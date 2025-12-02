Как VUSO превращает военные риски для авто в управляемые финансовые сценарии

Какие новые тенденции на рынке КАСКО в 2025 году? Что делают страховщики, чтобы привлечь новых клиентов и удержать существующих?

- Рынок КАСКО в 2025 году демонстрирует умеренный рост общего объема. Основная тенденция – эволюционный спрос на комплексные продукты, включающие покрытие военных рисков. Сегодня клиенты не просто страхуют авто, они ищут чувство защищенности в нестабильных условиях.

В этом контексте VUSO следует стратегии мультиканальности: работа через автосалоны, банки-партнеры, лизинговые компании и непосредственно с владельцами авто. Это позволяет клиенту получить консультацию и оформить страховой продукт максимально быстро и удобно. Особое внимание уделяется поддержке существующих клиентов: персонализированный сервис, оперативное урегулирование ущерба и постоянная коммуникация с партнерами формируют доверие и повышают лояльность.

Как оценивается динамика роста продаж КАСКО в 2025 году?

– Динамика продаж КАСКО растет умеренно и соответствует общему тренду регистраций новых автомобилей. Интересно, что заметно растет спрос на страхование электрокаров: это связано с новыми правилами растаможки таких авто, которые будут работать в следующем году.

Мы сознательно удерживаем позицию в среднеценовом сегменте, делая ставку на качество. Демпинг – не наша стратегия. VUSO предлагает продукты с честным балансом между ценой и реальной ценностью клиента. Это позволяет привлекать новых автовладельцев, сохраняя при этом доверие тех, кто с нами годами.

Какие факторы определяют спрос на КАСКО сегодня в кризисных условиях?

- В нестабильные времена страхование становится больше чем финансовым инструментом: оно позволяет клиентам чувствовать контроль над жизнью и заранее просчитывать возможные сценарии развития событий, даже в случае военных рисков для авто. После массированных атак люди все чаще оформляют КАСКО. Страхование перестает быть формальностью.

В VUSO ключевую роль играет быстрота и прозрачность сервиса. Клиент хочет понять, как все работает, и получить результат без лишних движений. Наша компания предлагает именно такой сервис.

Какова частота обращений по КАСКО с военными рисками?

– В 2025 году мы видим относительно равномерную динамику обращений. После интенсивных обстрелов количество заявлений увеличивается, но масштабы контролируются. Пиковый показатель – до 15 обращений на один массированный обстрел, однако это никак не влияет на сроки урегулирования.

Средняя сумма ущерба на одно авто — около 240 тыс. грн, в регионах с повышенным уровнем риска — 151 тыс. грн. Около 13% поврежденных от военных рисков авто в этом году были уничтожены полностью. Остальные получили легкие или средние повреждения от взрывной волны или обломков.

Один из ярких кейсов — супруги, которые оформили КАСКО на два автомобиля, получили примерно 2,8 млн грн компенсации после их уничтожения во время обстрела, что демонстрирует эффективность страхования в условиях войны.

Существуют ли стандарты скорости выплат и как реально их соблюдать в пиковые периоды?

- Плановые сроки выплат остаются, как в классическом КАСКО: простой ущерб выплачивается в течение семи дней после предоставления всех документов. Особенностью случаев с военными рисками является привлечение компетентных органов в подтверждение причин повреждения. Продолжительность урегулирования зависит не от ресурсов компании, а от сложности повреждений, диагностики и точного формирования размера ущерба. То есть, даже в пиковые периоды наша компания может обеспечить качественный и прозрачный процесс для клиента.

Как ваша компания организует помощь ВСУ и удается ли как-то масштабировать свою помощь военным?

– Мы разделяем ответственность за наше будущее и считаем, что бизнес должен быть одним из самых мощных доноров помощи войску. Это не вопрос имиджа, это вопрос гражданской позиции.

По-прежнему мы системно передаем автомобили, дроны и другие необходимые средства для выполнения боевых задач. Мы стремимся масштабировать эту деятельность, подходя к ней как отдельному направлению корпоративной стратегии. Одним из самых значимых шагов стало передача ударного дрона Magura W6P для ГУР МО.

Мы также интегрируем социальную составляющую в большинство наших спонсорских проектов. Так, в рамках сотрудничества с RunUkraine поддерживаем забег "Десятка несокрушимости" и приобщаемся к благотворительной инициативе "Бигосбор", благодаря которой передали специально оснащенный бус для 411-го отдельного полка БПС "Ястребы".

Кроме того, мы присоединились к проекту FinStream, цель которого — поддержка ветеранского бизнеса в Украине. Мы рассматриваем это как инвестицию в будущее — у людей, которые уже доказали свою силу и сейчас создают новую экономику страны.

Помощь войску – это продуманный, измеряемый и устойчивый процесс. Именно такой подход формирует доверие к бизнесу и демонстрирует, что украинские компании не только работают во время войны, но помогают стране выстоять.