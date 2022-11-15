Ardis Group святкує 24 роки на сирному ринку

Зовсім не віриться, як швидко минає час та зростають і трансформуються компанії. Перетворюючись на досвідчених, вони гідно представляють себе на міжнародних ринках та організовують великі сирні конкурси.

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Такою є компанія Ardis Group, якій виповнюється 24 роки з моменту початку продуктивної роботи над трансформацією сирного ринку.

Ardis Group, як імпортер-трендсеттер, впроваджує нові сирні сервіси, допомагає обирати найкращі сирні смаки й поєднання, а також знайомить світову сирну спільноту з українськими сирами й виробниками.

Пронизуючи роки роботи та згадуючи як все починалося, з упевненістю можна сказати, що першою була створена філософія компанії — приносити українцям світову культуру споживання сирів та пізнавати Україну через сир. Вона досі такою залишається та завжди допомагає команді відчувати й задовольняти потреби клієнтів і рухатися вперед. Зараз компанія дає можливість своїм клієнтам розвиватись — постачає нові якісні сири, допомагає знайти нетипові смакові поєднання, додаючи сервісне бачення.

Щира любов до сиру й закладене сирне ДНК у всієї команди вже 24 рік драйвить їх невпинно працювати разом й досягати нових сирних вершин.

«Сьогодні ми хочемо подякувати нашим клієнтам, партнерам, постачальникам й кожному, хто з нами всі ці 24 роки: за довіру, міцні відносини й створення важливих проєктів у підтримку молочної галузі. Пишаємося й цінуємо компанії, які разом з нами роблять вклад у сирну галузь. І тим, що маємо змогу працювати разом — CEO Ardis Group Дмитро Чернов.»

Крокуючи вперед та пройшови крізь складні й цікаві виклики, які давали наснагу й надихали команду бути краще кожного дня, компанія Ardis Group зараз — це велика структурована група компаній із власним виробництвом сирів, логістичним сервісом, партнерськими відносинами з європейськими брендами. Вони є засновниками унікальних сирних сервісів, організаторами найбільшого в Україні сирного конкурсу ProCheese Awards й офіційними представниками України на найбільшому конкурсі в Європі — World Cheese Awards.

Святкуйте День народження разом з улюбленими сирами Ardis Group, а приємним бонусом до 24-річчя компанії є сирна знижка -24%, за промокодом ardis_group24 на позиції з асортименту інтернет-магазину. Шукайте знижку з 14 по 20 листопада на сайті: https://procheese.ua/catalog/, та насолоджуйтесь різноманіттям смаків.