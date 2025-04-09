"Новый закон об ОСАГО обеспечил качественно другую защиту водителей", — Павел Царук, председатель правления СГ "ТАС"

О том, как новое законодательство в сфере автогражданки повлияет на конкуренцию, отношения между страховщиками и их клиентами, как нововведение на рынке изменит уровень защиты водителей, а также о том, как в сложные времена сохранить мотивированную и эффективную команду в страховом бизнесе, рассказал председатель правления СГ "ТАС" Павел Царук.

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Рынок "автогражданки" на пороге существенных изменений. Как новое законодательство увеличивает защиту водителей на случай ДТП?

- Новый закон об ОСАГО обеспечил качественно иную защиту водителей. Прежде всего, благодаря внедрению механизма прямого урегулирования. Если ранее пострадавший в ДТП должен обращаться за выплатой не в свою компанию, а в компанию виновника аварии, то теперь выплачивать будет своя компания, то есть тот страховщик, у кого пострадавший приобрел полис. И это очень важно! Ведь раньше нередко возникали ситуации, когда люди, сами оформлявшие полис в надежной платежеспособной компании, попав в ДТП, сталкивались с проблемами с получением выплаты, ведь оказывалось, что у виновника либо вообще полиса нет, либо оформлен он у страховщика с не лучшим сервисом. Новый закон делает невозможным такую ситуацию: страховой случай регулирует именно компания пострадавшей стороны, а потом уже сама решает все вопросы со страховщиком виновника.

Кроме того, новым законом отменено применение коэффициента износа авто при расчете суммы возмещения, что также обеспечивает качественно иную защиту интересов водителя. Так, по старой редакции закона, для неновых авто страховщики должны применять коэффициент износа в зависимости от возраста ТС — в размере до 70%, из-за чего часто возникали ситуации, когда выплаченных средств могло не хватить на ремонт. Не стоит и говорить, что это вызвало возмущение у людей, обвинявшихся в уменьшении выплат страховщиков, хотя те действовали исключительно в рамках закона.

Новый закон исправил ситуацию с износом: теперь, согласно его нормам, страховщик обеспечивает ремонт поврежденного автомобиля на СТО, то есть человек получит уже отремонтированную машину.

Конечно, говоря об улучшении уровня защиты водителей, нельзя не упомянуть и об увеличении лимитов ответственности страховщика до 250 тыс. грн, в том числе и по европротоколом. И это также существенно упрощает жизнь водителей, ведь теперь в случае ДТП им не нужно ждать полицию: если условия оформления европротокола соблюдены, можно использовать этот механизм. И еще одно важное преимущество нового закона, направленное на повышение защиты водителей, — это нулевая франшиза: в случае ДТП страховщик в рамках лимита сам покрывает все убытки, так что виновнику не придется что-то доплачивать из собственного кармана.

Есть ожидание, что новая редакция закона вообще может изменить отношение водителей и страховщиков к "автогражданке", действительно ли это?

- Конечно, со временем отношение к страховщикам должно измениться именно тогда, когда люди почувствуют все преимущества того же прямого урегулирования: во-первых, в случае ДТП ты получаешь отремонтированную машину, а не деньги, которых просто может не хватить на ее ремонт, а во-вторых, ремонтировать ее будет именно твоя компания, а не компания виновника. С другой стороны, это требует от клиентов более ответственно относиться к выбору страховой компании, учитывая в первую очередь уровень предоставляемого ею сервиса, ее платежеспособность и репутацию, ведь именно в ней им придется потом ремонтировать свое авто.

Поэтому, я уверен, если люди будут получать в полном объеме услугу, как это прописано в законе, то есть им будет отремонтировано авто, они действительно осознают, что страхование — это действительно полезно, и иметь полис — выгодно прежде всего им самим.

Как законодательные изменения в автоавтомобиле повлияют на конкурентную среду на страховом рынке?

– Изменения уже происходят. И обусловлены они новшествами не только в "автогражданке", но и вообще в профильном законодательстве. Так, законом "О страховании" повышены требования к капитализации страховщиков, к раскрытию информации о реальных владельцах компаний и источникам происхождения средств на их создание, прописаны требования по созданию системы корпоративного управления. И, как свидетельствует практика, очень многие компании к этому оказались просто не готовы, поэтому они либо сами добровольно ушли с рынка, либо их закрыли.

Так, только в прошлом году количество страховщиков уменьшилось на 36%: из 101 компании осталось 65. Это по рынку в целом. Если же говорить о страховщиках, работающих на рынке "автогражданки", то за последние несколько лет из примерно 40 компаний на сегодняшний день осталось 28. Только в прошлом году из рынка ОСГПО вышло семь страховщиков. И я думаю, это не предел — процесс очистки рынка, начатый НБУ и призванный освободить рынок от недокапитализированных компаний, не способных в полном объеме выполнять свои обязательства перед клиентами и оказывать им качественные услуги, будет продолжаться.

Как СГ "ТАС" завершила 2024 год в моторных видах страхования, какие объемы премий и выплат у КАСКО и ОСАГО?

