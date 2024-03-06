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Бойцы "Фаворита" получили еще 50 FPV-дронов от FAVBET

Бойцы "Фаворита" получили еще 50 FPV-дронов от FAVBET
Бойцы "Фаворита" получили еще 50 FPV-дронов от FAVBET

Рота "Фаворит" получила очередной пакет материально-технической помощи при поддержке украинской iGaming компании FAVBET. Это 50 дронов-камикадзе, авто и сопутствующее оборудование.

Сейчас подразделение находится на одном из самых горячих направлений, поэтому в ближайшее время новые беспилотники будут пополнять статистику вражеских потерь.

"Благодарен FAVBET за поддержку в передаче FPV-дронов. Сегодня качество дронов на рынке очень упало из-за попыток многих компаний просто поставить галочку в помощи самой дешевой птичкой. Очень ценно, что FAVBET для нашей роты выбирает лучшие беспилотники, в качестве которых мы всегда уверены", - Рассказывает командир "Фаворита", соучредитель и вице-президент Украинской федерации ММА (UF MMA) Денис Перч.

FAVBET патронирует роту "Фаворит" фактически с момента основания осенью прошлого года. Участники подразделения – опытные бойцы и пилоты, защищающие Украину с первых дней вторжения. Многие были тем или иным образом связаны с боевыми искусствами: были спортсменами и тренерами.

За это время при поддержке компании рота "Фаворит" получила дроны для разведки и уничтожения вражеской техники, машины для выезда на позиции, а также необходимое оборудование и расходные материалы для повседневной работы: от 3D-очков и усилителей сигнала для FPV-дронов до " Старлинков", зарядных станций и обогревателей.

Поддержка роты "Фаворит" – часть системных усилий компании FAVBET по помощи Силам обороны Украины. Кроме собственных проектов, реализуемых при содействии благотворительного фонда FAVBET Foundation, компания вносит значительные взносы и в общенациональное собрание через платформу UNITED24.

В феврале 2024 года FAVBET стал участником сбора на 35 беспилотных морских дронов Sea Baby для СБУ, задонотив 10 млн грн — наибольшую сумму всех украинских бизнесов. В прошлом году передал 57 млн грн на закупку 53 новых пикапов для "Армии дронов", а также 20 млн грн в течение двух этапов Операции "Единство" по закупке 15000 FPV-дронов для фронта.

"Ведущие украинские компании должны понимать, что поддержка нашей армии — это не только вопрос проукраинской позиции, а вклад в сохранение Украины как свободного государства. Именно поэтому помощь FAVBET будет продолжаться столько и в том объеме, сколько в этом будет нуждаться наша победа", — говорят в компании .