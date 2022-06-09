Академия биржевой торговли в Украине: где можно научиться быть трейдером?

Всё, что нужно знать о компании Дабл Кейс, Double Case отзывы – читать здесь. Ищете место, где можно обучиться на трейдера? Академия трейдинга Double Case готова принять на обучение всех желающих.

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За последние несколько лет в Украине активно развивается трейдинг и обучение этому виду деятельности. Это связано с тем, что умение зарабатывать на биржах – одновременно способ заработка, так и возможность начать инвестировать в будущее.

Возможно ли стать трейдером с нуля?

Любую профессию реально освоить, это факт, трейдер – не исключение. Можно искать бесплатные способы обучения трейдингу в Украине. Эффективно ли это? С одной стороны, вы не тратите средства на обучение и стараетесь самостоятельно осознать сам метод работы на биржах. С другой стороны, вы тратите колоссальное количество времени и сил, хаотично открываете и закрываете сделки, покупаете акции интуитивно или же по старым схемам брокеров и трейдеров. Поэтому результат, если он и будет, придёт очень не скоро.

Терять деньги, а главное время (что еще более ценная инвестиция) – не лучший вариант. Куда надежнее найти место, где опытные трейдеры научат Вас зарабатывать и инвестировать. Double Case - академия биржевой торговли– одна из немногих площадок для изучения мирового трейдинга.

Отзывы о Double Case и информация о курсе

Double Case (Дабл Кейс) – международная компания, которая занимается трейдингом с 2004 года. Более 18 лет назад все началось в США, но уже в 2021 году компания открыла свои офисы в Киеве, Львове, Одессе и Харькове. Поэтому отзывы о Double Case возможно найти с разных стран, в том числе из крупнейших городов Украины. Большая часть отзывов доступа на сайте компании, и на авторитетных порталах.

Из чего состоит курс по трейдингу?

Курс состоит из теоретического и практического блоков. В первом блоке 4 масштабных занятия для получения всей необходимой теоретической базы знаний о трейдинге от мастеров Дабл Кейс. Отзывы весьма положительные, так как уроки системные, развернутые, наполнены актуальной информацией. На каждом занятии вы изучаете 2-3 информационных сегмента о биржевой торговли.

Теоретический аспект:

Структурная и историческая составляющая рынка;

Участники рынка ликвидности;

Объемы рынка, валютные пары и все о маржинальной торговле;

Комплексный анализ рынка с учетом изменений и факторов;

Работа с ценами, графиками и трендами;

Управление рисками и рабочими тактиками.

Практическая составляющая:

Обучение торговле на платформе с помощью демо-счета;

Обучение торговле по паттернам и с учетом трендов;

Уровни и тактики добавления, блокировки, свечные комбинации и т.д;

Анализ сделки, риск-менеджмент, бизнес-планирование.

Отметим, что ученики Дабл Кейс оставляют отзывы, что курсы идеально сбалансированы. Интересные групповые офлайн курсы. Более 18000 учеников, 82% достигли своих целей.

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