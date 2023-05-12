5 оптических иллюзий в некоторых шедеврах мировой живописи

Некоторые картины мировой живописи полны секретов, загадок и оптических иллюзий. Интернет-магазин картин АртПостер предлагает заглянуть за кулису лишь нескольких из всемирно известной классики и приоткрыть завесу скрытых посланий, созданных мастерами игры. В этой статье вы обнаружите множество оптических иллюзий, которые художники мастерски вложили в полотно , а также поистине загадочную иконографию, разбросанную повсюду.

1. Лебеди, отражающие слонов, Сальвадор Дали

В 1937 году, знаменитый испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали создал произведение искусства под названием "Лебеди, отражающие слонов". Будучи экспертом в искусстве скрытых сообщений, Дали постоянно увлекает нас своими загадочными и интересными работами.

Если мы рассмотрим данную картину, не зная ее названия, то на первый взгляд мы увидим лебедей в пруду, чьи силуэты отражаются в воде, а также мертвые деревья с искривленными формами, привлекающие наше внимание.

Однако, если мы обратим более пристальное внимание, то заметим человека, который находится слева от композиции, его одежда кажется сливается со стороной утеса. Над ним можно увидеть странные облака, плывущие по небу. Теперь, картина, которая на первый взгляд казалась обычным пейзажем природы, начинает приоткрывать перед нами свои таинственные и загадочные секреты.

При более пристальном взгляде, мы замечаем, что отражение лебедей на поверхности воды скрывает удивительный секрет. Мы можем увидеть силуэты слонов, которые словно выныривают из глубин пруда. Головы и шеи лебедей превращаются в хоботы слонов, полураскрытые крылья принимают форму больших хлопающих ушей, а стволы деревьев создают тела и ноги.

Но на этом таинственность произведения не заканчивается. Если мы немного поиграем с фантазией, то заметим, что форма самого большого облака напоминает силуэт человека на среднем плане, почти отражая его.

Дали, художник-сюрреалист, мастерски воплощает свои сны в реальность. В его творчестве на первый план выходят бессознательное и галлюцинации, создавая уникальные сюрреалистические произведения.

Чтобы выделиться среди множества других сюрреалистов, Дали создал свой собственный метод, который он назвал "критической паранойей". Он основан на психоанализе и теории Зигмунда Фрейда , которая выделяет подавленные травмы, происходящие из детства. Этот метод позволяет ему проникнуть в самые глубины своего подсознания и извлечь оттуда необычайные идеи для своих работ.

2. Camera Picta Андреа Мантенья

Это произведение искусства, также известное как «Камера дельи Спози», было полностью переработано итальянским художником Андреа Мантенья между 1465 и 1474 годами.

Комната представляет собой огромный квадрат, состоящий из стен шириной 8 метров и потолка высотой около 7 метров.

Мантенья использовал сводчатый потолок, чтобы создать иллюзию купола, который кажется открывающимся к небу. Художник украсил комнату завитками и позолотой, чтобы дать общей архитектурной структуре иллюзорный эффект сводов, арок и колонн.

Благодаря использованию линейной перспективы и «точки схода», созданных Филиппо Брунеллески в 1425 году, Мантенья достигает впечатляющей оптической иллюзии. Для создания этой иллюзии художник устанавливает перила вокруг купола, на которых изображены персонажи разных возрастов, вероятно, наблюдающие за происходящим внизу с высоты птичьего полета.

Все элементы были созданы для того, чтобы привлечь внимание зрителя. Цветочный горшок, который кажется висящим на краю перил, вызывает опасения. Херувимы, играющие друг с другом и просовывающие головы в полуоткрытую ограду, могут сбить с толку. Все эти архитектурные оптические иллюзии были созданы для того, чтобы наблюдать пристальным взглядом. Важно понять, как художник использовал глубину, чтобы достичь такого интересного и удивительного эффекта.

