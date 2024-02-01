Бесплатный курс Scratch для детей от Favbet Foundation и Code Club Украина: первые группы уже учатся

IT-образование открывает новые возможности для детей. В январе этого года благотворительный фонд Favbet Foundation и Code Club Украина объявили о запуске масштабного курса по Scratch, который охватит детей со всех уголков Украины обучением основам программирования.

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В течение месяца команда проекта собирала заявки и формировала группы, и вот теперь первые уже начали обучение. Всего в ходе первого этапа было сформировано 33 группы — 24 офлайн и 9 онлайн, объединивших 335 детей 8-11 лет из разных регионов страны. Преподают им 28 менторов — практикующих профессионалов с опытом в ІТ и опытом работы с детьми.

Scratch – визуальный язык программирования, разработанный специально для начинающих. С его помощью можно легко создавать игры и интерактивные истории, при этом овладевая ключевыми концепциями написания настоящего кода. Выпускники курса Favbet Foundation и Code Club Украина получат сертификаты, а также смогут принять участие в творческом конкурсе, где с помощью Scratch создадут собственный проект на тему "Будущее моей страны".

"Программирование – это шаг к развитию логического мышления и творчества, а у Scratch есть огромные возможности для этого. Сегодня важно воспитывать новое поколение украинских ІТ-специалистов по нескольким причинам. Во-первых, это способствует развитию инноваций и конкурентоспособности Украины в глобальном информационном пространстве. Во-вторых, это расширяет возможности молодежи в выборе профессий. В-третьих, воспитание ІТ-специалистов способствует созданию технологически грамотного общества, способного эффективно использовать современные технологии для развития", — рассказывает ментор из Днепра Татьяна Шудря.

Тем временем проект продолжается, и вскоре будут объявлены дополнительные наборы. Их анонсы первыми публикуются на странице Code Club в Фейсбуке.

Курс Scratch – часть инициативы "IT Kids", которую команда Favbet Foundation реализует в рамках собственного проекта "Клуб Супергероев". IT Kids стартовали в прошлом году с запуска курса Новый Python совместно с Code Club Украина. Обучение в 30 онлайн- и офлайн-группах прошли 352 детей, 156 из них – из семей военнослужащих и ВПЛ.