"Новий закон про ОСЦПВ забезпечив якісно інший захист водіїв", - Павло Царук, голова правління СГ "ТАС"

Про те, як нове законодавство у сфері “автоцивілки” вплине на конкуренцію, відносини між страховиками та їхніми клієнтами, як нововведення на ринку змінить рівень захисту водіїв, а також про те, як у складні часи зберегти вмотивовану та ефективну команду у страховому бізнесі, розповів голова правління СГ "ТАС" Павло Царук.

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Ринок "автоцивіки" на порозі суттєвих змін. Як нове законодавство підвищує захист водіїв на випадок ДТП?

- Новий закон про ОСЦПВ забезпечив якісно інший захист водіїв. Насамперед завдяки запровадженню механізму прямого врегулювання. Якщо раніше постраждалий у ДТП мав звертатися за виплатою не в свою компанію, а в компанію винуватця аварії, то відтепер виплачувати буде своя компанія, тобто той страховик, у кого постраждалий придбав поліс. І це дуже важливо! Адже раніше нерідко виникали ситуації, коли люди, які самі оформляли поліс у надійній платоспроможній компанії, потрапивши у ДТП, стикалися із проблемами з отриманням виплати, адже виявлялося, що у винуватця або взагалі поліса немає, або оформлений він у страховика з не найкращим сервісом. Новий закон унеможливлює таку ситуацію: страховий випадок врегульовує саме компанія постраждалої сторони, а потім вже сама вирішує всі питання зі страховиком винуватця.

Крім того, новим законом скасовано застосування коефіцієнту зносу авто при розрахунку суми відшкодування, і це також забезпечує якісно інший захист інтересів водія. Так, за старою редакцією закону, для ненових авто страховики мали застосовувати коефіцієнт зносу залежно від віку ТЗ — у розмірі до 70%, через що часто виникали ситуації, коли виплачених коштів могло не вистачити на ремонт. Не варто й казати, що це викликало обурення у людей, які звинувачували у зменшенні виплат страховиків, хоча ті діяли виключно в рамках закону.

Новий закон виправив ситуацію зі зносом: відтепер, згідно з його нормами, страховик забезпечує ремонт пошкодженого автомобіля на СТО, тобто людина отримає вже відремонтовану машину.

Звісно, говорячи про покращення рівня захисту водіїв, не можна не згадати й про збільшення лімітів відповідальності страховика до 250 тис. грн, в тому числі й за європротоколом. І це також суттєво спрощує життя водіїв, адже тепер у разі ДТП їм не потрібно чекати поліцію: якщо умови оформлення європротоколу дотримані, можна задіяти цей механізм. І ще одна важлива перевага нового закону, спрямована на підвищення захисту водіїв, — це нульова франшиза: у разі ДТП страховик в рамках ліміту сам покриває всі збитки, тож винуватцю не доведеться щось доплачувати з власної кишені.

Є очікування, що нова редакція закону взагалі може змінити ставлення водіїв та страховиків до "автоцивілки", чи справді це так?

- Звісно, з часом ставлення до страховиків має змінитися — саме тоді, коли люди відчують всі переваги того ж самого прямого врегулювання: по-перше, у разі ДТП ти отримуєш відремонтовану машину, а не гроші, яких просто може не вистачити на її ремонт, а по-друге, ремонтувати її буде саме твоя компанія, а не компанія винуватця. З іншого боку, це вимагає від клієнтів більш відповідально ставитися до вибору страхової компанії, зважаючи в першу чергу на рівень сервісу, який вона надає, її платоспроможність та репутацію, адже саме в ній їм доведеться потім ремонтувати своє авто.

Тож, я впевнений, якщо люди будуть отримувати у повному обсязі послугу, як це прописано в законі, тобто їм буде відремонтовано авто, вони насправді усвідомлять, що страхування — це дійсно корисно, і мати поліс — вигідно насамперед їм самим.

Як законодавчі зміни в "автоцівілці" вплинуть на конкурентне середовище на страховому ринку?

- Зміни вже відбуваються. І зумовлені вони нововведеннями не лише в "автоцивілці", а й загалом у профільному законодавстві. Так, законом "Про страхування" підвищено вимоги до капіталізації страховиків, до розкриття інформації про реальних власників компаній та джерел походження коштів на їх створення, прописані вимоги щодо створення системи корпоративного управління тощо. І, як свідчить практика, дуже багато компаній до цього виявилися просто не готовими, тож вони або самі добровільно пішли з ринку, або їх закрили.

Так, лише торік кількість страховиків зменшилася на 36%: зі 101 компанії залишилось 65. Це по ринку в цілому. Якщо ж говорити про страховиків, які працюють на ринку "автоцивілки", то за останні кілька років з приблизно 40 компаній на сьогодні залишилось 28. Лише минулого року з ринку ОСЦПВ вийшло сім страховиків. І я думаю, це не межа — процес очищення ринку, започаткований НБУ і покликаний звільнити ринок від недокапіталізованих компаній, що не здатні у повному обсязі виконувати свої зобов’язання перед клієнтами та надавати їм якісні послуги, триватиме й надалі.

Як СГ "ТАС" завершила 2024 рік у моторних видах страхування, які обсяги премій та виплат маєте у КАСКО та ОСЦПВ?

