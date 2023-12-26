Вдячні кожному: Київстар підготував щедру компенсацію для бізнес-клієнтів

Ранок 12 грудня запам'ятається клієнтам Київстар як день, коли вони залишилися без мобільного зв'язку, інтернету та бізнес-сервісів. Компанія стала мішенню масштабної хакерської атаки. Проте попри високу складність кіберзлочину, вже ввечері того ж дня Київстар відновив зв'язок, а за ним — поступово й інші сервіси

Наразі вже працюють усі базові послуги компанії: зв’язок, мобільний інтернет, SMS, роумінг. Також доступні рішення фіксованого зв’язку: телефонія та лінія 0-800, віртуальна мобільна АТС (базові функції), фіксовані послуги на базі LTE та інтернет.

Відновлення повноцінної роботи бізнес-сервісів ще продовжується але Київстар уже підготував компенсацію-подяку клієнтам.

Стомільйонний донат на ЗСУ

20 грудня Київстар повідомив, що виділяє 100 000 000 грн на потреби ЗСУ. Ще до оголошення компенсацій багато клієнтів компанії цікавилися, чи можливо перенаправити відшкодування за збій на допомогу військовим. Виявилося, що технічно це зробити неможливо. Але Київстар вирішив не обирати між донатом і компенсацією клієнтам, тому і робить стомільйонний донат. Куди саме будуть напралені ці гроші, компані прозвітує згодом.

Місяць без оплати за послуги

У день атаки українські соцмережі заповнилися словами підтримки на адресу Київстар. Важко було знайти компанію, яка не висловила побажання скорішого відновлення. Київстар не залишив це непоміченим — і запропонував бізнесу низку компенсаційних опцій.

Для бізнес-клієнтів в Україні скасували* планову плату за базові послуги за січень. Це мобільний зв'язок (включно з М2М), а також фіксований зв'язок: фіксований інтернет, передача даних, телефонія (IP-телефонія, хмарна АТС, 0-800) та інші послуги. Кошти за додаткові послуги в січні повернуть клієнтам до 4.02.2024. Це не стосується: CPA (контент-послуг), ексклюзивних номерів і послуги роумінгу понад плату за тариф.

*Рахунок за надані послуги мобільного зв'язку в рамках тарифного плану по Україні за січень 2024 року становитиме 1 грн.

Для бізнес-клієнтів за кордоном , які користуються послугою Роумінг як вдома, скасували планову плату за тариф у січні. А також додатково надали 10 ГБ мобільного інтернету з 18.12.2023. Додаткові гігабайти діють протягом 30 днів у 27 країнах Європи.

Для бізнес-клієнтів, які користуються Відстрочкою платежу для сервісів мобільного чи фіксованого зв’язку, на місяць відтермінували оплату несплачених рахунків. Але користуватися послугами зв’язку вони можуть у звичному режимі.

Щоб скористатися цією компенсацією, не потрібно нічого робити — відшкодування відбуватиметься автоматично. Крім того, Київстар запускає спеціальні умови на інші послуги, про які бізнес-клієнти можуть дізнатися у своїх менеджерів.

«Ми дуже цінуємо всю підтримку від клієнтів, яку отримав Київстар після кібератаки. І компенсація — лише один з проявів вдячності за це. Ми будемо і надалі сприяти розвитку українського бізнесу своїми сервісами та експертизою, щоб кожна компанія відчувала ефективність співпраці з Київстар», — коментує B2B-директор «Київстар» Костянтин Вечір.

Важливо: після перших повідомлень про компенсацію в соцмережах активізувалися шахраї, які прагнуть скористатися ситуацією з атакою. Тому Київстар просить клієнтів не надавати підозрілим людям особисті дані та довіряти тільки офіційній інформації від компанії — шукайте її на сайті Київстар, Kyivstar Business Hub та на сторінках Київстар у соцмережах.

Які сервіси для бізнесу від Київстар вже працюють

Найшвидше Київстар відновив базові послуги: зв'язок, мобільний інтернет, SMS, послуги роумінгу. Для бізнес-клієнтів уже працюють рішення фіксованого зв'язку: телефонія, лінія 0-800, інтернет, віртуальна мобільна АТС та послуги на базі LTE.

Продовжує працювати повний функціонал хмарних сервісів Microsoft — кібератака не вплинула на це жодним чином. Корпоративні клієнти можуть робити розсилки SMS та Viber-повідомлень на власну базу клієнтів через API. А також виконувати низку функцій на вебплатформі управління послугами для бізнес-клієнтів «Мій Київстар» — від перегляду особових рахунків компанії до зміни тарифних планів.

Частково відновлено роботу платформи для розсилок ADWISOR, зокрема для користувачів платформи вже доступні такі розсилки, як «Мої знижки» та «Свій список».

Київстар попереджає, що відновлювальні роботи продовжуються, тому ще можуть бути деякі труднощі в користуванні сервісами. В такому випадку Київстар радить звертатися по допомогу до персональних менеджерів.

Актуальні оновлення щодо стану мережі можна переглянути на Kyivstar Business Hub.