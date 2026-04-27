Ефективність як нова парадигма: Яцек Мейзнер про трансформацію "ОРАНТИ" та європейський вектор розвитку

Голова правління НАСК “ОРАНТА” Яцек Мейзнер розповідає про підсумки 2025 року, інтеграцію в європейський контекст, стратегію Value over Volume та розбудову найпотужнішої агентської мережі країни.

Пане Яцеку, результати 2025 року виглядають парадоксально: кількість договорів ОСЦПВ у сегменті фізосіб дещо скоротилася, але обсяг премій фактично подвоївся. Як ви прокоментуєте таку трансформацію портфеля?

- Це не парадокс, а логічний результат переходу українського ринку до європейських стандартів ведення бізнесу. 2025 рік став переломним завдяки імплементації нового закону про ОСЦПВ. Ми нарешті остаточно перейшли від застарілих радянських підходів до ринкового ціноутворення.

Сьогодні ми спостерігаємо в Україні такі самі процеси, які проходили ринки Польщі, Чехії чи країн Балтії 10-15 років тому. Пріоритетом стає не демпінг заради частки ринку, а платоспроможність та фінансова стійкість страховика. Завдяки послідовній політиці НБУ ми отримали прозорі правила гри: вільні тарифи, скасування франшиз та обов’язкове пряме врегулювання.

Це дозволило "ОРАНТІ" провести глибоку сегментацію клієнтів за рівнем ризику. Ми свідомо відмовилися від "складних" сегментів, де ціна не покривала ймовірні збитки. Зростання середньої премії з 1100 до 2500 грн за здорового рівня збитковості у 28% свідчить про те, що ми обрали шлях капіталізації якості. Наша філософія проста: краще мати мільйон лояльних і прибуткових клієнтів, ніж два мільйони збиткових.

Загальні показники компанії також вражають: активи понад 3,5 млрд грн, прибуток 279 млн грн. Це лише наслідок ринкової кон’юнктури чи результат глибокої внутрішньої трансформації?

- Це синергія обох факторів. Жорсткі, але справедливі вимоги регулятора до капіталізації очистили ринок від слабких гравців, що автоматично підвищило довіру споживачів до системних компаній. Власний капітал "ОРАНТИ" перевищив 1 млрд грн — це маркер найвищої надійності для наших партнерів. Наші резерви зросли на 71% — це наш "фундамент безпеки", що дозволяє впевнено працювати навіть у нинішніх умовах.

Проте внутрішні зміни важать не менше. Ми реалізуємо стратегію диверсифікації, поступово відходячи від монозалежності від автострахування. Бачимо колосальний потенціал у ДМС (добровільному медичному страхуванні) та майновому страхуванні. Загалом "ОРАНТА" еволюціонує у модель Composite Insurer, де клієнт отримує комплексний захист усіх сфер життя "в одне вікно".

Ви багато інвестуєте в IT та цифровізацію. Чим ваша технологічна платформа відрізняється від тієї, що вже є на ринку?

- Ми відмовилися від клаптикової IT-архітектури, де різні модулі погано взаємодіють між собою. Натомість зробили ставку на найсучаснішу інтегровану Core-систему від єдиного вендора, яка забезпечує повну безшовність процесів від продажу поліса до виплати.

Ключова перевага цієї платформи — повна мобільність та кросплатформність (Anywhere, Any Device). Наші співробітники та агенти можуть ефективно працювати з будь-якої точки, що критично важливо для операційної стійкості в умовах України.

Паралельно розбудовуємо єдину цифрову екосистему. CRM-система інтегрована з усіма каналами зв’язку, тому оператор ще до початку розмови бачить історію взаємодії з людиною. Штучний інтелект і предиктивна аналітика допомагають в андерайтингу, оцінюючи ризики на етапі заявки, а також беруть на себе частину рутинних операцій у процесі врегулювання збитків. Окремим напрямом для нас є онлайн-сервіси: ми активно розвиваємо прямі продажі через сайт і мобільний застосунок.

Сьогодні людина хоче мати вибір: купити поліс самостійно за кілька хвилин онлайн або отримати консультацію агента. Обидва сценарії мають бути однаково зручними. Саме тому ми дотримуємося принципу "High Tech + High Touch": технології не замінюють людину, а звільняють час агента від паперової роботи, щоб він міг зосередитися на якісній консультації.

Щодо агентів: ви часто кажете, що власна мережа — це золотий фонд компанії. Чи не суперечить це тренду на повну цифровізацію?

- Аж ніяк. Навпаки, досвід європейських ринків, особливо Польщі та Німеччини, доводить, що професійна агентська мережа та власні представництва є найбільш ефективним та стабільним каналом дистрибуції. У 2026 році "ОРАНТА" робитиме ставку саме на розвиток власної мережі продажів. Ми інвестуємо у навчання наших агентів, перетворюючи їх на професійних фінансових консультантів. Ці люди супроводжують клієнта роками.

Власна мережа допомагає нам контролювати якість сервісу на кожному етапі та забезпечувати високий рівень утримання клієнтів. Цифровізація лише дає їм інструменти для швидкої роботи, але довіра будується на особистому контакті. Питання воєнних ризиків залишається найгострішим.

Як компанія справляється з цим викликом і які перспективи ви бачите?

- Ми не чекаємо "ідеальних умов". Протягом 2025-го та початку 2026-го "ОРАНТА" виплатила понад 28 млн грн саме за воєнними ризиками. Це наш внесок у стійкість українського суспільства.

Сьогодні ми маємо підтримку від міжнародних перестраховиків з рейтингом A+ (Standard & Poor’s), що дає нам змогу покривати великі майнові об’єкти. Проте для масштабування цього ринку критично важливою є співпраця з державою. Ми активно підтримуємо створення національної системи страхування воєнно-політичних ризиків із залученням міжнародного перестрахування.

Яким ви бачите 2026 рік для "ОРАНТИ" та українського ринку загалом?

- 2026-й буде роком професіоналізації. Український ринок дедалі більше нагадує польський за своєю структурою: висока конкуренція сервісів, розвинена агентська мережа та жорсткий нагляд регулятора.

Для "ОРАНТИ" цей рік має стати етапом поглиблення тих напрямів, які вже показали результат. Передусім йдеться про поступове нарощування частки корпоративного бізнесу. Ми приділятимемо особливу увагу корпоративному КАСКО, страхуванню майна та медичному страхуванню. Паралельно плануємо розвивати власну мережу: відкривати нові представництва та залучати професійних агентів у регіонах.

Ще один важливий напрям — формування повноцінної екосистеми онлайн-продажів. Ми прагнемо створити максимально зручне середовище для людей, які віддають перевагу digital-каналам, але водночас зберегти можливість отримати консультацію агента там, де це потрібно.

Загалом у нас немає бажання бути №1 за будь- яку ціну. Наша мета — бути №1 за ефективністю та клієнтським досвідом. Ми будуємо компанію, яка є фінансово стабільною сьогодні та технологічно готовою до викликів завтрашнього дня.