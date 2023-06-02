Аренда электромобиля – диковинка, ставшая реальностью

Машина на прокат. Сегодня эта услуга находится на пике своей популярности. Одна из причин - возможность арендовать экологичный, маневренный и практически бесшумный электрокар. Помимо своих эксплуатационных характеристик этот вид транспорта отличается еще и экономичностью. Зарядка его обходится намного дешевле, чем заправка машин с бензиновым двигателем. Поэтому все больше людей отдают предпочтение именно этому виду транспортных средств.

Учитывая большую популярность электрокаров прокатные компании предлагают клиентам большой выбор различных моделей и марок. Среди них есть, как именитая Tesla, так и подзаряжаемые гибриды, рассчитанные на дальние путешествия. Автопарк таких машин довольно широк, что позволяет выбрать модель в соответствии с конкретными требованиями. Это может быть, как седан с емкостью батареи в 30 кВт/ч, так и кроссовер, мощностью в 333 л.с. и запасом хода до 400 км.

Где и как взять в аренду электромобиль?

Тесла отнюдь не первая машина сменившая двигатель внутреннего сгорания на мотор, работающий на электричестве. Первые модели каров с таким двигателем появились на дорогах в начале 1900 годов. Именно они стали прообразом современного электротранспорта. Бесшумный, хорошо управляемый и экономичный, он по праву пользуется огромным спросом. Поэтому все большее количество прокатных компаний предлагают своим клиентам электрические авто в аренду в Киеве и других городах страны.

Условия оформления договора на подобные модели такие же, как и для бензинового транспорта. Но в отличие от последних прокат электрокара имеет массу достоинств. В их число входят:

экономия на топливе;

хорошая управляемость и маневренность;

отсутствие вредных выбросов;

тихая работа.

Благодаря великолепным эксплуатационным характеристикам этот вид транспорта является лучшим вариантом для поездок по городу. Но прежде чем решиться на такой выбор нужно ознакомиться с особенностями использования этих машин.

Нюансы эксплуатации арендных электрокаров

Одной из особенностей этих машин является пока еще более длительное, чем заправка бензинового транспорта, время зарядки. К тому же количество станций для электромобилей в нашей стране не столь велико, как хотелось бы их владельцам. Если в Киеве с зарядкой проблемы не возникают, то к поездке в другой город нужно подготовиться заранее. Причем придется не только уточнить, где находятся ближайшие станции, но и рассчитать время, проведенное в пути, с учетом длительности предстоящих остановок.

Электрокары сегодня выпускаются под разными марками. Соответственно и запас хода у них может существенно отличаться. Поэтому узнавая, как взять в аренду электромобиль, уточните ответы на следующие вопросы:

скорость зарядки;

каким запасом хода обладает выбранная модель;

что может повлиять на данный параметр у конкретного транспортного средства (режим движения, температура окружающей среды).

Заряжать машину можно и от домашней электросети, если в ее комплектацию включено специальное устройство. Однако в этом случае процесс будет более длительным. Но можно сэкономить, если в вашем доме установлен счетчик со льготным ночным тарифом.

Определенным плюсом в аренде такого авто является и возможность провести тест драйв.