"Компанії, які сьогодні інвестують у цифрові рішення, формують новий стандарт ринку", – Андрій Артюхов, СК VUSO

В інтерв’ю “ТОП-100” про підсумки 2025 року, інноваційний проєкт “Е-лікар” у галузі медичного страхування, перспективи розвитку страховиками власних мобільних застосунків, вплив технологій ШІ та тренди в українському insure tech розповів голова правління СК VUSO Андрій Артюхов.

Яку динаміку продемонстрували показники компанії? Які напрями — КАСКО, "автоцивілка", ДМС — зростали найбільш динамічно?

- У 2025 році компанія показала впевнене зростання за всіма ключовими напрямами бізнесу. Найбільш динамічним сегментом була "автоцивілка" — це характерно для всього ринку. Основним драйвером стали законодавчі зміни, що набули чинності 2025 року та фактично трансформували продукт: змінилися підходи до врегулювання, сервісна модель і цінова політика.

Водночас значну позитивну динаміку показали й інші напрями. Портфель КАСКО зріс приблизно на 35%, добровільне медичне страхування — майже на 40%, а сегмент "автоцивілки" збільшився більш ніж у 2,2 раза. Така динаміка свідчить про системне посилення позицій компанії на ринку та ефективність обраної стратегії розвитку.

Ви активно впроваджуєте цифрові рішення у страхових послугах. Один з останніх проєктів — "Е-лікар" у ДМС із використанням штучного інтелекту. У чому полягає трансформація сервісу і яких результатів вдалося досягти?

- Сьогодні технології штучного інтелекту у фокусі розвитку більшості інноваційних компаній, і страховий сектор не виняток. Ми активно досліджуємо можливості їхнього практичного застосування, зосереджуючись передусім на тих рішеннях, які безпосередньо покращують клієнтський досвід. Йдеться про спрощення взаємодії зі страховою компанією, швидше оброблення запитів та зменшення частки рутинних операцій для команди, зокрема контакт-центру та медичних експертів. Саме з цією метою було реалізовано сервіс "Е-лікар" у межах програм добровільного медичного страхування.

Це рішення дозволяє клієнтам значно швидше отримувати консультації та необхідну медичну підтримку, а також оптимізує процеси всередині компанії. У результаті ми підвищуємо швидкість реагування, доступність сервісу та загальну якість взаємодії з клієнтами.

Ви також активно розвиваєте власний мобільний застосунок. Чому обрали саме цю модель, враховуючи інтеграції з банківськими сервісами та маркетплейсами?

- Ми справді активно інтегруємося з банківськими сервісами, мобільними застосунками фінустанов і маркетплейсами, які мають свої цифрові платформи. Водночас власний мобільний застосунок сьогодні є одним із ключових елементів сервісної екосистеми.

Для нас це передусім інструмент оперативної взаємодії з клієнтом у момент настання страхової події. Особливо це актуально для медичного страхування, де частота звернень значно вища, ніж у більшості інших продуктів. Мобільний застосунок дозволяє клієнтам швидко подати запит, отримати необхідну інформацію або розпочати процес врегулювання. Такий формат взаємодії уже став стандартом ринку, і ми послідовно розвиваємо цей напрям у межах стратегії створення максимально зручного та технологічного сервісу.

Що, на вашу думку, стане мейнстримом українського InsurTech у 2026 році?

- Ключовими трендами InsurTech у найближчій перспективі стануть два напрями.

Перший — максимальне спрощення клієнтського шляху. Компанії працюватимуть над тим, щоб скоротити кількість кроків для отримання страхової послуги або виплати: менше кліків, швидші рішення, більше автоматизації.

Другий — активна комунікація з клієнтами. Йдеться про автоматичні повідомлення щодо статусу страхових справ, етапів врегулювання, нагадування та інші цифрові інструменти, які підвищують прозорість сервісу.

Фактично цифровізація поступово змінює саму логіку взаємодії страхової компанії з клієнтом, і компанії, які сьогодні інвестують у цифрові рішення, формують новий стандарт ринку.

VUSO відзначається оперативним врегулюванням збитків. За вашими даними, приблизно 80% виплат за КАСКО здійснюються протягом 7 днів. Завдяки яким рішенням вдалося досягти такої швидкості?

- Такий результат став можливим завдяки комплексній трансформації процесів врегулювання. Ми системно працюємо над стандартизацією бізнес-процесів, персоналізацією роботи з клієнтами та ефективним розподілом навантаження між командами.

У компанії діють чіткі регламенти та дедлайни на кожному етапі врегулювання, а також KPI для команд, які враховують швидкість оброблення справ. Водночас значну роль відіграє автоматизація окремих процесів — від первинного оброблення звернення до ухвалення рішення щодо виплати.

У поєднанні ці інструменти допомагають забезпечити швидке, прозоре та ефективне врегулювання страхових випадків, що є одним із ключових факторів довіри клієнтів.

Ринок автоцивілки зазнав суттєвих змін через нове законодавство. Як реформа вплинула на результати компанії та перспективи зростання частки ринку?

- Після законодавчих змін "автоцивілка" фактично трансформувалася у новий страховий продукт. Змінилися підходи до сервісу, врегулювання збитків та формування тарифної політики. Тож страхові компанії переглядають бізнес-процеси та адаптують свої моделі роботи до нових вимог ринку.

У цих умовах ми зосереджуємося не лише на зростанні портфеля, а насамперед на збалансованому розвитку. Для нас принципово важливо поєднувати розширення частки ринку з фінансовою стійкістю та високою якістю сервісу для клієнтів.

Саме такий підхід дозволяє будувати довгострокову модель розвитку та формувати стабільні конкурентні позиції на ринку страхування.