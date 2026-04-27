"Наша мета — довіра клієнтів, якість портфеля і прибутковість бізнесу. Зростання за будь-яку ціну не може бути метою для професіоналів", – Вячеслав Гавриленко, СК ARX, ARX Life

Вячеслав Гавриленко, член правління СК ARX, генеральний директор ARX Life, розповів про підсумки 2025 року, страхування воєнних ризиків, конкуренцію на ринку КАСКО та те, чому відповідальний бізнес сьогодні є обовʼязком кожного, хто працює в Україні.

Про результати 2025 року

За підсумками 2025 року ARX та ARX Life зібрали 6,08 млрд грн страхових премій, що на 32% більше, ніж роком раніше. Обсяг виплат становив 2,1 млрд грн, що на 18% більше, ніж у 2024 році. У середньому щодня компанія виплачувала 8,07 млн грн клієнтам.

Звичайно, на ринку завжди є компанії, які демонструють ще швидші темпи зростання. Але страхування — це індустрія, де темпи зростання самі по собі не можуть бути головною метою. Щоб виграти або програти у змаганні, потрібно у ньому брати участь. Ми свідомо не робимо ставку на такі "перегони". Бути номером один — приємно, але для нас це ніколи не було самоціллю.

Наша головна мета — довіра клієнтів, якість страхового портфеля та стабільна прибутковість бізнесу. Зростання за будь-яку ціну не може бути метою для професійної страхової компанії.

Обсяг бізнесу, безумовно, важливий. Компанія повинна мати достатній масштаб, щоб ефективно покривати свої постійні витрати. Але збільшення портфеля ніколи не повинно відбуватися за рахунок його якості.

У страхуванні це особливо важливо. Зібрати премії можна різними способами. Але забезпечити виплати клієнтам у потрібний момент — у будь-який рік, навіть найскладніший — це вже питання професіоналізму, фінансової дисципліни та репутації компанії.

Структура портфеля

За напрямами бізнесу результати виглядають так:

КАСКО — 2,81 млрд грн (+18%);

страхування майна — 915 млн грн (+72%);

ДМС — 488 млн грн (+11%).

Сегмент "автоцивілки" у 2025 році показав зростання 159%, до 913 млн грн. Йдеться не лише про підвищення тарифів. За кількістю полісів наш портфель зріс майже на 40%, при тому, що загальна кількість проданих полісів на ринку фактично не змінилася.

Для нас цей рік знову став рекордним. Але ми не схильні святкувати цифри заради цифр. У 2025 році зріс увесь страховий ринок, і те, що це відбувається під час війни, справді вражає. Водночас у такі періоди особливо важливо не втрачати професійної холоднокровності й відповідально працювати з ризиками. Саме від цього залежить довгострокова фінансова стійкість страховиків, а отже, і надійність захисту, який ми надаємо клієнтам.

Корпоративне страхування

Відновлення корпоративного страхування відбувається, але дуже помірно. Війна продовжує тиснути на економіку, посилюється дефіцит кадрів.

Український бізнес демонструє велику стійкість і оптимізм, але й тут є свої межі. Компанії поступово повертаються до страхування майна, автопарків та колективів, але поки що зарано говорити про значне зростання. Ми дійсно бачимо хорошу динаміку у страхуванні майна — +72%. Але значна частина цього зростання пов’язана зі страхуванням воєнних ризиків.

Страхування воєнних ризиків

Ще кілька років тому перестраховики взагалі не розглядали можливість покриття воєнних ризиків в Україні. Сьогодні ситуація змінилася: рішення знайдено, і ринок уже пропонує такий захист, хоча й з певними обмеженнями.

ARX працює за трьома напрямами. КАСКО "Залізний купол" забезпечує повний захист автомобіля від ракет, дронів, боєприпасів та уламків.

У майновому страхуванні разом із U.S. International Development Finance Corporation та Lloyd’s of London ми страхуємо будівлі, споруди, обладнання та інше майно бізнесу від воєнних ризиків. Об’єкт має розташовуватися не ближче ніж за 100 км від лінії фронту — це вимога перестраховиків, і вона цілком обґрунтована.

Третій напрям — особисте страхування. Продукт ARX Life "Бронезахист" забезпечує захист фізичних осіб і трудових колективів від воєнних ризиків.

Досвід виплат

Включення воєнних ризиків, безумовно, збільшує виплати, ми усвідомлювали це з самого початку. За 2025 рік ми врегулювали 172 страхові випадки, пов’язані з війною, на загальну суму майже 60 млн грн. Серед них:

161 випадок — пошкодження або знищення автомобілів;

11 випадків — майнові збитки, зокрема п’ять корпоративних об’єктів на суму понад 42 млн грн.

За цей час ми накопичили реальну експертизу оцінювання воєнних ризиків. Саме це стало важливим аргументом для міжнародних перестраховиків: вони бачать, що українські страховики можуть працювати з такими ризиками професійно і дисципліновано.

Конкуренція на ринку автострахування

Конкуренція на ринку КАСКО та "автоцивілки" справді дуже висока. Щороку я бачу одну й ту саму історію. Деякі компанії намагаються швидко збільшити частку ринку через демпінг тарифів.

Вони швидко нарощують портфель, але потім стикаються зі збитковістю — тоді або залишають ринок, або змушені радикально змінювати підхід. Стійка модель працює інакше. Найважливіше — це якість врегулювання. Клієнт пам’ятає не момент купівлі поліса, а момент, коли стається страховий випадок. Якщо у цей момент компанія діє швидко, чесно і прозоро, клієнт залишається і рекомендує її іншим. У нашому продукті "КАСКО все включено" рівень задоволеності сервісом становить 4,8 із 5 — і це вже не маркетинг, а результат реального клієнтського досвіду.

Технології також відіграють дедалі більшу роль. Ми запустили новий вебшоп для "автоцивілки" з оформленням через "Дію". Клієнт вводить номер автомобіля, підтверджує шеринг даних — і всі необхідні відомості підтягуються автоматично. Для користувачів MyARX повторна купівля поліса відбувається практично миттєво.

Страхування життя під час війни

Повномасштабна війна змінила і ринок страхування життя. Раніше страхування життя часто сприймалося як щось віддалене й абстрактне. Сьогодні люди хочуть конкретного захисту тут і тепер. Тому ринок адаптується: з’являються нові продукти, комбіновані рішення, зокрема з покриттям воєнних ризиків.

Відповідальність бізнесу

Але страхування — це частина ширшої відповідальності бізнесу. У 2025 році ARX та ARX Life перерахували до державного бюджету 515 млн грн податків, що на 15% більше, ніж у 2024-му.

З початку повномасштабного вторгнення наш загальний внесок до бюджету становить приблизно 1,7 млрд грн. На підтримку ЗСУ та ветеранів передано понад 102 млн грн, з них більш як 23 млн грн у 2025 році.

Ми переконані: компанія, яка працює в Україні, має бути частиною її стійкості.

Сплачувати податки.

Виконувати зобов’язання перед клієнтами.

Підтримувати тих, хто захищає країну.

Це не просто слова, це усвідомлений вибір, яким ми дорожимо.