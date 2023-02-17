Медичне страхування під час війни: чим страховики компенсують подорожчання послуг

Страхові компанії планують у 2023 році відіграти падіння у ДМС, яке сталося 2022-го. Щоправда, для цього їм доведеться збільшити вартість полісів на 15–20%. Але натомість клієнти отримають більше захисту та навіть часткове покриття військових ризиків.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Добровільне медичне страхування – другий за обсягом сегмент страхового ринку. 2022 рік видався непростим для страховиків, які є активними учасниками цього сектору. За попередніми оцінками, падіння ринку ДМС за минулий рік склало близько 15%, що повторює низхідний тренд в інших ключових секторах. Насамперед, в КАСКО та в ОСЦПВ. Але страховики дивляться у 2023-й з оптимізмом. Деякі компанії планують збільшити портфель ДМС на 20-30%. Хоча частково це зростання буде пов'язане не з припливом нових страхувальників, а зі зростанням платежів за договорами через інфляцію.

Складне рішення для роботодавців

Медстрахування в Україні має важливу особливість – це переважно корпоративний вид страхування. Тобто страховики укладають договори з бізнесом, який страхує свій колектив. Роздрібному клієнту купити медстраховку для себе та своєї сім'ї дуже непросто, тому що подібні продукти пропонує обмежена кількість компаній.

Фокус на корпоративних клієнтах накладає на ситуацію у ДМС глибокий відбиток. З одного боку, роботодавці після 24 лютого 2022 стали різати витрати на утримання персоналу.

"Багато компаній опинилися перед вибором: зменшити соціальний пакет для працівників, в який входить й ДМС, скорочувати штат або щонайменше урізати зарплати людям. У даному контексті вибір був очевидним, і частина роботодавців відмовилася від медичного страхування своїх співробітників", – пояснює голова правління страхової групи "ТАС" Павло Царук.

Крім того, свої трудові колективи традиційно страхували промислові підприємства, які постраждали від бойових дій або опинилися у тимчасовій окупації. Звісно ж, ця частина клієнтів теж "випала" з портфелів страховиків.

З іншого боку, страхувальникам, які купують ДМС для великої кількості співробітників, страхові компанії завжди пропонують індивідуальні умови з максимально привабливим тарифом. Тому розірвання договорів не стало лавиноподібним явищем. Принаймні у 2022 році цього не сталося. Втримало клієнтів від масової втечі і те, що страховики максимально відтягували момент підвищення вартості полісів.

Після початку повномасштабних військових дій страховики переважно намагалися стримувати ціни в медстрахуванні, незважаючи на інфляцію. Дмитро Цімідан директор департаменту страхування корпоративних клієнтів страхової компанії ВУСО

За даними Національного банку за 9 місяців 2022 року обсяг премій за договорами ДМС скоротився на 24% до 3,7 млрд грн. , сума виплат впала на 21% до 1,9 млрд грн. За весь 2022 рік результат трохи кращий. Національна асоціація страховиків України (НАСУ), члени якої займають 83% ринку ДМС, підрахувала, що загалом за рік премії з медстрахування впали десь на 16% . Виплати, за оцінками експертів, скоротилися приблизно на 14% .

Турстрахування поступово оживає

Страхування здоров'я не обмежується лише ДМС. Є ще два сегменти – страхування від нещасних випадків та туристичне страхування – які теж пов'язані з особистим захистом страхувальника. Страхування від нещасних випадків за 2022 рік скоротилось на 16-17% як за обсягом премій, так і виплат. У турстрахуванні падіння було більш драматичним – цей сегмент впав майже вдвічі .

Чим пояснюється така динаміка? Страхування від нещасних випадків у багатьох компаній зав'язане на видачі банківських кредитів (т.зв. bancassurance). Споживчих – насамперед. При оформленні позики банк часто вимагає від позичальника укласти договір страхування від нещасного випадку. Кредитування населення у 2022 році очікувано просіло. За даними НБУ, банки скоротили портфель кредитів фізосіб за рік на 12%, що корелює з падінням страхування від нещасних випадків.

