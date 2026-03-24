"Мы начали переход к мультиканальной дистрибуции", — Инна Белянская, MetLife

"МетЛайф" остается лидером рынка страхования жизни по валовым премиям и сохраняет положительные темпы роста. Каким был для компании 2025 год с точки зрения премий, выплат, резервов?

- Для "МетЛайф" 2025 стал очередным подтверждением того, что лидерство — это не только об объемах продаж, но и об устойчивости и способности выполнять обещания в любых условиях. За 9 месяцев 2025 года прирост привлеченных страховых премий составил 12,2% . Общий объем выплат компании за этот же период вырос на 12,1%, достигнув 429,4 млн. грн., хотя количество страховых событий почти не изменилось. На динамику премий и выплат влияет увеличение страховых сумм и индексация в долгосрочных программах – мы корректируем страховое покрытие в соответствии с экономическими реалиями и защищаем капитал клиентов от инфляции.

Один из важных трендов года – это "взросление" портфеля компании. За 9 месяцев 2025 года мы зафиксировали ощутимый рост количества аннуитетных выплат (на 30,9%) и общей суммы выплат по доживанию (+12%). На практике это означает, что тысячи клиентов "МетЛайф", заключивших договоры 10 или 20 лет назад, успешно завершили свои программы и теперь получают гарантированный капитал или регулярную дополнительную пенсию. Другими словами, модель долгосрочных накоплений в Украине прошла проверку временем и доказала свою жизнеспособность даже в экстремальных условиях.

Безусловно, компания поддерживает максимальную финансовую устойчивость, чтобы гарантировать выплаты каждому клиенту независимо от программы страхования или горизонта планирования. Это обеспечивается как инвестиционной стратегией, так и резервированием капитала в соответствии со строгими регуляторными нормативами.

Какая часть бизнеса позволила сохранить положительную динамику? Как сейчас развивается у компании bancassurance, накопительные программы, пенсионное страхование жизни?

– Мы не делаем ставку на что-то одно, а стремимся сбалансировать направления бизнеса: для компании это дает дополнительную устойчивость, а для клиента – полный спектр решений, от сложных накопительных программ до гибкого рискового страхования. Однако самое долгосрочное страхование жизни сегодня является основным двигателем роста "МетЛайф". На это направление приходится около 67% всех страховых премий компании.

Что касается каналов продаж, то исторически мы работали в модели, где доминировала сеть независимых посредников — именно они приносят нам самый большой прирост. Однако в 2024-2025 годах компания начала постепенный переход от моноканальной модели дистрибуции к мультиканальной. Эта трансформация, которую мы планируем завершить в ближайшие 2-3 года, отвечает не только локальным потребностям рынка, но и новой глобальной стратегии MetLife New Frontier.

В частности, компания начинает активно развивать bancassurance и усиливать направление прямых онлайн-продаж. Мы хотим, чтобы клиент мог получить защиту там, где ему удобно: будь то профессиональный финансовый консультант, отделение банка-партнера или несколько кликов в смартфоне. Такая синергия опыта наших агентов, брокеров и современных цифровых решений должна стать базой долгосрочного лидерства "МетЛайф".

Как можно оценить ситуацию на рынке life в целом по спросу и конкуренции? Какая часть потребителей более активна — корпоративная или розничная? Какие настроения у клиентов, имеющих долгосрочные договоры?

– Сегодня мы наблюдаем своеобразный парадокс спроса. С одной стороны, война сформировала у людей беспрецедентно высокую объективную защиту: есть много запросов на продукты, покрывающие критические заболевания и сложные риски для здоровья. Вопросы долгосрочной защиты, финансового обеспечения в пенсионном возрасте также остаются открытыми у подавляющего большинства украинцев.

Не считая того, этот спрос сдерживается ограниченной платежеспособностью людей и маленьким горизонтом планирования. Уровень экономического давления отражает тенденция роста досрочных расторжений договоров — люди часто вынуждены забирать накопления из-за потребности в свободных средствах здесь и сейчас. Мы тоже видим этот тренд, хотя наша статистика по выкупным суммам в 2025 году значительно лучше, чем по рынку в целом. Кроме того, мы сознательно закладываем в стресс-сценарии увеличенный процент разрывов, чтобы гарантировать абсолютную финансовую устойчивость в любых условиях.

