Страхование без стресса: как ARX делает полисы удобными, а сервис – прозрачным и человечным

По итогам 9 месяцев 2025 года компании ARX и ARX Life существенно нарастили показатели: общая сумма собранных страховых премий составила почти 4,5 млрд грн, что на 32% больше, чем в 2024 году. Чем обусловлена такая положительная динамика?

– Положительная динамика роста премий ARX и ARX Life обусловлена многими факторами. Существенным драйвером роста стал сегмент ОСАГО — обязательное страхование гражданско-правовой ответственности. За 9 месяцев 2025 года ARX собрала более 674,3 млн грн по полисам ОСАГО, что на 163% превышает показатели прошлого года. Полисы ARX выбирают очевидную для клиентов надежность компании, действительно высокое качество обслуживания и комфортный сервис, в частности благодаря опции "Автоконсьерж", которая делает процесс урегулирования дел максимально простым для клиентов по всей Украине.

Важным направлением для ARX всегда было и есть страхование имущества как по страхованию от традиционных рисков, так и покрытие военных рисков. Также за этот период премии по страхованию имущества составили 623 млн. грн., из которых 385 млн. грн. — платежи по страхованию от традиционных рисков.

Платежи по страхованию от военных рисков авто и имущества достигли 316 млн грн. Страхование от военных рисков называется "Железный купол" и предлагает страхование как автомобилей, так и частных домов и имущества предприятий (включая капитальные сооружения, коммуникации, оборудование и отделку) от последствий ракетных ударов, атак дронов и обломков боеприпасов, что очень актуально в нынешних условиях. Разумеется, есть требования к расположению объектов, контролю их концентрации и другим условиям.

ARX удерживает лидерство на рынке в сегменте КАСКО, продукт важен для компании и составляет значительную долю ее страхового портфеля. Основные факторы, влияющие на стабильный спрос на этот продукт у клиентов и партнеров — репутация ARX как лидера, высокое качество сервиса, прозрачное и быстрое урегулирование убытков, совершенное и разветвленное сотрудничество с наибольшим количеством партнерских СТО, удобное дистанционное обслуживание. Есть рост и в онлайн-продажах как на сайте компании, так и в ее мобильном приложении.

Репутация лидера, подтвержденная надежность, качество, технологические инновации (в частности, внедрение цифровых сервисов) — все это делает ARX очевидным выбором для клиентов во всех сегментах страхования. Это позволяет компании удерживать стабильные темпы роста даже в сложных экономических условиях.

В каких видах страхования ощущается острейшая конкуренция? Как это заставляет компании перестраивать свою работу, какие подразделения усиливать?

- Самая большая конкуренция - в сегментах автогражданки (ОСГПО) и КАСКО. Эти продукты самые популярные, а значит, усиливают борьбу за клиента. Чтобы оставаться конкурентоспособными, страховые компании, в том числе и ARX, перестраивают бизнес-процессы и подходы к работе с клиентами. В центре внимания – цифровая трансформация: онлайн-оформление полисов, дистанционное урегулирование, автоматизация процессов. Усиливаются команды маркетинга и аналитики для лучшего понимания потребностей разных групп клиентов.

Укрепляются партнерские отношения с СТО, обеспечивающие качественный и быстрый ремонт, а также реализуют программы мотивации для сотрудников службы поддержки клиентов. В результате ARX остается ведущим игроком благодаря фокусу на клиентоориентированность и технологическое развитие.

Кроме продаж через собственные офисы, сайт и партнеров, особое внимание компания уделяет развитию агентской сети, в частности, страхование ОСАГО. Именно для этого продукта агенты в большинстве своем формируют контактную точку с клиентом.

Ощутимы ли на рынке изменения в законодательном регулировании автогражданки?

- Да, вступившие в силу в начале 2025 года законодательные изменения сделали процесс страхования автогражданки более прозрачным и удобным для водителей. Значительно увеличенные максимальные страховые суммы, упраздненная франшиза, начали учитывать износ авто при выплатах.

Правило "Где купил полис, там и регулируй ущерб" вывело на новый уровень качество сервиса. Для клиентов это означает, что они могут обращаться в свою страховую компанию, не тратя время на согласование с другими участниками ДТП. Эти изменения ускорили процессы урегулирования и повысили уровень доверия к автогражданке как продукту, стимулируя рынок и способствуя росту страхового покрытия.

Рынок новых авто демонстрирует неплохие результаты — рост в 2024 году и сохранение объемов продаж в 2025 году. Влияет ли это положительно на рынок КАСКО? Кто сегодня основные потребители этого продукта – физические или юридические лица?

- Бесспорно, рост рынка новых автомобилей стимулирует спрос на КАСКО, поскольку большинство владельцев новых автомобилей стремятся к дополнительной защите. Это оказывает положительное влияние и на бизнес ARX: мы видим стабильное увеличение продаж КАСКО.

Основными клиентами сегодня являются физические лица, именно они составляют большинство наших страхователей в этом сегменте. Юридические лица тоже присутствуют, особенно крупные компании, которые страхуют свои автопарки, однако доля индивидуальных клиентов остается самой большой.

ARX предлагает современные, удобные и гибкие продукты КАСКО, а также дистанционные сервисы, которые делают этот продукт популярным у широкого круга физических лиц.

Какова ситуация на рынке лайф-страхования?

- Период войны – это непростое время для развития лайфового направления. Несмотря на сложные условия, мы демонстрируем хорошие результаты благодаря корпоративному страхованию жизни (хотя этот сегмент остается относительно небольшим и высококонкурентным) и краткосрочным программам страхования через канал банкашуранс. Возможности достаточно ограничены, однако мы все же обеспечиваем положительную динамику в общих показателях продаж по направлению Life.