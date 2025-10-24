Запланована подія 2

Аудити, контроль і якість без компромісів. "Галя Балувана" зростає з партнерами, які поділяють цінності бренду

Мережа "Галя Балувана" виходить на якісно новий рівень розвитку
Мережа "Галя Балувана" виходить на якісно новий рівень розвитку / "Галя Балувана"

Мережа "Галя Балувана" виходить на якісно новий рівень розвитку. Компанія посилює стандарти, розвиває власний відділ аудиту й робить ставку на партнерів, які готові працювати за правилами сильного бренду – чесно, системно й на результат.

"Ми вибудовуємо чітку систему контролю, де кожен магазин відповідає єдиному стандарту "Галі Балуваної".  Хочемо, щоб бренд асоціювалася з бездоганним смаком та сервісом", – розповідає співзасновниця бренду Алла Теліга.

Компанія зростає і нещодавно відкрила 1000-й магазин. Лише у вересні "Галя Балувана" запустила 11 нових точок: п’ять у Києві, два в Харкові та по одному у Хмельницькому, Лозовій, Глевасі й Копичинцях. "Сила бренду та перевірена бізнес-модель працюють. Звільнені локації миттєво знаходять нових власників", – додає Алла Теліга.

Фото 2 — Аудити, контроль і якість без компромісів. "Галя Балувана" зростає з партнерами, які поділяють цінності бренду
Мережа магазинів розширюється. Фото: "Галя Балувана"

Саме створення відділу аудиту стало маркером зрілості мережі. За словами Алли Теліги, у період, коли в компанії працював попередній співвласник, питання контролю якості залишалося на рівні ідеї. "Сьогодні це повноцінний структурний підрозділ із фахівцями, які відповідають за якість на всіх рівнях – від рецептури до клієнтського досвіду. Наші покупці мають бути впевнені: у будь-якому місті, у будь-якому магазині "Галі Балуваної" однаково смачно й чесно. Якщо хтось думає, що, змінивши вивіску, він отримає кращу якість за меншу відповідальність, то ні. Якість – це не декорація, це культура бізнесу. І ми цю культуру вибудовуємо щодня", – зазначає співзасновниця мережі.

Також Алла Теліга наголошує, що компанія дотримується своїх принципів у партнерських відносинах:

"Ми не робимо винятків та реагуємо, якщо франчайзі не дотримуються правил. Наприклад, один із партнерів порушив радіус у 2023 році, повторив ситуацію у 2025-му, і було прийнято рішення або закрити магазини, або розірвати договір. Інший випадок – в Дніпрі партнер з дозволу попереднього співвласника використовував в соцмережах нік, який не відповідає затвердженій назві бренду. Зараз не допускаємо таких ситуацій. Адже "Галя Балувана" – це бренд зі своїми чіткими правилами. І якщо партнер не проходить аудит – він не може залишатися у мережі".

Фото 3 — Аудити, контроль і якість без компромісів. "Галя Балувана" зростає з партнерами, які поділяють цінності бренду
До кінця наступного року планується відкриття ще близько пів тисячі нових магазинів. Фото: "Галя Балувана"

Зараз "Галя Балувана" впевнено утримує лідерство у сегменті домашніх напівфабрикатів. До кінця 2026 року компанія планує відкрити ще близько 500 нових магазинів по всій Україні.

"Ми будуємо не просто мережу, а спільноту людей. Прагнемо, щоб кожна страва була такою як вдома: якісною, смачною, з відчуттям затишку. Це принцип компанії і це мій принцип", – резюмує Алла Теліга.

Для звернень покупців працює форма зворотного зв’язку на сайті.