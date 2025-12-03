Страхування без стресу: як ARX робить поліси зручними, а сервіс — прозорим і людяним

За підсумками 9 місяців 2025 року компанії ARX та ARX Life суттєво наростили показники: загальна сума зібраних страхових премій становила майже 4,5 млрд грн, що на 32% більше, ніж у 2024-му. Чим зумовлена така позитивна динаміка?

- Позитивна динаміка зростання премій ARX і ARX Life зумовлена багатьма факторами. Суттєвим драйвером зростання став сегмент ОСЦПВ — обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. За 9 місяців 2025 року ARX зібрала понад 674,3 млн грн за полісами ОСЦПВ, що на 163% перевищує показники минулого року. Поліси ARX вибирають за очевидну для клієнтів надійність компанії, дійсно високу якість обслуговування і комфортний сервіс, зокрема завдяки опції "Автоконсьєрж", яка робить процес врегулювання справ максимально простим для клієнтів по всій Україні.

Важливим напрямом для ARX завжди було і є страхування майна як щодо страхування від традиційних ризиків, так і покриття воєнних ризиків. Також за цей період премії зі страхування майна становили 623 млн грн, з яких 385 млн грн — платежі зі страхування від традиційних ризиків.

Платежі зі страхування від воєнних ризиків авто та майна сягнули 316 млн грн. Страхування від воєнних ризиків має назву "Залізний купол" і пропонує страхування як автомобілів, так і приватних будинків та майна підприємств (включаючи капітальні споруди, комунікації, обладнання й оздоблення) від наслідків ракетних ударів, атак дронів і уламків боєприпасів, що є дуже актуальним у теперішніх умовах. Зрозуміло, що є вимоги щодо розташування об’єктів, контролю їхньої концентрації та інших умов.

ARX утримує лідерство на ринку у сегменті КАСКО, продукт є важливим для компанії і становить значну частку її страхового портфеля. Основні чинники, які впливають на стабільний попит на цей продукт у клієнтів і партнерів, — репутація ARX як лідера, висока якість сервісу, прозоре і швидке врегулювання збитків, досконала і розгалужена співпраця з найбільшою кількістю партнерських СТО, зручне дистанційне обслуговування. Маємо зростання і в онлайн-продажах як на сайті компанії, так і в її мобільному застосунку.

Репутація лідера, підтверджена надійність, якість, технологічні інновації (зокрема впровадження цифрових сервісів) — усе це робить ARX очевидним вибором для клієнтів в усіх сегментах страхування. Це дає змогу компанії утримувати стабільні темпи зростання навіть у складних економічних умовах.

У яких видах страхування відчувається найгостріша конкуренція? Яким чином це змушує компанії перебудовувати свою роботу, які підрозділи посилювати?

- Найбільша конкуренція — у сегментах автоцивілки (ОСЦПВ) та КАСКО. Ці продукти найпопулярніші, а отже посилюють боротьбу за клієнта. Щоб залишатися конкурентоспроможними, страхові компанії, серед яких і ARX, перебудовують бізнес-процеси та підходи до роботи з клієнтами. У центрі уваги — цифрова трансформація: онлайн-оформлення полісів, дистанційне врегулювання, автоматизація процесів. Посилюються команди маркетингу й аналітики для кращого розуміння потреб різних груп клієнтів.

Зміцнюються партнерські відносини з СТО, що забезпечують якісний і швидкий ремонт, а також реалізують програми мотивації для працівників служби підтримки клієнтів. В результаті ARX залишається провідним гравцем завдяки фокусу на клієнтоорієнтованість і технологічний розвиток.

Окрім продажів через власні офіси, сайт та партнерів, особливу увагу компанія приділяє розвитку агентської мережі, зокрема, страхування ОСЦПВ. Саме для цього продукту агенти здебільшого формують контактну точку з клієнтом.

Чи вже відчутні на ринку зміни у законодавчому регулюванні автоцивілки?

- Так, законодавчі зміни, які набрали чинності на початку 2025 року, зробили процес страхування автоцивілки прозорішим і зручнішим для водіїв. Значно збільшені максимальні страхові суми, скасована франшиза, почали враховувати зношення авто під час виплат.

Правило "Де купив поліс, там і врегульовуй збитки" вивело на новий рівень якість сервісу. Для клієнтів це означає, що вони можуть звертатися до своєї страхової компанії, не витрачаючи час на погодження з іншими учасниками ДТП. Ці зміни пришвидшили процеси врегулювання та підвищили рівень довіри до автоцивілки як продукту, стимулюючи ринок і сприяючи зростанню страхового покриття.

Ринок нових авто демонструє непогані результати — зростання у 2024-му та збереження обсягів продажів у 2025-му. Чи впливає це позитивно на ринок КАСКО? Хто сьогодні основні споживачі цього продукту — фізичні чи юридичні особи?

- Безперечно, зростання ринку нових автомобілів стимулює попит на КАСКО, оскільки більшість власників нових авто прагнуть додаткового захисту. Це позитивно впливає і на бізнес ARX: ми бачимо стабільне збільшення продажів КАСКО.

Основними клієнтами сьогодні є фізичні особи — саме вони становлять більшість наших страхувальників у цьому сегменті. Юридичні особи теж присутні, особливо великі компанії, які страхують свої автопарки, однак частка індивідуальних клієнтів залишається найбільшою.

ARX пропонує сучасні, зручні та гнучкі продукти КАСКО, а також дистанційні сервіси, що робить цей продукт популярним у широкого кола фізичних осіб.

Яка ситуація на ринку лайф-страхування?

- Період війни — це непростий час для розвитку лайфового напряму. Попри складні умови, ми демонструємо непогані результати завдяки корпоративному страхуванню життя (хоча цей сегмент залишається відносно невеликим і висококонкурентним) та короткостроковим програмам страхування через канал банкашуранс. Можливості досить обмежені, однак ми все-таки забезпечуємо позитивну динаміку у загальних показниках продажів за напрямом Life.