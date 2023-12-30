Новогодние фильмы на Киевстар ТВ и свободный доступ к платформе

Киевстар ТВ до 7 января 2024 предоставляет доступ к контенту платформы без дополнительной платы, чтобы украинцы смогли легально пересмотреть новогодние фильмы, мультфильмы и шоу. Также платформа кино и телевидения подготовила подборку рождественско-новогодних фильмов.

Без дополнительной платы пользоваться платформой кино и телевидения* могут все ее зрители. Стоит просто авторизироваться на Киевстар ТВ и пользователь получит доступ к более чем 20 000 фильмам, сериалам, мультфильмам и шоу и 370 телеканалам. Контент открыт для абонентов всех мобильных операторов, а пользоваться платформой можно на пяти устройствах, например: смартфоне, планшете, ноутбуке, SMART–TV и приставке.

Киевстар ТВ уже не в первый раз предоставляет свободный доступ к платформе, чтобы украинцы могли легально просматривать фильмы, мультфильмы и шоу, не используя «пиратские» ресурсы. В праздничный период многие украинские смотрят традиционные «Сам дома», «Бриджит Джонс» и другие новогодние ленты. Киевстар ТВ подготовил собственную подборку фильмов разных жанров.

Что посмотреть на праздники на Киевстар ТВ

Все части Гарри Поттера до сих пор в ТОПе фильмов, наиболее ассоциирующихся с зимними праздниками. Прошло 22 года от выхода первой части Гарри Поттер и философский камень, а мы все так же просматриваем магическую поттериану.

Щедрик (2022) – историческая драма украинско-польского производства, которая никого не оставит равнодушным. Режиссер Олеся Моргунец-Исаенко показала исторические события Второй Мировой войны на примере польской, украинской и еврейской семей. Даже в темные времена слова праздничной песни ведут к свету в сплошной тьме немецкого и советского порабощения. После выхода фильма на 1+1 Украина он стал лучшей украинской премьерой на прошлой неделе на телевидении.

Рождественская история (2009) – постоянная классика от студии Disney для всей семьи. Это обучающий мультфильм для детей и взрослых о старом жадном мужчине, который в течение одной ночи переживает испытание глубокой очистки. Мистер Скрудж посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники. В фильме вы увидите как Рождество приходит в дом даже тех, кто совсем этого не ждет.

Щелкунчик и четыре королевства (2018) – красивая новогодне-рождественская история от Walt Disney Pictures. Сюжет фильма разворачивается во второй половине XIX века в Лондоне. Юная Клара Штальбаум отправляется вместе с семьей на рождественский бал. Там ей дарят ключ, открывающий дверь в параллельный мир. В этой сказочной реальности разворачивается война между четырьмя королевствами. Коварная правительница страны Развлечений противостоит королевствам Цветов, Снежинок и Сладостей. И Клара пытается завершить эту войну.

Шазом! (2019) – для любителей киновселенной Marvel рекомендуем фильм, действия которого происходят во время рождественского периода. Сюжет: проблемный ребенок, переходящий из одной приемной семьи в другую. От умирающего волшебника парень получает способность превращаться в взрослого супергероя, сочетающего в себе силу шести древних богов. Не успев овладеть всеми своими новыми возможностями, Билли вынужден будет вступить в поединок со злым Сиваной.

Кто в доме папа 2 (2017) – веселая кинокомедия от Paramount о рождественском хаосе веселой семьи. Дасти и Брэд объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их нейтралитет, которого они трудно достигали, оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папа Дасти и чувствительный и эмоциональный отец Брэда.

Больше праздничных фильмов на Киевстар ТВ

Напомним, 12 декабря 2023 года в результате хакерской атаки на Киевстар, услуги компании не функционировали совсем, или частично. Киевстар ТВ работал и предоставлял для пользователей бесплатный доступ к просмотру телеканалов без необходимости авторизации, чтобы пользователи могли следить за новостями.

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