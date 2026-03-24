"Ми розпочали перехід до мультиканальної дистрибуції", — Інна Бєлянська, MetLife

"МетЛайф" залишається лідером ринку страхування життя за валовими преміями і зберігає позитивні темпи зростання. Яким був для компанії 2025 рік з погляду премій, виплат, резервів?

- Для "МетЛайф" 2025 рік став черговим підтвердженням того, що лідерство — це не лише про обсяги продажів, а й про стійкість та здатність виконувати обіцянки в будь-яких умовах. За 9 місяців 2025 року приріст залучених страхових премій становив 12,2%. Загальний обсяг виплат компанії за цей же період зріс на 12,1%, сягнувши 429,4 млн грн, хоча кількість страхових подій майже не змінилася. На динаміку премій та виплат впливає збільшення страхових сум та індексація у довгострокових програмах — ми коригуємо страхове покриття відповідно до економічних реалій та захищаємо капітал клієнтів від інфляції.

Один із важливих трендів року — це "дорослішання" портфеля компанії. За 9 місяців 2025-го ми зафіксували відчутне зростання кількості ануїтетних виплат (на 30,9%) та загальної суми виплат за дожиттям (+12%). На практиці це означає, що тисячі клієнтів "МетЛайф", які уклали договори 10 чи 20 років тому, успішно завершили свої програми й тепер отримують гарантований капітал або регулярну додаткову пенсію. Іншими словами, модель довгострокових накопичень в Україні пройшла перевірку часом і довела свою життєздатність навіть в екстремальних умовах.

Безумовно, компанія підтримує максимальну фінансову стійкість, щоб гарантувати виплати кожному клієнту, незалежно від програми страхування або горизонту планування. Це забезпечується як інвестиційною стратегією, так і резервуванням капіталу згідно із суворими регуляторними нормативами.

Яка частина бізнесу дозволила зберегти позитивну динаміку? Як зараз розвивається у компанії bancassurance, накопичувальні програми, пенсійне страхування життя?

- Ми не робимо ставку на щось одне, а прагнемо збалансувати напрями бізнесу: для компанії це дає додаткову стійкість, а для клієнта — повний спектр рішень, від складних накопичувальних програм до гнучкого ризикового страхування. Проте саме довгострокове страхування життя сьогодні є основним рушієм зростання "МетЛайф". На цей напрям припадає приблизно 67% усіх страхових премій компанії.

Щодо каналів продажу, то історично ми працювали в моделі, де домінувала мережа незалежних посередників — саме вони приносять нам найбільший приріст. Проте у 2024-2025 роках компанія розпочала поступовий перехід від моноканальної моделі дистрибуції до мультиканальної. Ця трансформація, яку ми плануємо завершити у найближчі 2-3 роки, відповідає не лише локальним потребам ринку, а й новій глобальній стратегії MetLife — New Frontier.

Зокрема, компанія починає активно розвивати bancassurance та посилювати напрям прямих онлайн-продажів. Ми хочемо, щоб клієнт міг отримати захист там, де йому зручно: чи то через професійного фінансового консультанта, чи то у відділенні банку-партнера, чи то за кілька кліків у смартфоні. Така синергія досвіду наших агентів, брокерів та сучасних цифрових рішень має стати базою для довгострокового лідерства "МетЛайф".

Як можна оцінити ситуацію на ринку life загалом щодо попиту та конкуренції? Яка частина споживачів активніша — корпоративна чи роздрібна? Які настрої у клієнтів, що мають довгострокові договори?

- Сьогодні ми спостерігаємо своєрідний парадокс попиту. З одного боку, війна сформувала у людей безпрецедентно високу об’єктивну потребу в захисті: є багато запитів на продукти, що покривають критичні захворювання та складні ризики для здоров’я. Питання довгострокового захисту, фінансового забезпечення у пенсійному віці також залишаються відкритими у переважної більшості українців.

З іншого боку, цей попит стримується обмеженою платоспроможністю людей та коротким горизонтом планування. Рівень економічного тиску відображає тенденція до зростання дострокових розірвань договорів — люди часто змушені забирати накопичення через потребу у вільних коштах тут і тепер. Ми теж бачимо цей тренд, хоча наша статистика щодо викупних сум у 2025 році значно краща, ніж по ринку загалом. Крім того, ми свідомо закладаємо у стрес-сценарії збільшений відсоток розірвань, щоб гарантувати абсолютну фінансову стійкість за будь-яких умов.

