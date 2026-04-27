"Наша цель – доверие клиентов, качество портфеля и прибыльность бизнеса. Рост любой ценой не может быть целью для профессионалов", – Вячеслав Гавриленко, СК ARX, ARX Life

Вячеслав Гавриленко, член правления СК ARX, генеральный директор ARX Life, рассказал об итогах 2025 года, страховании военных рисков, конкуренции на рынке КАСКО и о том, почему ответственный бизнес сегодня является обязанностью каждого работающего в Украине.

О результатах 2025 года

По итогам 2025 года ARX и ARX Life собрали 6,08 млрд грн страховых премий, что на 32% больше, чем годом ранее. Объем выплат составил 2,1 млрд грн, что на 18% больше, чем в 2024 году. В среднем каждый день компания выплачивала 8,07 млн грн клиентам.

Конечно, на рынке всегда есть компании, демонстрирующие еще более быстрые темпы роста. Но страхование – это индустрия, где темпы роста сами по себе не могут быть главной целью. Чтобы выиграть или проиграть в соревновании, нужно в нем участвовать. Мы сознательно не делаем ставку на такие "гонки". Быть номером один – приятно, но для нас это никогда не было самоцелью.

Наша главная цель – доверие клиентов, качество страхового портфеля и стабильная прибыльность бизнеса. Рост любой ценой не может быть целью для профессиональной страховой компании.

Объем бизнеса, безусловно, важен. Компания должна иметь достаточный масштаб для эффективного покрытия своих постоянных затрат. Но увеличение портфеля никогда не должно происходить за счет его качества.

В страховании это особенно важно. Собрать премии можно разными способами. Но обеспечить выплаты клиентам в нужный момент – в любой год, даже самый сложный – это уже вопрос профессионализма, финансовой дисциплины и репутации компании.

Структура портфеля

По направлениям бизнеса результаты выглядят так:

КАСКО - 2,81 млрд грн (+18%);

страхование имущества - 915 млн грн (+72%);

ДМС - 488 млн грн (+11%).

Сегмент "автогражданки" в 2025 году показал рост 159%, до 913 млн грн. Речь идет не только о повышении тарифов. По количеству полисов наш портфель вырос почти на 40%, при том что общее количество проданных полисов на рынке фактически не изменилось.

Для нас этот год снова стал рекордным. Но мы не склонны отмечать цифры ради цифр. В 2025 году вырос весь страховой рынок, и то, что это происходит во время войны, действительно впечатляет. В то же время в такие периоды особенно важно не терять профессионального хладнокровия и ответственно работать с рисками. Именно от этого зависит долгосрочная финансовая устойчивость страховщиков, а значит, и надежность защиты, которую мы предоставляем клиентам.

Корпоративное страхование

Возобновление корпоративного страхования происходит, но очень умеренно. Война продолжает давить на экономику, усугубляется дефицит кадров.

Украинский бизнес демонстрирует большую стойкость и оптимизм, но и здесь есть свои пределы. Компании постепенно возвращаются к страхованию имущества, автопарков и коллективов, но пока рано говорить о значительном росте. Мы действительно видим хорошую динамику в страховании имущества – +72%. Но значительная часть этого роста связана со страхованием военных рисков.

Страхование военных рисков

Еще несколько лет назад перестраховщики вообще не рассматривали возможность покрытия военных рисков в Украине. Сегодня ситуация изменилась: решение найдено, и рынок уже предлагает такую защиту, хоть и с определенными ограничениями.

ARX работает по трем направлениям. КАСКО "Железный купол" обеспечивает полную защиту автомобиля от ракет, дронов, боеприпасов и обломков.

В имущественном страховании вместе с US International Development Finance Corporation и Lloyd's of London мы страхуем здания, сооружения, оборудование и другое имущество бизнеса от военных рисков. Объект должен располагаться не ближе 100 км от линии фронта — это требование перестраховщиков, и оно вполне обосновано.

Третье направление – личное страхование. Продукт ARX Life "Бронезащита" обеспечивает защиту физических лиц и трудовых коллективов от военных рисков.

Опыт выплат

Включение военных рисков, безусловно, увеличивает выплаты, мы осознавали это с самого начала. За 2025 год мы урегулировали 172 страховых случая, связанных с войной, на общую сумму почти 60 млн грн. Среди них:

161 случай - повреждение или уничтожение автомобилей;

11 случаев — имущественный ущерб, в том числе пять корпоративных объектов на сумму более 42 млн грн.

За это время мы накопили реальную экспертизу оценки военных рисков. Это стало важным аргументом для международных перестраховщиков: они видят, что украинские страховщики могут работать с такими рисками профессионально и дисциплинированно.

Конкуренция на рынке автострахования

Конкуренция на рынке КАСКО и "автогражданки" действительно очень высока. Каждый год я вижу одну и ту же историю. Некоторые компании пытаются быстро увеличить долю рынка из-за демпинга тарифов.

Они быстро наращивают портфель, но потом сталкиваются с убыточностью – тогда либо покидают рынок, либо вынуждены радикально менять подход. Устойчивая модель работает иначе. Самое важное – это качество урегулирования. Клиент помнит не момент покупки полиса, а момент, когда происходит страховой случай. Если в этот момент компания действует быстро, честно и прозрачно, клиент остается и рекомендует другим. В нашем продукте "КАСКО все включено" уровень удовлетворенности сервисом составляет 4,8 из 5 – и это уже не маркетинг, а результат реального клиентского опыта.

Технологии также играют все большую роль. Мы запустили новый вебшоп для "автогражданки" с оформлением через "Действие". Клиент вводит номер автомобиля, подтверждает шеринг данных и все необходимые сведения подтягиваются автоматически. Для пользователей MyARX повторная покупка полиса производится практически мгновенно.

Страхование жизни во время войны

Полномасштабная война изменила и рынок страхования жизни. Раньше страхование жизни часто воспринималось как нечто отдаленное и отвлеченное. Сегодня люди хотят конкретной защиты здесь и сейчас. Поэтому рынок адаптируется: появляются новые продукты, комбинированные решения, в том числе покрытие военных рисков.

Ответственность бизнеса

Но страхование – это часть более широкой ответственности бизнеса. В 2025 году ARX и ARX Life перечислили в государственный бюджет 515 млн грн налогов, что на 15% больше, чем в 2024 году.

С начала полномасштабного вторжения наш общий взнос в бюджет составляет около 1,7 млрд грн. В поддержку ВСУ и ветеранов передано более 102 млн грн, из них более 23 млн грн в 2025 году.

Мы убеждены: работающая в Украине компания должна быть частью ее устойчивости.

Уплачивать налоги.

Выполнять обязательства перед клиентами.

Поддерживать тех, кто защищает страну.

Это не просто слова, это осознанный выбор, которым мы дорожим.