3. Мадонна Брера Пьеро делла Франческа

Часто композиция картины представляет собой идеальное поле для скрытых сообщений, на которые картина намекает благодаря продуманной архитектуре и почти математически точным рисункам. Прекрасным примером такой картины является "Мадонна Брера", написанная итальянским художником Пьеро делла Франческа по заказу герцога Урбино Федерико III да Монтефельтро.

В данной работе изображены Богородица с младенцем, окруженная библейскими персонажами и человек, который заказал картину. Последний занимает значительное место в композиции, находясь на переднем крае преклонив колени в знак молитвы.

Чтобы создать желаемый эффект глубины эти персонажи помещены в очень точную архитектурную оправу и увенчаны нишей в форме раковины гребешка.

Композиция этой картины представляет собой невероятно оригинальное сочетание архитектурных элементов. Линейная перспектива создает точку схода, которая, как по волшебству, находится на лице Девы Марии. Вокруг нее выстраивается архитектурная композиция, включая расположение всех персонажей.

Важно отметить, что все головы изображенных библейских персонажей находятся на одной горизонтальной линии и создают иллюзию вытянутых силуэтов за счет использования пилястр на заднем плане.

Особое внимание уделяется яйцу, которое свисает с гребешка в форме раковины, и на самом деле оно представляет собой гусиное яйцо.

Яйцо почти идеально совпадает, как с головой Богородицы, так и с пупком ребенка. Он представляет собой символ рождения в креационистских писаниях и религиозных текстах. Раковина гребешка, которая увенчивает архитектурную композицию, символизирует плодородие!

Поскольку в этом архитектурном проекте учитывалась божественная иерархия, он наверняка пронизан религиозными символами и коннотациями в связи с чем математические уровни точности имеют огромный смысл.

4. Времена года » Джузеппе Арчимбольдо

«Времена года» — серия из четырех картин, созданных итальянским художником Джузеппе Арчимбольдо в период с 1563 по 1573 год. Картины представляют собой портреты в профиль, где каждый портрет искусно составлен из фруктов, овощей и растений, соответствующих разным временам года.

Как правило, эти четыре картины демонстрируют в парах: лица Зимы и Осени, а также Лета и Весны обращены друг к другу. Однако мало кто знает, что за этими лицами скрывается более символическое послание. Каждая из этих голов, составленных из фруктов и растений, отображает разные стадии зрелости одного человека. Так, Весна символизирует молодость, Лето - зрелость, Осень - зрелый возраст, а Зима - старость.

Такое сравнение между человеком и природой и ходом времени было достаточно распространенной метафорой эпохи Возрождения! Таким образом, художник играет с различными формами растений, фруктов и овощей, чтобы создать узнаваемые, персонифицированные и довольно реалистичные лица.

Как зритель, мы должны внимательно наблюдать за каждым произведением, чтобы в полной мере понять скрытые сообщения, скрывающиеся за тем, что при беглом взгляде кажется не чем иным, как натюрмортом!

5. Рисующие руки (1948) М. С. Эшера

При эффективном использовании оптическая иллюзия на мгновение заставляет наблюдателя переосмыслить отношения между реальным миром, в котором он или она живет, и миром, изображенным в произведении. Никто не понимал проникающую силу иллюзии лучше, чем голландский художник-график М. С. Эшер.

В своем завораживающе мета-рисовании «Рисующие руки» (1948) Эшер волшебно извлекает из схематичной поверхности работы замкнутую схему «рука-творит-творит-рука», которая, кажется, бросает вызов ограничениям двухмерного рисунка. Одержимый математикой повторяющихся закономерностей, работа Эшера вызывала восхищение ведущих современных ему физиков и философов.

В «Рисующих руках» графитовый кончик зеркального карандаша кажется тонким каналом, по которому существование художника одновременно вливается в бытие и растворяется в небытии. Пойманный в бесконечном вращении Эшера, глазу зрителя остается бегать вокруг себя.