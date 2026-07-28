Почему украинские мастера ногтевого сервиса известны во всем мире

Украинские мастера ногтевого сервиса регулярно становятся призёрами крупных международных чемпионатов: Nailympion, OMC, NailPro. На этих конкурсах оценивают технику: чистоту линий, форму, проработку деталей. Украинские специалисты часто первыми разрабатывают формы искусственных ногтей (Stilet, The Star, Pipe), которые позже перенимает индустрия в других странах. За пределами Украины такая подготовка уже работает как признанный стандарт качества.

Этот стандарт подтверждает практика Софии Берт – мастера маникюра и педикюра, победителя международной премии United Beauty Award 2026 в номинации Best Nail Technician (Signature Nail Design Style). Школу прошла в Днепре, с 2022 года работает во Флориде как лицензированный специалист ногтевого сервиса. Ее профиль строится вокруг точной техники, укрепления и восстановления ногтей. Внутри студии ее привлекают как старшего мастера: она помогает разбирать сложные случаи, консультирует по технике и с 2025 года обучает коллег в формате индивидуального наставничества.

— София, украинские мастера регулярно берут призовые места на крупных международных конкурсах ногтевого сервиса. Что именно в украинской подготовке даёт такой результат?

— Украинская школа требовательна к деталям с самого начала: чистая обработка, точная форма, аккуратность, которую видно при близком рассмотрении. Конкуренция внутри страны высокая, и эта планка формируется естественно. Поэтому украинскую подготовку видно на любом рынке, куда специалист ни попадёт.

— Вы начали работать в Днепре, а затем продолжили практику во Флориде, где подтвердили квалификацию и работаете как лицензированный специалист. Что меняется в профессии, когда качество становится формальным требованием, а не только внутренней планкой мастера?

— Профессия становится более собранной. Специалист отвечает не за удачную процедуру от случая к случаю, а за повторяемый результат, соблюдение правил и понятную систему работы. Такой рынок быстро показывает, кто умеет держать качество постоянно, а кто опирается только на разовые удачные результаты.

— В работе вы делаете акцент на деликатной обработке кутикулы и правильной архитектуре ногтя. Почему в сервисном бизнесе узкая специализация часто дает более устойчивый результат, чем попытка закрыть сразу все запросы?

— Потому что в сервисном бизнесе узкая специализация формирует более устойчивый спрос, чем универсальный подход. Когда у специалиста есть четкий профиль, его сильная сторона понятна и клиенту, и команде. Внутри команды такой мастер быстрее становится точкой опоры в своей теме. Универсальность может быть удобной на старте, но для устойчивого роста важнее глубина, чем широкий набор услуг без четкого профиля.

— В 2026 году вы стали победителем международной премии United Beauty Award в номинации «Лучший мастер ногтевого сервиса в авторском стиле». Почему, на ваш взгляд, подобная премия является весомым профессиональным маркером и что именно она подтверждает в работе мастера?

— Эта победа показывает, что украинская подготовка работает на международном уровне. Когда мастер системно работает со своей техникой, формой, архитектурой ногтя и качеством результата, это становится заметно и за пределами одного рынка. Такие премии показывают, что в профессии ценятся не универсальность ради количества услуг, а четкий почерк, профессиональная дисциплина и стабильный стандарт работы.

— С 2025 года вы обучаете коллег в формате индивидуального наставничества, а студия обращается к вам, когда нужно разобрать сложный случай или скорректировать технику другого мастера. Внутри команды это роль ведущего эксперта по технике. Какие навыки, по вашему опыту, быстрее всего отделяют сильного мастера от специалиста, который остается уязвимым на растущем рынке?

— Самая опасная вещь — размытость. Если у специалиста нет понятного профессионального ядра, он начинает распыляться. Когда ко мне приводят новых мастеров на разбор сложного случая, чаще всего дело в системе: человек не до конца проработал форму, не выровнял толщину материала по всей пластине или поторопился с обработкой кутикулы под давлением графика. Я показываю, как разложить процедуру на этапы и на каком этапе обычно теряется качество. Обучение дает результат, когда оно усиливает уже выбранную специализацию. Тогда мастер понимает, куда именно он растет, и может последовательно усиливать свой уровень.

— Что бы вы посоветовали украинским специалистам, которые планируют выходить на международный рынок?

— Внутреннюю планку снижать не стоит в ожидании более простого рынка. Украинская подготовка изначально выше многих международных стандартов, и эта разница быстро становится заметна клиентам и коллегам. Дальше всё зависит от того, как специалист удерживает этот уровень каждый день.