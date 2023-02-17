Медицинское страхование во время войны: чем страховщики компенсируют подорпожание услуг

Страховые компании планируют в 2023 году отыграть падение в ДМС, которое произошло в 2022-м. Правда, для этого им придется увеличить стоимость полисов на 15-20%. Но взамен клиенты получат больше защиты и даже частичное покрытие военных рисков.

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Добровольное медицинское страхование – второй по объему сегмент страхового рынка. В 2022 году страховщикам, которые являются активными участниками этого сектора, пришлось непросто. По предварительным оценкам, падение рынка ДМС за минувший год составило порядка 15%, что повторяет нисходящий тренд в других ключевых секторах. Прежде всего, в КАСКО и в ОСАГО. Но страховщики смотрят в 2023 год с оптимизмом. Некоторые компании планируют нарастить портфель ДМС на 20-30%. Хотя отчасти этот рост будет связан не с притоком новых страхователей, а с ростом платежей по договорам в виду инфляции.

Сложное решение для работодателей

Медстрахование в Украине имеет важную особенность – это преимущественно корпоративный вид страхования. То есть, страховщики заключают договора с бизнесом, который страхует свой коллектив. Розничному клиенту купить медстраховку для себя и своей семьи очень непросто, потому что подобные продукты есть у ограниченного количества компаний.

Фокус на корпоративных клиентах накладывает на ситуацию в ДМС глубокий отпечаток. С одной стороны, работодатели после 24 февраля 2022 года стали резать издержки на содержание персонала.

"Многие компании оказались перед выбором: уменьшить социальный пакет для работников, в который и входит ДМС, сокращать штат или, по меньшей мере, урезать зарплаты людям. В данном контексте выбор был очевидным, и часть работодателей отказалась от медицинского страхования своих сотрудников", – объясняет председатель правления страховой группы "ТАС" Павел Царук.

Кроме того, трудовые коллективы традиционно страховали промышленные предприятия, которые пострадали от боевых действий или оказались во временной оккупации. Само собой, эта часть клиентов тоже "выпала" из портфелей страховщиков.

С другой стороны, крупным страхователям, которые приобретают ДМС для большого числа сотрудников, страховые компании всегда предлагают индивидуальные условия с максимально привлекательным тарифом. Поэтому расторжение договоров не стало лавинообразным явлением. По крайней мере, в 2022 году этого не случилось. Удержало клиентов от массового бегства и то, что страховщики максимально оттягивали момент повышения стоимости полисов.

После начала полномасштабных военных действий, страховщики преимущественно пытались сдерживать цены в медстраховании, несмотря на инфляцию. Дмитрий Цимидан директор департамента по страхованию корпоративных клиентов страховой компании ВУСО

Итого, по данным Национального банка за 9 месяцев 2022 года объем премий по договорам ДМС сократился на 24% до 3,7 млрд грн , сумма выплат упала на 21% до 1,9 млрд грн. За весь 2022 год результат чуть лучше. Национальная ассоциация страховщиков Украины (НАСУ), члены которой занимают 83% рынка ДМС, подсчитала, что в целом за год премии по медстрахованию упали где-то на 16% . Выплаты, по оценкам экспертов, сократились приблизительно на 14% .

Турстрахование постепенно оживает

Страхование здоровья не ограничивается одним лишь ДМС. Есть еще два сегмента, – страхование от несчастных случаев и туристическое страхование, – которые тоже связаны с личной защитой страхователя. Страхование от несчастных случаев за 2022 год уменьшилось на 16-17% , как по объему премий, так и выплат. В турстраховании падение было более драматическим – этот сегмент сжался почти вдвое .

Чем объясняется такая динамика? Страхование от несчастных случаев у многих компаний завязано на выдаче банковских кредитов (т.н. bancassurance). Потребительских – в первую очередь. Для выдачи займа банк зачастую требует от заемщика заключить договор на страхование от несчастного случая. Кредитование население в 2022 году ожидаемо просело. По данным НБУ, банки сократили портфель кредитов физлиц за год на 12%, что коррелирует с падением страхования от несчастных случаев.

