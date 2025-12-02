Як VUSO перетворює воєнні ризики для авто на керовані фінансові сценарії

Які нові тенденції на ринку КАСКО у 2025 році? Що роблять страховики, аби залучити нових клієнтів та утримати наявних?

- Ринок КАСКО у 2025 році демонструє помірне зростання щодо загального обсягу. Основна тенденція — еволюційний попит на комплексні продукти, які включають покриття воєнних ризиків. Сьогодні клієнти не просто страхують авто, вони шукають відчуття захищеності у нестабільних умовах.

У цьому контексті VUSO дотримується стратегії мультиканальності: робота через автосалони, банки-партнери, лізингові компанії та безпосередньо з власниками авто. Це дозволяє клієнту отримати консультацію та оформити страховий продукт максимально швидко і зручно. Особлива увага приділяється підтримці наявних клієнтів: персоналізований сервіс, оперативне врегулювання збитків та постійна комунікація з партнерами формують довіру та підвищують лояльність.

Як оцінюється динаміка зростання продажів КАСКО у 2025 році?

- Динаміка продажів КАСКО зростає помірно і відповідає загальному тренду реєстрацій нових автомобілів. Цікаво, що помітно зростає попит на страхування електрокарів: це пов’язано з новими правилами розмитнення таких авто, які запрацюють наступного року.

Ми свідомо утримуємо позицію у середньоціновому сегменті, роблячи ставку на якість. Демпінг — не наша стратегія. VUSO пропонує продукти з чесним балансом між ціною та реальною цінністю, яку отримує клієнт. Це дозволяє залучати нових автовласників, зберігаючи водночас довіру тих, хто з нами роками.

Які фактори визначають попит на КАСКО сьогодні, у кризових умовах?

- У нестабільні часи страхування стає більше ніж фінансовим інструментом: воно дозволяє клієнтам відчувати контроль над життям і наперед прораховувати можливі сценарії розвитку подій, навіть у разі воєнних ризиків для авто. Після масованих атак люди дедалі частіше оформлюють КАСКО. Страхування перестає бути формальністю.

У VUSO ключову роль відіграє швидкість і прозорість сервісу. Клієнт хоче зрозуміти, як усе працює, й отримати результат без зайвих рухів. Наша компанія пропонує саме такий сервіс.

Яка частота звернень щодо КАСКО з воєнними ризиками?

- У 2025 році ми бачимо відносно рівномірну динаміку звернень. Після інтенсивних обстрілів кількість заяв збільшується, але масштаби контрольовані. Піковий показник — до 15 звернень на один масований обстріл, однак це ніяк не впливає на терміни врегулювання.

Середня сума збитку на одне авто — приблизно 240 тис. грн, у регіонах із підвищеним рівнем ризику — 151 тис. грн. Майже 13% пошкоджених від воєнних ризиків авто у цьому році були знищені повністю. Решта зазнали легких або середніх пошкоджень від вибухової хвилі чи уламків.

Один із яскравих кейсів — подружжя, яке оформило КАСКО на два авто, отримало приблизно 2,8 млн грн компенсації після їхнього знищення під час обстрілу, що демонструє ефективність страхування в умовах війни.

Чи існують стандарти швидкості виплат і наскільки реально їх дотримуватися у пікові періоди?

- Планові терміни виплат залишаються, як у класичному КАСКО: прості збитки виплачуються протягом сімох днів після надання всіх документів. Особливістю випадків з воєнними ризиками є залучення компетентних органів для підтвердження причин пошкодження. Тривалість врегулювання залежить не від ресурсів компанії, а від складності пошкоджень, діагностики та точного формування розміру збитку. Тобто навіть у пікові періоди наша компанія може забезпечити якісний та прозорий процес для клієнта.

Як ваша компанія організовує допомогу ЗСУ та чи вдається певним чином масштабувати свою допомогу військовим?

- Ми розділяємо відповідальність за наше майбутнє і вважаємо, що бізнес має бути одним із найпотужніших донорів допомоги війську. Це не питання іміджу, це питання громадянської позиції.

Як і раніше, ми системно передаємо автівки, дрони та інші необхідні засоби для виконання бойових завдань. Ми прагнемо масштабувати цю діяльність, підходячи до неї як до окремого напряму корпоративної стратегії. Одним із найвагоміших кроків стало передання ударного дрона Magura W6P для ГУР МО.

Ми також інтегруємо соціальну складову у більшість наших спонсорських проєктів. Так, у межах співпраці з RunUkraine підтримуємо забіг "Десятка незламності" та долучаємося до благодійної ініціативи "Бігозбір", завдяки якій передали спеціально оснащений бус для 411-го окремого полку БпС "Яструби".

Окрім цього, ми приєдналися до проєкту FinStream, мета якого — підтримка ветеранського бізнесу в Україні. Ми розглядаємо це як інвестицію у майбутнє — у людей, які вже довели свою силу й зараз створюють нову економіку країни.

Допомога війську — це продуманий, вимірюваний і сталий процес. Саме такий підхід формує довіру до бізнесу та демонструє, що українські компанії не лише працюють у час війни, а й допомагають країні вистояти.