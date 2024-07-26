Анималистические мотивы в ювелирных украшениях

Широкое разнообразие моделей ювелирных украшений из серебра и золота позволяет каждому выбрать изделие, максимально соответствующее предпочтениям в одежде и даже интересам. Одними из наиболее популярных и оригинальных стали анималистические, или зоологические мотивы.

Если нужно купить кольцо в Киеве, выдержанное в этом трендовом стиле, поиск интересующей модели не вызовет затруднений. То же самое касается сережек, браслетов, подвесок для цепочек из драгоценных металлов. Чтобы не растеряться в большом ассортименте, стоит рассмотреть, как подобрать необычное украшение с анималистическими мотивами.

Особенности использования зоологической тематики в ювелирном искусстве

Анималистика — это стиль, который уже достаточно давно практикуется в изготовлении дизайнерских украшений из серебра и золота. Внедрение зоологических мотивов подразумевает дополнение колец, браслетов, сережек, подвесок, брошек фигурками или силуэтами птиц, рептилий, собак, кошек, дельфинов, бабочек. Это позволяет получить стильное изделие, которое подойдет человеку любого возраста и статуса. Украшение с изящным элементом в виде животного, гарантированно привлечет к себе внимание и сделает повседневный образ необычным.

Анималистические мотивы выглядят самобытно. Поэтому любое ювелирное изделие, выполненное в таком стиле, сочетает в себе привлекательность и оригинальность, особенно если дополняется вставками из натуральных или синтетических камней. Обычно их размещают в виде россыпи по контуру фигурки или силуэта животного. Сияние самоцветов подчеркивает уникальный дизайн украшения, делая его премиальным. Выбор камня зависит от характеристик металла.

Популярные сочетания:

Золото: прекрасно гармонирует с сияющими фианитами, бриллиантами.

Серебро: часто дополняется перламутром или фианитами.

Изделия с анималистическими мотивами, инкрустированные драгоценными камнями, стоят дороже по сравнению с аналогами без каких-либо вставок.

Зоологические мотивы в детских украшениях

Дети обычно с большим удовольствием носят подвески и серьги с симпатичными животными и насекомыми. Ювелирные изделия для малышей характеризуются более ярким дизайном, могут украшаться цветной эмалью. Такое покрытие применяется для того, чтобы изобразить симпатичные мордочки кошек, собачек, мишек и других животных. Изделие станет памятным ценным подарком ребенку на день рождения, именины и другую особую дату.

Какие изделия всегда будут актуальными

Мода на анималистические мотивы в ювелирном искусстве практически не меняется. Зоологический стиль всегда рассматривается отдельности, так как сочетает в себе самобытность и оригинальность. Выбор изделия, украшенного фигурками животных, насекомых, рептилий, птиц, свидетельствует о желании выглядеть привлекательно и одновременно неординарно.

Какие модели всегда в тренде, независимо от вида драгоценного металла:

кольцо с бабочками: выглядит нежно, элегантно и утонченно, олицетворяя легкость и мечтательность;

серьги с кошачьими мотивами, оснащенные английским замком: подойдут как взрослой женщине, так и девочке-подростку, поскольку выглядят неординарно;

подвеска с парой птиц: символизирует любовь и преданность, поэтому такое изделие из драгоценного металла отлично подойдет в качестве подарка возлюбленной.

Украшение, дополненное анималистическими мотивами, не только дополнит образ, но и послужит надежным оберегом.