При всех трудностях сфера life-страхования продолжает восстанавливаться: после общего роста рынка на 10% в 2024-м мы ожидаем дальнейший прирост по итогам 2025-го. Ежегодно конкуренция и концентрация только увеличиваются: рынок life - это лишь 10 компаний, из которых на топ-5 приходится почти 88% всех собранных премий, а "МетЛайф" уверенно удерживает лидерство с долей примерно 50%.

Что касается структуры потребителей, то украинский рынок страхования жизни остается преимущественно розничным. В нашем портфеле доля индивидуальных клиентов составляет 98%. Однако есть обнадеживающие изменения и в корпоративном сегменте. Значительный темп роста новых продаж в групповом страховании "МетЛайф" — это положительный сигнал о том, что работодатели снова рассматривают социальный пакет как критический инструмент для поддержки команд в сложные времена.

Как рынок страхования жизни трансформировался в годы полномасштабной войны? Что вы изменили в продуктовой линейке по страховому покрытию? Возрос спрос на страхование инвалидности или смерти в результате военных действий или, например, рисков критических заболеваний?

– Главный итог: четыре года полномасштабной войны рынок life прошел без глобальных потрясений, показав высокую устойчивость и адаптацию. Только в первой половине 2022 года ситуация была действительно сложной, когда многие клиенты уезжали за границу и были растеряны. Но, к счастью, удалось избежать массового расторжения долгосрочных договоров и в конце концов рынок начал восстанавливаться.

Продуктовая линейка "МетЛайф", которая и раньше была широкой, не претерпела кардинальных изменений. Конечно, мы реагируем на изменение потребностей клиентов и экономического ландшафта. В частности, запускаем для существующих клиентов акционные предложения — дополнение к имеющимся накопительным программам, позволяющим лучше защитить свое здоровье в случае диагностики критических заболеваний, госпитализации, хирургических вмешательств и т.д.

Что касается защиты здоровья и жизни от прямых последствий военных действий, еще в начале войны компания приняла решение осуществлять индивидуальные исключительные выплаты в пользу гражданских клиентов. Для нас это значит ставить человечность выше формальных условий договора. С начала полномасштабного вторжения по 1 октября 2025 года произведено примерно 2500 таких выплат на общую сумму более 50 млн. грн.

По итогам 9 месяцев 2025 года инвестиционный доход компании составил почти 854 млн грн — это уже гораздо больше, чем за весь довоенный 2021 год. Какие инструменты позволяют увеличивать доход в таких условиях и как изменилась ваша инвестиционная стратегия за последние четыре года?

– Значительный рост инвестиционного дохода на фоне войны на первый взгляд может удивить, но за этим стоит гибкая адаптация стратегии и управление рисками. Если сравнивать с довоенным 2021 годом, то сегодня компания перешла в режим максимального инвестиционного консерватизма. С момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года мы полностью отказались от новых долгосрочных вложений в пользу ликвидности и безопасности активов.

Инвестиционная политика за четыре года прошла несколько этапов трансформации. Мы перешли от портфеля государственных облигаций (ОВГЗ), в который активно вкладывались в 2022 году, к краткосрочным инструментам — преимущественно депозитам со сроком погашения до 3 месяцев. Почти заморозили реинвестирование в ценные бумаги: средства от погашения ОВГЗ теперь направляются на краткосрочные вклады исключительно в надежных контрагентов. Это государственные банки и международные финансовые группы с высокими рейтингами. Только за 2024 год объем таких депозитов в нашем портфеле вырос на 2,6 млрд. грн.

Благодаря чему мы получаем такой высокий доход? Во-первых, это масштаб. Объем активов под управлением "МетЛайфа" постоянно растет: по результатам 9 месяцев 2025 года они выросли на 21%, до 10,9 млрд грн. Во-вторых, это эффективная работа по процентным ставкам. Доход от срочных депозитов стал нашим доминирующим источником прибыли, компенсировав плановое понижение доходов от ОВГЗ.

Краткий результат этих цифр: мы не гонимся за рискованной сверхприбыльностью, а создаем территорию финансовой безопасности и безусловных гарантий для наших клиентов. Именно надежность инвестиционных инструментов обеспечивает "МетЛайф" необходимый ресурс для выполнения обязательств.

Такая финансовая устойчивость позволяет компании оставаться верными обещаниям, гарантируя клиентам выплату в любых обстоятельствах. Для нас лидерство - не просто цифры в рейтингах, а ежедневное соблюдение миссии "МетЛайф" - оставаться надежным партнером для наших клиентов на каждом этапе жизни, помогая им строить уверенное будущее.