Чому українські майстри нігтьового сервісу відомі у всьому світі

Українські майстри нігтьового сервісу регулярно стають призерами великих міжнародних чемпіонатів: Nailympion, OMC, NailPro. На цих конкурсах оцінюють техніку: чистоту ліній, форму, опрацювання деталей. Українські фахівці часто першими розробляють форми штучних нігтів (Stilet, The Star, Pipe), які пізніше переймає індустрія в інших країнах. За межами України така підготовка вже працює як визнання стандарту якості.

Цей стандарт підтверджує практика Софії Берт – майстра манікюру та педикюру, переможці міжнародної премії United Beauty Award 2026 у номінації Best Nail Technician (Signature Nail Design Style). Школу пройшла у Дніпрі, з 2022 року працює у Флориді як ліцензований спеціаліст нігтьового сервісу. Її профіль будується навколо точної техніки, зміцнення та відновлення нігтів. Усередині студії її приваблюють як старшого майстра: вона допомагає розбирати складні випадки, консультує з техніки та з 2025 року навчає колег у форматі індивідуального наставництва.

— Софіє, українські майстри регулярно беруть призові місця на великих міжнародних конкурсах нігтьового сервісу. Що саме в українській підготовці дає такий результат?

— Українська школа вимоглива до деталей із самого початку: чиста обробка, точна форма, акуратність, яку видно під час близького розгляду. Конкуренція у країні висока, і це планка формується природно. Тому українську підготовку видно на будь-якому ринку, куди фахівець не потрапить.

— Ви почали працювати у Дніпрі, а потім продовжили практику у Флориді, де підтвердили кваліфікацію та працюєте як ліцензований спеціаліст. Що змінюється у професії, коли якість стає формальною вимогою, а не лише внутрішньою планкою майстра?

— Професія стає більш зібраною. Фахівець відповідає не за вдалу процедуру час від часу, а за повторюваний результат, дотримання правил і зрозумілу систему роботи. Такий ринок швидко показує, хто вміє тримати якість постійно, а хто спирається на разові вдалі результати.

— У роботі ви наголошуєте на делікатній обробці кутикули та правильній архітектурі нігтя. Чому в сервісному бізнесі вузька спеціалізація часто дає стійкіший результат, ніж спроба закрити відразу всі запити?

— Тому що в сервісному бізнесі вузька спеціалізація формує стійкіший попит, ніж універсальний підхід. Коли спеціаліст має чіткий профіль, його сильна сторона зрозуміла і клієнту, і команді. Усередині команди такий майстер швидше стає точкою опори у своїй темі. Універсальність може бути зручною на старті, але для сталого зростання важливіша глибина, ніж широкий набір послуг без чіткого профілю.

— 2026 року ви стали переможцем міжнародної премії United Beauty Award у номінації «Найкращий майстер нігтьового сервісу в авторському стилі». Чому, на вашу думку, подібна премія є вагомим професійним маркером і що саме вона підтверджує в роботі майстра?

— Ця перемога свідчить, що українська підготовка працює на міжнародному рівні. Коли майстер системно працює зі своєю технікою, формою, архітектурою нігтя та якістю результату, це стає помітно і за межами одного ринку. Такі премії показують, що у професії цінуються не універсальність заради кількості послуг, а чіткий почерк, професійна дисципліна та стабільний стандарт роботи.

— З 2025 року ви навчаєте колег у форматі індивідуального наставництва, а студія звертається до вас, коли потрібно розібрати складний випадок чи скоригувати техніку іншого майстра. Усередині команди це роль провідного експерта з техніки. Які навички, на ваш досвід, найшвидше відокремлюють сильного майстра від фахівця, який залишається вразливим на зростаючому ринку?

— Найнебезпечніша річ — розмитість. Якщо фахівець не має зрозумілого професійного ядра, він починає розпорошуватися. Коли до мене приводять нових майстрів на розбір складного випадку, найчастіше справа в системі: людина не до кінця пропрацювала форму, не вирівняла товщину матеріалу по всій пластині або поквапилася з обробкою кутикули під тиском графіка. Я показую, як розкласти процедуру на етапи і на якому етапі зазвичай втрачається якість. Навчання дає результат, коли воно посилює обрану спеціалізацію. Тоді майстер розуміє, куди саме він росте і може послідовно посилювати свій рівень.

— Що ви порадили б українським фахівцям, які планують виходити на міжнародний ринок?

— Внутрішню планку знижувати не варто, чекаючи на простіший ринок. Українська підготовка спочатку вища за багато міжнародних стандартів, і ця різниця швидко стає помітною клієнтам та колегам. Далі все залежить від того, як фахівець утримує цей рівень щодня.