, передача на тестирование военным, внесение изменений. Это позволило оптимизировать разработки и наладить официальное сотрудничество с государством.

"Мы получили первый государственный контракт и выполнили его вовремя. Сейчас у нас 9 разработок, которые финансируются за счет поставок Силам обороны Украины", — говорит Дмитрий.

Business Wisdom Summit 2025. Фото: Delo.ua

Он также упомянул, что предприятие сталкивается с проблемой отсутствия долгосрочного плана заказов от государства. В то же время существуют проблемы с нехваткой предоплаты, из-за чего остальное приходится покрывать из собственных оборотных средств. В компании понимают, что будет происходить в ближайшие 3-4 месяца, но не в течение года. Кроме того, со стороны других государств есть спрос на продукцию, но экспорт из Украины закрыт. Дмитрий рассказал, что избыток, который производится на предприятии, можно было бы продавать на экспорт.

В ходе обсуждения директор по международным связям ЛИГА оборонных предприятий Юлия Высоцкая назвала логистику и нехватку комплектующих одними из основных вызовов для производителя.

"Наши поставщики из Европы, даже из США, не успевают за темпами украинского производства", — отметила Юлия.

Business Wisdom Summit 2025. Фото: Delo.ua

Также она отметила необходимость сохранения объемов производства, несмотря на все трудности, среди которых также вопросы растаможки комплектующих и наличие госзаказов.

"Есть единственный заказчик — государство. Если нет госзаказа, производство просто останавливается", — рассказала она.

В то же время, то, что совершила украинская оборонка за эти три года — это подвиг, добавила модератор дискуссионной панели, заместитель Министра, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр. Ведь производителям все же удалось нарастить мощности под обстрелами, в условиях оккупации, потери людей, выезжающих за границу,

Business Wisdom Summit 2025. Фото: Delo.ua

Она также согласилась с участниками дискуссии, что объем производства значительно превышает объем заказов государства. Поэтому есть неотложная потребность во внедрении контролируемого экспорта, ведь Украина может быть мощным игроком на международном рынке.