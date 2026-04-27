Эффективность как новая парадигма: Яцек Мейзнер о трансформации "ОРАНТЫ" и европейском векторе развития

Председатель правления НАСК "ОРАНТА" Яцек Мейзнер рассказывает об итогах 2025 года, интеграции в европейский контекст, стратегии Value over Volume и развитии самой мощной агентской сети страны.

Яцек, результаты 2025 года выглядят парадоксально: количество договоров ОСАГО в сегменте физлиц несколько сократилось, но объем премий фактически удвоился. Как вы прокомментируете такую трансформацию портфеля?

– Это не парадокс, а логический результат перехода украинского рынка к европейским стандартам ведения бизнеса. 2025 год стал переломным благодаря имплементации нового закона об ОСАГО. Мы наконец-то окончательно перешли от устаревших советских подходов к рыночному ценообразованию.

Сегодня мы наблюдаем в Украине те же процессы, которые проходили рынки Польши, Чехии или стран Балтии 10-15 лет назад. Приоритетом становится не демпинг ради доли рынка, а платежеспособность и финансовая стойкость страховщика. Благодаря последовательной политике НБУ мы получили прозрачные правила игры: свободные тарифы, отмена франшиз и обязательное прямое урегулирование.

Это позволило "ОРАНТА" провести глубокую сегментацию клиентов по уровню риска. Мы сознательно отказались от "сложных" сегментов, где цена не покрывала вероятные убытки. Рост средней премии с 1100 до 2500 грн при здоровом уровне убыточности в 28% свидетельствует о том, что мы избрали путь капитализации качества. Наша философия проста: лучше иметь миллион лояльных и прибыльных клиентов, чем два миллиона убыточных.

Общие показатели компании также впечатляют: активы свыше 3,5 млрд. грн., прибыль 279 млн. грн. Это только последствие рыночной конъюнктуры или результат глубокой внутренней трансформации?

– Это синергия обоих факторов. Жесткие, но справедливые требования регулятора к капитализации очистили рынок от слабых игроков, что автоматически повысило доверие потребителей к системным компаниям. Собственный капитал "ОРАНТА" превысил 1 млрд грн - это маркер наивысшей надежности для наших партнеров. Наши резервы выросли на 71% - это наш "фундамент безопасности", позволяющий уверенно работать даже в нынешних условиях.

Однако внутренние изменения весят не меньше. Мы реализуем стратегию диверсификации, постепенно отходя от монозависимости от автострахования. Видим колоссальный потенциал в ДМС (добровольном медицинском страховании) и имущественном страховании. В общем, "ОРАНТА" эволюционирует в модель Composite Insurer, где клиент получает комплексную защиту всех сфер жизни "в одно окно".

Вы многое инвестируете в IT и цифровизацию. Чем ваша технологическая платформа отличается от уже имеющейся на рынке?

- Мы отказались от лоскутной IT-архитектуры, где разные модули плохо взаимодействуют между собой. Вместо этого сделали ставку на самую современную интегрированную Core-систему от единого вендора, которая обеспечивает полную бесшовность процессов от продажи полиса до выплаты.

Ключевое преимущество этой платформы – полная мобильность и кроссплатформенность (Anywhere, Any Device). Наши сотрудники и агенты могут эффективно работать с любой точки, что важно для операционной устойчивости в условиях Украины.

Параллельно перестраиваем единую цифровую экосистему. CRM система интегрирована со всеми каналами связи, поэтому оператор еще до начала разговора видит историю взаимодействия с человеком. Искусственный интеллект и предиктивная аналитика помогают в андерайтинге, оценивая риски на этапе заявки, а также берут на себя часть рутинных операций в процессе урегулирования убытков. Отдельным направлением для нас есть онлайн-сервисы: мы активно развиваем прямые продажи через сайт и мобильное приложение.

Сегодня человек хочет иметь выбор: купить полис самостоятельно через несколько минут онлайн или получить консультацию агента. Оба сценария должны быть одинаково удобными. Именно поэтому мы придерживаемся принципа "High Tech+High Touch": технологии не заменяют человека, а освобождают время агента от бумажной работы, чтобы он мог сосредоточиться на качественной консультации.

Что касается агентов, то вы часто говорите, что собственная сеть — это золотой фонд компании. Не противоречит ли это тренду в полной цифровизации?

- Отнюдь. Напротив, опыт европейских рынков, особенно Польши и Германии, доказывает, что профессиональная агентская сеть и собственные представительства являются наиболее эффективным и стабильным каналом дистрибуции. В 2026 году ОРАНТА будет делать ставку именно на развитие собственной сети продаж. Мы инвестируем в обучение наших агентов, превращая их в профессиональных финансовых консультантов. Эти люди сопровождают клиента годами.

Собственная сеть помогает нам контролировать качество сервиса на каждом этапе и обеспечивать высокий уровень удержания клиентов. Цифровизация лишь дает им инструменты быстрой работы, но доверие строится на личном контакте. Вопрос военных рисков остается самым острым.

Как компания справляется с этим вызовом и какие перспективы вы видите?

– Мы не ждем "идеальных условий". В течение 2025 и начала 2026 "ОРАНТА" выплатила более 28 млн грн именно по военным рискам. Это наш вклад в устойчивость общества.

Сегодня мы имеем поддержку от международных перестраховщиков с рейтингом A+ (Standard & Poor's), что позволяет нам покрывать крупные имущественные объекты. Однако для масштабирования этого рынка критически важно сотрудничество с государством. Мы активно поддерживаем создание национальной системы страхования военно-политических рисков с привлечением международного перестрахования.

Каким вы видите 2026 год для "ОРАНТЫ" и украинского рынка в целом?

– 2026-й будет годом профессионализации. Украинский рынок все больше напоминает польский по своей структуре: высокая конкуренция сервисов, развитая агентская сеть и жесткое наблюдение регулятора.

Для "ОРАНТА" этот год должен стать этапом углубления тех направлений, которые уже показали результат. Прежде всего, речь идет о постепенном наращивании доли корпоративного бизнеса. Мы будем уделять особое внимание корпоративному КАСКО, страхованию имущества и медицинскому страхованию. Параллельно планируем развивать свою сеть: открывать новые представительства и привлекать профессиональных агентов в регионах.

Еще одно важное направление – формирование полноценной экосистемы онлайн-продаж. Мы стремимся создать максимально удобную среду для людей, предпочитающих digital-каналы, но одновременно сохранить возможность получить консультацию агента там, где это нужно.

В общем, у нас нет желания быть №1 любой ценой. Наша цель – быть №1 по эффективности и клиентскому опыту. Мы строим компанию, которая финансово стабильна сегодня и технологически готова к вызовам завтрашнего дня.