Теперь что касается страхования выезжающих за рубеж. Туризм в Украине из-за войны оказался в полузамороженном состоянии. До лета 2022 года эта отрасль находилась в состоянии анабиоза. Но потом туроператоры и турагентства все-таки смогли переориентировать маршруты и наладить авиатуры из соседних государств (Молдовы, Румынии, Венгрии, Польши) в курортные страны. Также часть украинцев все равно продолжает выезжать за пределы Украины и с гуманитарными (волонтерскими) и деловыми целями.

Понятно, что даже до уровня 2021 года туристическая отрасль все равно не дотянула. По данным Государственного агентства по развитию туризма, за 10 месяцев 2022 года представители туристической сферы уплатили на 34% меньше налогов, чем за аналогичный период 2021 года. Тем не менее, падение турстрахования во второй половине 2022 года все-таки немного замедлилось. Если за 6 месяцев 2022 года премии в этом сегменте сократились почти на 60%, то за 9 месяцев – на 47% .

Места на рынке становится все меньше

Настроения бизнеса во многом будут определять ситуацию в ДМС в 2023 году. Опрос украинских компаний, который ежемесячно проводит НБУ, показал, что в январе 2023 года Индекс ожиданий деловой активности бизнеса по сравнению с декабрем снизился почти на 5 пунктов до 37,5 пунктов.

Хотя страховщики в целом проявляют осторожный оптимизм.

На фоне оживления спроса, ожидаем возобновление объема сбора премий до довоенного уровня. В 2023 году мы рассчитываем увеличить продажи на 27% по отношению к 2022 году. Марина Зварич руководитель управления продаж личных видов страхования страховой компании "Инго"

Но места на рынке станет однозначно меньше. Далеко не все предприятия смогут восстановить свои позиции в 2023 году. А значит, бюджеты на мотивацию сотрудников (в том числе, и на ДМС) щедрыми точно не будут. Поэтому страховым компаниям придется работать локтями и бороться за каждого крупного клиента.

В ДМС в настоящее время складывается жесткая конкуренция. При этом, концентрация рынка по этому виду страхования очень высокая. Например, первая тройка компаний собрала 45,5% премий за 9 месяцев 2022 года, первая пятерка – 61,5% премий, а первые 10 компаний – 79,6% премий. Ибрагим Габидулин руководитель и основатель страхового брокера "Дедал"

Рост тарифов неизбежен. Вопрос, до какого предела?

Усиление конкуренции может привести к двум результатам. Первый – это демпинг со стороны недобросовестных страховщиков, которые будут пытаться спасти свой портфель ДМС любой ценой. Но подобное явление вряд ли станет массовым, поскольку убыточность медстрахования довольно высокая (более 50%), и компании, исповедующие агрессивную ценовую политику, рискуют быстро сойти с дистанции.

Второй сценарий – это, наоборот, повышение стоимости полисов ДМС. Да, шаг непопулярный, но он позволит страховщикам выйти на безубыточность и удержаться на плаву.

"Начиная с 4 квартала 2022 года, на который приходится пик убыточности, страховщики были вынуждены поднять тарифы на медстрахование минимум на 15-20% . Такая же тенденция сохранится и в 2023 году", – говорит Дмитрий Цимидан.

Вместе с тем, важным фактором сохранения клиентов станет уровень сервиса и расширение опций в полисах. Прежде всего, это то, что касается покрытия страховых случаев, которые стали следствием наступления пассивных военных рисков.

Под пассивными рисками мы понимаем, что лицо, получившее травмы, не было прямо или косвенно задействовано в военных операциях. Полис, учитывающий такие риски, может покрывать онлайн-консультации с врачом, если речь не идет о состоянии, угрожающем жизни либо здоровью. Дмитрий Цимидан директор департамента по страхованию корпоративных клиентов страховой компании ВУСО

Впрочем, страховщики уверяют, что будут стараться всеми силами контролировать ценовую ситуацию в ДМС , чтобы стоимость не оттолкнула страхователей.

"Самым большим вызовом в 2023 году для нас будет выбор оптимальной стоимости полисов медстрахования, чтобы оставить их доступными для широкого круга страхователей. Ведь ДМС сейчас становится еще более выгодным и эффективным инструментом работодателя для финансовой поддержки сотрудников", – резюмирует Марина Зварич.