Попри всі труднощі, сфера life-страхування продовжує відновлюватися: після загального зростання ринку на 10% у 2024-му ми очікуємо подальший приріст за підсумками 2025-го. Щороку конкуренція та концентрація лише збільшуються: ринок life — це лише 10 компаній, з яких на топ-5 припадає майже 88% усіх зібраних премій, а "МетЛайф" упевнено утримує лідерство з часткою приблизно 50%.

Щодо структури споживачів, то український ринок страхування життя залишається переважно роздрібним. У нашому портфелі частка індивідуальних клієнтів становить 98%. Проте є обнадійливі зміни і у корпоративному сегменті. Значний темп зростання нових продажів у груповому страхуванні "МетЛайф" — це позитивний сигнал про те, що роботодавці знову розглядають соціальний пакет як критичний інструмент для підтримки команд у складні часи.

Як ринок страхування життя трансформувався протягом років повномасштабної війни? Що ви змінили у продуктовій лінійці щодо страхового покриття? Чи зріс попит на страхування інвалідності або смерті внаслідок воєнних дій чи, наприклад, ризиків критичних захворювань?

- Головний підсумок: чотири роки повномасштабної війни ринок life пройшов без глобальних потрясінь, показавши високу стійкість та здатність до адаптації. Лише у першій половині 2022 року ситуація була дійсно складною, коли багато клієнтів виїжджали за кордон та були розгублені. Але, на щастя, вдалося уникнути масового розірвання довгострокових договорів, і зрештою ринок почав відновлюватися.

Продуктова лінійка "МетЛайф", яка і раніше була широкою, не зазнала кардинальних змін. Звісно, ми реагуємо на зміни потреб клієнтів та економічного ландшафту. Зокрема, запускаємо для наявних клієнтів акційні пропозиції — доповнення до наявних накопичувальних програм, які дозволяють краще захистити своє здоров’я у разі діагностики критичних захворювань, госпіталізації, хірургічних втручань тощо.

Що стосується захисту здоров’я та життя від прямих наслідків воєнних дій, то ще на початку війни компанія ухвалила рішення здійснювати індивідуальні виключні виплати на користь цивільних клієнтів. Для нас це означає ставити людяність вище за формальні умови договору. З початку повномасштабного вторгнення по 1 жовтня 2025 року здійснено приблизно 2500 таких виплат на загальну суму понад 50 млн грн.

За підсумками 9 місяців 2025 року інвестиційний дохід компанії становив майже 854 млн грн — це вже значно більше, ніж за весь довоєнний 2021-й. Які інструменти дозволяють збільшувати дохід у таких умовах і як змінилася ваша інвестиційна стратегія за останні чотири роки?

- Значне зростання інвестиційного доходу на тлі війни на перший погляд може здивувати, але за цим стоїть гнучка адаптація стратегії та зважене управління ризиками. Якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком, то сьогодні компанія перейшла у режим максимального інвестиційного консерватизму. З моменту повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го ми повністю відмовилися від нових довгострокових вкладень на користь ліквідності та безпеки активів.

Інвестиційна політика за чотири роки пройшла декілька етапів трансформації. Ми перейшли від портфеля державних облігацій (ОВДП), в який активно вкладалися у 2022 році, до короткострокових інструментів — переважно депозитів із терміном погашення до 3 місяців. Майже заморозили реінвестування у цінні папери: кошти від погашення ОВДП тепер спрямовуються на короткострокові вклади у виключно надійних контрагентів. Це державні банки та міжнародні фінансові групи з найвищими рейтингами. Лише за 2024 рік обсяг таких депозитів у нашому портфелі зріс на 2,6 млрд грн.

Завдяки чому ж ми отримуємо такий високий дохід? По-перше, це масштаб. Обсяг активів під управлінням "МетЛайф" постійно зростає: за результатами 9 місяців 2025 року вони зросли на 21%, до 10,9 млрд грн. По-друге, це ефективна робота з відсотковими ставками. Дохід від строкових депозитів став нашим домінувальним джерелом прибутку, компенсувавши планове зниження доходів від ОВДП.

Короткий підсумок цих цифр: ми не женемося за ризикованою надприбутковістю, а створюємо територію фінансової безпеки та безумовних гарантій для наших клієнтів. Саме надійність інвестиційних інструментів забезпечує «МетЛайф» необхідний ресурс для виконання зобов’язань.

Така фінансова стабільність дозволяє компанії залишатися вірними обіцянкам, гарантуючи клієнтам виплату у будь-яких обставинах. Для нас лідерство — не просто цифри у рейтингах, а щоденне дотримування місії "МетЛайф" — залишатися надійним партнером для наших клієнтів на кожному етапі життя, допомагаючи їм будувати впевнене майбутнє.