Аудиты, контроль и качество без компромиссов. "Галя Балувана" растет с партнерами, которые разделяют ценности бренда

Сеть "Галя Балувана" выходит на качественно новый уровень развития. Компания усиливает стандарты, развивает собственный отдел аудита и делает ставку на партнеров, готовых работать по правилам сильного бренда – честно, системно и на результат.

"Мы выстраиваем четкую систему контроля, где каждый магазин соответствует единому стандарту "Гали Балуваной". Хотим, чтобы бренд ассоциировался с безупречным вкусом и сервисом", – рассказывает соосновательница бренда Алла Телига.

Компания растет и недавно открыла 1000-й магазин. Только в сентябре "Галя Балувана" запустила 11 новых точек: пять в Киеве, две в Харькове и по одной в Хмельницком, Лозовой, Глевахе и Копычинцах.

"Сила бренда и проверенная бизнес-модель работают. Освободившиеся локации мгновенно находят новых владельцев", – добавляет Алла Телига.

Сеть магазинов расширяется. Фото: "Галя Баувана"

Именно создание отдела аудита стало маркером зрелости сети. По словам Аллы Телигы, в период, когда в компании работал предыдущий совладелец, вопрос контроля качества оставался на уровне идеи.

"Сегодня это полноценное структурное подразделение со специалистами, которые отвечают за качество на всех уровнях – от рецептуры до клиентского опыта. Наши покупатели должны быть уверены: в любом городе, в любом магазине "Гали Балуваной" одинаково вкусно и честно. Если кто-то думает, что, сменив вывеску, получит лучшее качество при меньшей ответственности – нет. Качество – это не декорация, это культура бизнеса. И мы эту культуру выстраиваем каждый день", – отмечает соосновательница сети.

Также Алла Телига подчеркивает, что компания придерживается своих принципов в партнерских отношениях:

"Мы не делаем исключений и реагируем, если франчайзи не соблюдают правила. Например, один из партнёров нарушил радиус в 2023 году, повторил ситуацию в 2025-м, и было принято решение либо закрыть магазины, либо расторгнуть договор. Другой случай – в Днепре партнер с разрешения предыдущего совладельца использовал в соцсетях ник, не соответствующий утвержденному названию бренда. Сейчас мы не допускаем таких ситуаций. Ведь "Галя Балувана" – это бренд со своими чёткими правилами. И если партнёр не проходит аудит – он не может оставаться в сети".

К концу следующего года планируется открытие еще около полутысячи новых магазинов. Фото: "Галя Балувана"

Сейчас "Галя Балувана" уверенно удерживает лидерство в сегменте домашних полуфабрикатов. До конца 2026 года компания планирует открыть ещё около 500 новых магазинов по всей Украине.

"Мы строим не просто сеть, а сообщество людей. Стремимся, чтобы каждое блюдо было как дома: качественным, вкусным, с ощущением уюта. Это принцип компании, и это мой принцип", – резюмирует Алла Телига.

Для обращений покупателей работает форма обратной связи на сайте.