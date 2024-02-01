Безкоштовний курс Scratch для дітей від Favbet Foundation та Code Club Україна: перші групи вже навчаються

ІТ-освіта відкриває нові можливості для українських дітей. Цього січня благодійний фонд Favbet Foundation та Code Club Україна оголосили про запуск масштабного курсу зі Scratch, який охопить дітей зі всіх куточків України навчанням основам програмування.

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Протягом місяця команда проєкту збирала заявки та формувала групи, і ось тепер перші з них вже розпочали навчання. Всього в ході першого етапу було сформовано 33 групи — 24 офлайн та 9 онлайн, що об’єднали 335 дітей 8-11 років з різних регіонів країни. Викладають їм 28 менторів — професіоналів-практиків з досвідом в ІТ та досвідом роботи з дітьми.

Scratch — візуальна мова програмування, розроблена спеціально для початківців. За допомогою неї можна легко створювати ігри та інтерактивні історії, при цьому опановуючи ключові концепції написання справжнього коду. Випускники курсу від Favbet Foundation та Code Club Україна отримають сертифікати, а також зможуть взяти участь у творчому конкурсі, де за допомогою Scratch створять власний проєкт на тему "Майбутнє моєї країни".

"Програмування – це крок до розвитку логічного мислення та творчості, а Scratch має величезні можливості для цього. Сьогодні важливо виховувати нове покоління українських айтівців з кількох причин. По-перше, це сприяє розвитку інновацій та конкурентоспроможності України у глобальному інформаційному просторі. По-друге, це розширює можливості для молоді у виборі професій. По-третє, виховання айтівців сприяє створенню технологічно грамотного суспільства, яке здатне ефективно використовувати сучасні технології для розвитку і добробуту", — розповідає менторка з Дніпра Тетяна Шудря.

Тим часом проєкт триває, і незабаром будуть оголошені додаткові набори. Їхні анонси першими публікуються на сторінці Code Club Україна у Фейсбуці.

Курс Scratch — частина ініціативи "IT Kids", яку команда Favbet Foundation реалізує в межах власного проєкту "Клуб Супергероїв". "IT Kids" стартували минулого року із запуску курсу "Новий Python" спільно з Code Club Україна. Навчання у 30 онлайн- та офлайн-групах пройшли 352 дітей, 156 з них — з родин військовослужбовців та ВПО.