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Ardis Group празднует 24 года на творожном рынке

Ardis Group празднует 24 года на творожном рынке

Совершенно не верится, как быстро проходит время и растут и трансформируются компании.

Превращаясь в опытных, они достойно представляют себя на международных рынках и организуют большие сырные конкурсы.

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Такой является компания Ardis Group, которой исполняется 24 года с момента начала производительной работы над трансформацией сырного рынка.

Ardis Group, как импортер-трендсеттер, внедряет новые творожные сервисы, помогает выбирать лучшие творожные вкусы и сочетания, а также знакомит мировое творожное сообщество с украинскими сырами и производителями.

Пронзая годы работы и вспоминая, как все начиналось, с уверенностью можно сказать, что первой была создана философия компании — приносить украинцам мировую культуру потребления сыров и узнавать Украину через сыр. Она до сих пор остается и всегда помогает команде чувствовать и удовлетворять потребности клиентов и двигаться вперед. Сейчас компания позволяет своим клиентам развиваться — поставляет новые качественные сыры, помогает найти нетипичные вкусовые сочетания, добавляя сервисное видение.

Искренняя любовь к сыру и заложенная сырная ДНК у всей команды уже 24 года драйвит их неустанно работать вместе и добиваться новых творожных вершин.

«Сегодня мы хотим поблагодарить наших клиентов, партнеров, поставщиков и каждого, кто с нами все эти 24 года: за доверие, крепкие отношения и создание важных проектов в поддержку молочной отрасли. Гордимся и ценим компании, которые вместе с нами вносят вклад в сырную отрасль. И тем, что мы можем работать вместе — CEO Ardis Group Дмитрий Чернов.»

Шагая вперед и пройдя сквозь сложные и интересные вызовы, которые давали воодушевление и вдохновляли команду быть лучше ежедневно, компания Ardis Group сейчас — крупная структурированная группа компаний с собственным производством сыров, логистическим сервисом, партнерскими отношениями с европейскими брендами. Они являются основателями уникальных сырных сервисов, организаторами крупнейшего сырного конкурса ProCheese Awards в Украине и официальными представителями Украины на крупнейшем конкурсе в Европе — World Cheese Awards.

Празднуйте День рождения вместе с любимыми сырами Ardis Group, а приятным бонусом к 24-летию компании является сырная скидка -24% по промокоду ardis_group24 на позиции из ассортимента интернет-магазина. Ищите скидку с 14 по 20 ноября на сайте: https://procheese.ua/catalog/ и наслаждайтесь разнообразием вкусов.