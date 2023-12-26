Благодарны каждому: Киевстар подготовил щедрую компенсацию для бизнес-клиентов

Утро 12 декабря запомнится клиентам Киевстар как день, когда они остались без мобильной связи, интернета и бизнес-сервисов. Компания стала мишенью масштабной хакерской атаки. Однако, несмотря на высокую сложность киберпреступления, уже вечером того же дня Киевстар возобновил связь, а за ней — постепенно и другие сервисы.

Уже работают все базовые услуги компании: связь, мобильный интернет, SMS, роуминг. Также доступны решения фиксированной связи: телефония и линия 0-800, мобильная виртуальная АТС (базовые функции), фиксированные услуги на базе LTE и интернет.

Пока еще продолжается возобновление полноценной работы бизнес-сервисов, но Киевстар уже подготовил компенсацию-благодарность клиентам.

Стомиллионный донат на ВСУ

20 декабря Киевстар сообщил, что выделяет 100 000 000 грн на нужды ВСУ. Еще до объявления компенсаций многие клиенты компании интересовались, возможно ли перенаправить возмещение за сбой на помощь военным. Оказалось, что технически это сделать невозможно. Но Киевстар решил не выбирать между донатом и компенсацией клиентам, потому и делает стомиллионный донат. Куда именно будут направлены эти деньги, компании отчитается впоследствии.

Месяц без оплаты за услуги

В день атаки украинские соцсети заполнились словами поддержки в адрес Киевстара. Трудно было найти компанию, не выразившую пожелания скорейшего восстановления. Киевстар не оставил это незамеченным и предложил бизнесу ряд компенсационных опций.

Для бизнес-клиентов в Украине отменили* плановую плату за базовые услуги за январь. Это мобильная связь (включая М2М), а также фиксированная связь: фиксированный интернет, передача данных, телефония (IP-телефония, облачная АТС, 0-800) и другие услуги. Средства за дополнительные услуги в январе возвратят клиентам до 4.02.2024. Это не касается: CPA (контент-услуг), эксклюзивных номеров и услуг роуминга сверх платы за тариф.

*Счет за предоставленные услуги мобильной связи в рамках тарифного плана по Украине за январь 2024 составит 1 грн.

Для бизнес-клиентов за рубежом , которые пользуются услугой Роуминг как дома, отменили плановую плату за тариф в январе. А также дополнительно предоставили 10 ГБ мобильного Интернета с 18.12.2023. Дополнительные гигабайты действуют в течение 30 дней в 27 странах Европы.

Для бизнес-клиентов, пользующихся Отсрочкой платежа для сервисов мобильной или фиксированной связи, на месяц отсрочили оплату неуплаченных счетов. Но воспользоваться услугами связи они могут в обычном режиме.

Чтобы воспользоваться этой компенсацией, не нужно ничего делать — возмещение будет происходить автоматически. Кроме того, Киевстар запускает специальные условия на другие услуги, которые бизнес-клиенты могут узнать у своих менеджеров.

«Мы очень ценим всю поддержку от клиентов, полученную Киевстаром после кибератаки. И компенсация — только одно из проявлений благодарности за это. Мы будем и дальше способствовать развитию украинского бизнеса своими сервисами и экспертизой, чтобы каждая компания чувствовала эффективность сотрудничества с Киевстар», — комментирует B2B-директор «Киевстар» Константин Вечер.

Важно: после первых сообщений о компенсации в соцсетях активизировались мошенники, стремящиеся воспользоваться ситуацией с атакой. Поэтому Киевстар просит клиентов не предоставлять подозрительным людям личные данные и доверять только официальную информацию от компании — ищите ее на сайте Киевстар, Kyivstar Business Hub и на страницах Киевстар в соцсетях.

Какие сервисы для бизнеса от Киевстар уже работают

Быстрее всего Киевстар восстановил базовые услуги: связь, мобильный интернет, SMS, услуги роуминга. Для бизнес-клиентов уже работает решение фиксированной связи: телефония, линия 0-800, интернет, виртуальная мобильная АТС и услуги на базе LTE.

Продолжает работать полный функционал облачных сервисов Microsoft – кибератака не повлияла на это никоим образом. Корпоративные клиенты могут делать рассылки SMS и Viber-сообщений на собственную базу клиентов через API. А также выполнять целый ряд функций на вебплатформе управления услугами для бизнес-клиентов «Мой Киевстар» — от просмотра лицевых счетов компании до изменения тарифных планов.

Частично восстановлена работа платформы для рассылок ADWISOR, в частности, для пользователей платформы уже доступны такие рассылки, как «Мои скидки» и «Свой список».

Киевстар предупреждает, что восстановительные работы продолжаются, поэтому могут возникнуть некоторые трудности в пользовании сервисами. В таком случае Киевстар советует обращаться за помощью к персональным менеджерам.

Актуальные обновления о состоянии сети можно просмотреть на Kyivstar Business Hub .