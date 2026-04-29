"Компании, которые сегодня инвестируют в цифровые решения, формируют новый стандарт рынка", – Андрей Артюхов, СК VUSO

В интервью "ТОП-100" об итогах 2025 года, инновационный проект "Е-врач" в области медицинского страхования, перспективы развития страховщиками собственных мобильных приложений, влияние технологий ИИ и тренды в украинском insure tech рассказал председатель правления СК VUSO Андрей Артюхов.

Какую динамику показали характеристики компании? Какие направления - КАСКО, "автогражданка", ДМС - росли наиболее динамично?

– В 2025 году компания показала уверенный рост по всем ключевым направлениям бизнеса. Наиболее динамичным сегментом была "автогражданка" - это характерно для всего рынка. Основным драйвером стали законодательные изменения, которые вступили в силу в 2025 году и фактически трансформировали продукт: изменились подходы к урегулированию, сервисная модель и ценовая политика.

В то же время, значительную положительную динамику показали и другие направления. Портфель КАСКО вырос примерно на 35%, добровольное медицинское страхование - почти на 40%, а сегмент "автогражданки" увеличился более чем в 2,2 раза. Такая динамика свидетельствует о системном усилении позиций компании на рынке и эффективности выбранной стратегии развития.

Вы активно вводите цифровые решения в страховых услугах. Один из последних проектов - "Е-врач" в ДМС с использованием искусственного интеллекта. В чем состоит трансформация сервиса и каких результатов удалось добиться?

– Сегодня технологии искусственного интеллекта в фокусе развития большинства инновационных компаний, и страховой сектор не исключение. Мы активно исследуем возможности их практического применения, сосредотачиваясь прежде всего на тех решениях, непосредственно улучшающих клиентский опыт. Речь идет об упрощении взаимодействия со страховой компанией, скорее обработке запросов и уменьшении доли рутинных операций для команды, в частности, контакт-центра и медицинских экспертов. Именно с этой целью было реализовано сервис "Е-врач" в рамках программ добровольного медицинского страхования.

Это решение позволяет клиентам гораздо быстрее получать консультации и необходимую медицинскую поддержку, а также оптимизирует процессы внутри компании. В результате мы увеличиваем скорость реагирования, доступность сервиса и общее качество взаимодействия с клиентами.

Вы также активно развиваете собственное мобильное приложение. Почему выбрали эту модель, учитывая интеграции с банковскими сервисами и маркетплейсами?

- Мы действительно активно интегрируемся с банковскими сервисами, мобильными приложениями банков и маркетплейсами, которые имеют свои цифровые платформы. В то же время, собственное мобильное приложение сегодня является одним из ключевых элементов сервисной экосистемы.

Для нас это, прежде всего, инструмент оперативного взаимодействия с клиентом в момент наступления страхового события. Особенно это актуально для медицинского страхования, где частота обращений гораздо выше, чем у большинства других продуктов. Мобильное приложение позволяет клиентам быстро подать запрос, получить необходимую информацию или начать процесс урегулирования. Такой формат взаимодействия уже стал стандартом рынка и мы последовательно развиваем это направление в рамках стратегии создания максимально удобного и технологического сервиса.

Что, по-вашему, станет мейнстримом украинского InsurTech в 2026 году?

– Ключевыми трендами InsurTech в ближайшей перспективе станут два направления.

Первый – максимальное упрощение клиентского пути. Компании будут работать над тем, чтобы сократить количество шагов по получению страховой услуги или выплаты: меньше кликов, более быстрые решения, больше автоматизации.

Второй – активная коммуникация с клиентами. Речь идет об автоматических сообщениях о статусе страховых дел, этапах урегулирования, напоминания и других цифровых инструментах, повышающих прозрачность сервиса.

Фактически цифровизация постепенно изменяет саму логику взаимодействия страховой компании с клиентом и компании, которые сегодня инвестируют в цифровые решения, формируют новый стандарт рынка.

VUSO отличается оперативным урегулированием убытков. По вашим данным, примерно 80% выплат по КАСКО производятся в течение 7 дней. Благодаря каким решениям удалось добиться такой скорости?

– Такой результат стал возможным благодаря комплексной трансформации процессов урегулирования. Мы работаем над стандартизацией бизнес-процессов, персонализацией работы с клиентами и эффективным распределением нагрузки между командами.

В компании действуют четкие регламенты и дедлайны на каждом этапе урегулирования, а также KPI для команд, учитывающих быстроту обработки дел. В то же время, значительную роль играет автоматизация отдельных процессов — от первичной обработки обращения до принятия решения о выплате.

В сочетании эти инструменты помогают обеспечить быстрое, прозрачное и эффективное урегулирование страховых случаев, что является ключевым фактором доверия клиентов.

Рынок автогражданки претерпел существенные изменения из-за нового законодательства. Как реформа повлияла на результаты компании и перспективы роста доли рынка?

- После законодательных изменений "автогражданка" фактически трансформировалась в новый страховой продукт. Изменились подходы к сервису, урегулированию убытков и формированию тарифной политики. Так что страховые компании пересматривают бизнес-процессы и адаптируют свои модели работы к новым требованиям рынка.

В этих условиях мы сосредотачиваемся не только на росте портфеля, но прежде всего на сбалансированном развитии. Для нас важно сочетать расширение доли рынка с финансовой устойчивостью и высоким качеством сервиса для клиентов.

Именно такой подход позволяет строить долгосрочную модель развития и формировать стабильные конкурентные позиции на рынке страхования.