Тепер щодо страхування тих, хто виїжджає за кордон. Туризм в Україні через війну опинився у напівзамороженому стані. До літа 2022 року ця галузь перебувала у анабіозі. Але потім туроператори та турагентства таки змогли переорієнтувати маршрути та налагодити авіатури з сусідніх держав (Молдови, Румунії, Угорщини, Польщі) до курортних країн. Також частина українців все одно продовжує виїжджати за межі України з гуманітарними (волонтерськими) та діловими цілями.

Зрозуміло, що навіть до рівня 2021 туристична галузь все одно не дотягнула. За даними Державного агентства розвитку туризму, за 10 місяців 2022 року представники туристичної сфери сплатили на 34% менше податків, ніж за аналогічний період 2021 року. Проте падіння турстрахування у другій половині 2022 року все-таки трохи сповільнилося. Якщо з а 6 місяців 2022 року премії у цьому сегменті скоротилися майже на 60%, то за 9 місяців – на 47% .

Місця на ринку стає дедалі менше

Настрої бізнесу багато в чому визначатимуть ситуацію у ДМС у 2023 році. Опитування українських компаній, яке щомісячно проводить НБУ, показало, що в січні 2023 року Індекс очікувань ділової активності бізнесу порівняно з груднем знизився майже на 5 пунктів до 37,5 пунктів.

Хоча страховики загалом озвучують обережний, але оптимістичний прогноз.

На тлі пожвавлення попиту очікуємо відновлення обсягу збору премій до довоєнного рівня. У 2023 році ми розраховуємо збільшити продажі (ДМС – ред.) на 27% по відношенню до 2022 року. Марина Зварич керівник управління продажу особистих видів страхування страхової компанії "Інго"

Але місця на ринку стане однозначно менше. Не всі підприємства зможуть відновити свої позиції у 2023 році. А значить, бюджети на мотивацію співробітників (у тому числі і на ДМС) щедрими точно не будуть. Тому страховим компаніям доведеться працювати ліктями та боротися за кожного великого клієнта.

У ДМС нині складається жорстка конкуренція. При цьому концентрація ринку з цього виду страхування дуже висока. Наприклад, перша трійка компаній зібрала 45,5% премій за 9 місяців 2022 року, перша п'ятірка – 61,5% премій, а перші 10 компаній – 79,6% премій. Ібрагім Габідулін керівник та засновник страхового брокера "Дедал"

Зростання тарифів неминуче. Питання, до якої межі?

Посилення конкуренції може призвести до двох результатів. Перший – це демпінг з боку несумлінних страховиків, які намагатимуться врятувати свій портфель ДМС за всяку ціну. Але подібне явище навряд чи стане масовим, оскільки збитковість медстрахування є досить високою (понад 50%), і компанії, які сповідують агресивну цінову політику, ризикують швидко зійти з дистанції.

Другий сценарій – це, навпаки, підвищення вартості полісів ДМС. Так, цей крок непопулярний, але він дозволить страховикам вийти на беззбитковість та утриматися на плаву.

"Починаючи з 4 кварталу 2022 року, на який припадає пік збитковості, страховики були змушені підняти тарифи на медичне страхування мінімум на 15-20% . Така ж тенденція збережеться і у 2023 році", – каже Дмитро Цімідан.

Водночас важливим фактором збереження клієнтів стане рівень сервісу та розширення опцій у полісах. Насамперед це те, що стосується покриття страхових випадків, які стали наслідком настання пасивних військових ризиків.

Під пасивними ризиками ми розуміємо, що особа, яка отримала травми, не була прямо або опосередковано задіяна у військових операціях. Поліс, що враховує такі ризики, може покривати онлайн-консультації з лікарем, якщо не йдеться про ситуаціїю, що загрожує життю або здоров'ю. Дмитро Цімідан директор департаменту страхування корпоративних клієнтів страхової компанії ВУСО

Втім, страховики запевняють, що намагатимуться всіма силами контролювати цінову ситуацію у ДМС , щоб вартість не відштовхнула страхувальників

"Найбільшим викликом у 2023 році для нас буде вибір оптимальної вартості полісів медстрахування, щоб залишити їх доступними для широкого кола страхувальників. Адже ДМС зараз стає ще вигіднішим та ефективнішим інструментом роботодавця для фінансової підтримки співробітників", – резюмує Марина Зварич.