- Торік ми продовжували зміцнювати своє лідерство, зокрема у сегментах ОСЦПВ та "Зеленої картки". В обох видах ми посіли перше місце на ринку і при цьому суттєво зросли як у продажах цих продуктів, так і у виплатах. Так, за показником зборів з обов’язкової "автоцивілки" ми минулого року приросли на понад 36%, з "Зеленої картки" — майже на 63%. Загалом за полісами "Зелена картка" СГ "ТАС" 2024 року залучила фактично 1396 млн грн платежів — це майже на 84% перевищує відповідний показник найближчого конкурента. В цілому за підсумками року частка СГ "ТАС" на ринку "Зеленої картки" становила 25%, або чверть зборів всіх страховиків, що працюють у вказаному сегменті.

Перше ж місце посіла СГ "ТАС" і за кількістю оформлених полісів "Зелена картка", і за цим показником ми фактично на 31% випередили компанію, яка стала другою на ринку. Тримає першість СГ "ТАС" і за кількістю врегульованих страхових випадків: за статистикою, на нашу компанію припадає понад 20% всіх виплат за "Зеленою карткою". До речі, лише за одним збитком за "Зеленою карткою" ми маємо виплатити 57 млн грн, що певною мірою є унікальною ситуацією: за останні 10 років на весь ринок збитків в сумі більш ніж 1 млн євро було всього шість, і наша виплата рекордна.

Що стосується сегменту КАСКО, то тут ми традиційно увійшли у трійку лідерів ринку за показником виплат, що свідчить насамперед про якість сервісу, який ми надаємо, та забезпечення насправді надійного страхового захисту для своїх клієнтів. Власне, підтверджує це й той факт, що серед топ-10 найбільших автостраховиків України саме у нас найнижчий рівень скарг, про що свідчить статистика МТСБУ, і найшвидші строки врегулювання.

Яка динаміка ключових показників загалом по компанії? Як змінилася ваша частка ринку?

- За минулий рік наша частка ринку ОСЦПВ зросла фактично до 15%. Якщо ж дивитися загалом по всіх видах, то ми приросли майже на 38%, або на понад 1,34 млрд грн — і це найвищий показник приросту в галузі. Для порівняння: компанія, яка посіла другу сходинку на ринку, приросла на 588 млн грн, майже у 2,3 раза менше, аніж ми.

До речі, минулого року ми першими на ринку подолали планку в 4 млрд грн страхових платежів, а згодом і 4,5 млрд грн, завершивши рік на позначці 4,89 млрд, що стало найвищим показником по галузі. Втім, це не єдиний рекордний показник, який встановила СГ "ТАС" за підсумками року. Так, торік наші виплати перевищили 1975 млн грн, це на понад 47% перевищує відповідний показник СГ "ТАС" за позаминулий рік і майже на 15% обсяг виплат компанії, що стала другою за сумою відшкодувань.

Поділіться секретом, яким чином СГ "ТАС" забезпечує фінансову стійкість в умовах глобальної нестабільності?

- За рахунок того, що ми врегульовуємо страхові випадки набагато швидше, ніж конкуренти, ми й набагато раніше за інших бачимо основі тенденції на ринку. До того ж ми давно моделюємо тренди на ринку і пробуємо прогнозувати не тільки на рік, а як мінімум на 2-3 роки. Адже страхування — це та галузь, де ти продаєш послугу сьогодні, а виплачувати будеш протягом року, а можливо, й через рік. Тож, якщо виросте середній збиток або частота збитків, на портфель ти вже вплинути ніяк не можеш, бо поліси уже продані. Саме тому вкрай важливо ретельно все прогнозувати і не піддаватися певним демпінговим тенденціям на ринку — треба дуже відповідально ставитися до того бізнесу, який береш.

В СГ "ТАС" ми завжди досить консервативно ставилися до резервування, до того ж у нас завжди був достатній запас платоспроможності — більший, ніж того вимагає законодавство, таким чином, ми можемо гарантувати своїм клієнтам виконання своїх зобов’язань перед ними. Ще один важливий чинник, що забезпечує стабільність й постійний розвиток компанії, — це наявність найбільшої на ринку мережі продажів. А це завжди прямий контакт із клієнтом і набагато стабільніший канал продажів, ніж будь-які інші. І пояснюється це просто: ми напряму спілкуємося з клієнтом, роз’яснюємо йому всі нюанси продукту, який він купує, пропонуємо різні варіанти страхового захисту з урахуванням його потреб і побажань. Ми пояснюємо, що "автоцивілка" не захищає його авто, і даємо доступний для нього захист його авто. Ми пояснюємо, що і на чуже авто грошей за полісом "автоцивілки" може не вистачити, і тоді доведеться доплачувати свої, то чи не простіше за 600-700 грн докупити "автоцивілку" на 1 млн грн, щоб не доплачувати? І цим ми вигідно відрізняємося від інших компаній.

Тож наші клієнти цінують те, що ми допомагаємо їм не просто виконати законодавчу вимогу мати поліс, а допомагаємо їм мати захист — саме той, який їм потрібен. І такий підхід до продажів позначається і на наших результатах. Саме завдяки цьому в перший рік повномасштабного вторгнення у нас найменше порівняно з іншими страховиками просів бізнес — фактично до кінця року ми відновили свої позиції, закінчивши його з таким самим результатом за преміями, як і 2021-й. І сьогодні саме завдяки цим чинникам ми зростаємо на порядок швидше колег по ринку.