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Чому українські майстри нігтьового сервісу відомі у всьому світі

Софія Берт
Софія Берт

Українські майстри нігтьового сервісу регулярно стають призерами великих міжнародних чемпіонатів: Nailympion, OMC, NailPro. На цих конкурсах оцінюють техніку: чистоту ліній, форму, опрацювання деталей. Українські фахівці часто першими розробляють форми штучних нігтів (Stilet, The Star, Pipe), які пізніше переймає індустрія в інших країнах. За межами України така підготовка вже працює як визнання стандарту якості.

Цей стандарт підтверджує практика Софії Берт – майстра манікюру та педикюру, переможці міжнародної премії United Beauty Award 2026 у номінації Best Nail Technician (Signature Nail Design Style). Школу пройшла у Дніпрі, з 2022 року працює у Флориді як ліцензований спеціаліст нігтьового сервісу. Її профіль будується навколо точної техніки, зміцнення та відновлення нігтів. Усередині студії її приваблюють як старшого майстра: вона допомагає розбирати складні випадки, консультує з техніки та з 2025 року навчає колег у форматі індивідуального наставництва.

— Софіє, українські майстри регулярно беруть призові місця на великих міжнародних конкурсах нігтьового сервісу. Що саме в українській підготовці дає такий результат?  

— Українська школа вимоглива до деталей із самого початку: чиста обробка, точна форма, акуратність, яку видно під час близького розгляду. Конкуренція у країні висока, і це планка формується природно. Тому українську підготовку видно на будь-якому ринку, куди фахівець не потрапить.

Ви почали працювати у Дніпрі, а потім продовжили практику у Флориді, де підтвердили кваліфікацію та працюєте як ліцензований спеціаліст. Що змінюється у професії, коли якість стає формальною вимогою, а не лише внутрішньою планкою майстра?

— Професія стає більш зібраною. Фахівець відповідає не за вдалу процедуру час від часу, а за повторюваний результат, дотримання правил і зрозумілу систему роботи. Такий ринок швидко показує, хто вміє тримати якість постійно, а хто спирається на разові вдалі результати.

У роботі ви наголошуєте на делікатній обробці кутикули та правильній архітектурі нігтя. Чому в сервісному бізнесі вузька спеціалізація часто дає стійкіший результат, ніж спроба закрити відразу всі запити?

— Тому що в сервісному бізнесі вузька спеціалізація формує стійкіший попит, ніж універсальний підхід. Коли спеціаліст має чіткий профіль, його сильна сторона зрозуміла і клієнту, і команді. Усередині команди такий майстер швидше стає точкою опори у своїй темі. Універсальність може бути зручною на старті, але для сталого зростання важливіша глибина, ніж широкий набір послуг без чіткого профілю.

2026 року ви стали переможцем міжнародної премії United Beauty Award у номінації «Найкращий майстер нігтьового сервісу в авторському стилі». Чому, на вашу думку, подібна премія є вагомим професійним маркером і що саме вона підтверджує в роботі майстра?

— Ця перемога свідчить, що українська підготовка працює на міжнародному рівні. Коли майстер системно працює зі своєю технікою, формою, архітектурою нігтя та якістю результату, це стає помітно і за межами одного ринку. Такі премії показують, що у професії цінуються не універсальність заради кількості послуг, а чіткий почерк, професійна дисципліна та стабільний стандарт роботи.

З 2025 року ви навчаєте колег у форматі індивідуального наставництва, а студія звертається до вас, коли потрібно розібрати складний випадок чи скоригувати техніку іншого майстра. Усередині команди це роль провідного експерта з техніки. Які навички, на ваш досвід, найшвидше відокремлюють сильного майстра від фахівця, який залишається вразливим на зростаючому ринку?

— Найнебезпечніша річ — розмитість. Якщо фахівець не має зрозумілого професійного ядра, він починає розпорошуватися. Коли до мене приводять нових майстрів на розбір складного випадку, найчастіше справа в системі: людина не до кінця пропрацювала форму, не вирівняла товщину матеріалу по всій пластині або поквапилася з обробкою кутикули під тиском графіка. Я показую, як розкласти процедуру на етапи і на якому етапі зазвичай втрачається якість. Навчання дає результат, коли воно посилює обрану спеціалізацію. Тоді майстер розуміє, куди саме він росте і може послідовно посилювати свій рівень.

Що ви порадили б українським фахівцям, які планують виходити на міжнародний ринок?

— Внутрішню планку знижувати не варто, чекаючи на простіший ринок. Українська підготовка спочатку вища за багато міжнародних стандартів, і ця різниця швидко стає помітною клієнтам та колегам. Далі все залежить від того, як фахівець утримує цей рівень щодня.