- В прошлом году мы продолжали укреплять свое лидерство, в частности, в сегментах ОСАГО и "Зеленой карты". В обоих видах мы заняли первое место на рынке и при этом значительно выросли как в продажах этих продуктов, так и в выплатах. Так, по показателю сборов с обязательной "автогражданки" мы в прошлом году приросли более чем на 36%, с "Зеленой карты" — почти на 63%. В целом по полисам "Зеленая карта" СГ "ТАС" в 2024 году привлекла фактически 1396 млн грн платежей — это почти на 84% превышает соответствующий показатель ближайшего конкурента. В целом по итогам года доля СГ "ТАС" на рынке "Зеленой карты" составляла 25%, или четверть сборов всех страховщиков, работающих в указанном сегменте.

Первое место заняла СГ "ТАС" и по количеству оформленных полисов "Зеленая карта", и по этому показателю мы фактически на 31% опередили компанию, ставшую второй на рынке. Держит первенство СГ "ТАС" и по количеству урегулированных страховых случаев: по статистике, на нашу компанию приходится более 20% всех выплат по "Зеленой карте". Кстати, только по одному убытку по "Зеленой карте" мы должны выплатить 57 млн грн, что в определенной степени является уникальной ситуацией: за последние 10 лет на весь рынок убытков в сумме более 1 млн евро было всего шесть, и наша выплата рекордная.

Что касается сегмента КАСКО, то здесь мы традиционно вошли в тройку лидеров рынка по показателю выплат, что свидетельствует прежде всего о качестве предоставляемого сервиса и обеспечении действительно надежной страховой защиты для своих клиентов. Собственно, подтверждает это и тот факт, что среди топ-10 крупнейших автостраховщиков Украины у нас самый низкий уровень жалоб, о чем свидетельствует статистика МТСБУ, и самые быстрые сроки урегулирования.

Какова динамика ключевых показателей в целом по компании? Как изменилась ваша доля рынка?

– За прошлый год наша доля рынка ОСГПО выросла фактически до 15%. Если же смотреть в целом по всем видам, то мы приросли почти на 38%, или более чем на 1,34 млрд грн — и это самый высокий показатель прироста в отрасли. Для сравнения: компания, занявшая второе место на рынке, приросла на 588 млн грн, почти в 2,3 раза меньше, чем мы.

Кстати, в прошлом году мы первыми на рынке преодолели планку в 4 млрд грн страховых платежей, а впоследствии и 4,5 млрд грн, завершив год на отметке 4,89 млрд, что стало самым высоким показателем по отрасли. Впрочем, это не единственный рекордный показатель, установивший СГ "ТАС" по итогам года. Так, в прошлом году наши выплаты превысили 1975 млн грн, это более чем на 47% превышает соответствующий показатель СГ "ТАС" за позапрошлый год и почти на 15% объем выплат компании, ставшей второй по сумме возмещений.

Поделитесь секретом, каким образом СГ "ТАС" обеспечивает финансовую устойчивость в условиях глобальной нестабильности?

- За счет того, что мы регулируем страховые случаи гораздо быстрее, чем конкуренты, мы и гораздо раньше других видим основе тенденции на рынке. К тому же мы давно моделируем тренды на рынке и пытаемся прогнозировать не только год, а как минимум на 2-3 года. Ведь страхование — это отрасль, где ты продаешь услугу сегодня, а выплачивать будешь в течение года, а возможно, и через год. Итак, если вырастет средний ущерб или частота убытков, на портфель ты уже повлиять никак не можешь, потому что полисы уже проданы. Именно поэтому крайне тщательно все прогнозировать и не поддаваться определенным демпинговым тенденциям на рынке — нужно очень ответственно относиться к тому бизнесу, который берешь.

В СГ "ТАС" мы всегда достаточно консервативно относились к резервированию, к тому же у нас всегда был достаточный запас платежеспособности — больше, чем требует законодательство, таким образом, мы можем гарантировать своим клиентам выполнение своих обязательств перед ними. Еще один немаловажный фактор, обеспечивающий стабильность и постоянное развитие компании — это наличие крупнейшей на рынке сети продаж. А это всегда прямой контакт с клиентом и гораздо более стабильный канал продаж, чем любые другие. И объясняется это просто: мы напрямую общаемся с клиентом, разъясняем ему все нюансы покупаемого им продукта, предлагаем различные варианты страховой защиты с учетом его потребностей и пожеланий. Мы объясняем, что "автогражданка" не защищает его авто, и даем доступную для него защиту его авто. Мы объясняем, что и на чужое авто денег по полису "автогражданки" может не хватить, и тогда придется доплачивать свои, так не проще ли 600-700 грн докупить "автогражданку" на 1 млн грн, чтобы не доплачивать? И этим мы выгодно отличаемся от других компаний.

Поэтому наши клиенты ценят то, что мы помогаем им не просто выполнить законодательное требование иметь полис, а помогаем им иметь защиту именно ту, которая им нужна. И такой подход к продажам отражается и на наших результатах. Именно благодаря этому в первый год полномасштабного вторжения у нас меньше по сравнению с другими страховщиками просел бизнес — фактически до конца года мы возобновили свои позиции, закончив его с таким же результатом по премиям, как и 2021-й. И сегодня именно благодаря этим факторам мы растем на порядок быстрее коллег по рынку.