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Брокер Pelliron - общий обзор, отзывы
Трейдинг привлекает интерактивностью и технологичностью, возможностью присутствовать на финансовых рынках и перспективой хорошего заработка.
Брокер Pelliron - общий обзор, отзывы
Трейдинг привлекает интерактивностью и технологичностью, возможностью присутствовать на финансовых рынках и перспективой хорошего заработка. Брокер Pelliron создает для трейдеров регулируемое и безопасное торговое пространство, предоставляет возможность получать доступные спреды и предлагает другие дополнительные преимущества.
Международный рынок, представляет собой огромную финансовую площадку с ежедневным оборотом более 5 трлн. долларов США. Высокая ликвидность означает возможность выйти на стабильный заработок, используя разницу курса. Тысячи украинцев используют трейдинг для финансового роста и более 14-ти лет они делают это через брокера Pelliron.Подписывайтесь на наш YouTube канал
История брокерской компании Pelliron, отзывы о работе
Международный брокер Pelliron - один из крупнейших онлайн-брокеров, который предоставляет услуги с 2008 года. Благодаря внутреннему росту на протяжении более чем 15-ти лет, компания стала одним из ведущих международных брокеров по ценным бумагам с капиталом в несколько миллиардов долларов и клиентами в 39-ти странах мира.
Обращаясь в компанию, клиенты получают полный пакет услуг - от подачи заявки на покупку актива до круглосуточной технической поддержки. Сотрудничество с брокерской компанией осуществляется на основании двустороннего Договора на брокерское обслуживание. Подписание его возможно удаленно на основании предоставленных документов.
Действующие клиенты компании делятся своим опытом сотрудничества с брокером, анализируя его работу по ряду параметров: репутации, условиям торговли, партнерским программам и др.
Условия торговли
Преимущества компании в фиксированных спредах и отсутствии платы за перенос сделок (кроме криптовалют). Трейдеры имеют возможность торговать с 1 и 0,1 лотом на одном счете и получать 36% годовых.
Выход на биржу осуществляется через Торговый терминал, которым можно пользоваться через ПК или скачать на смартфон. Его функциональные возможности позволяют быстро открывать и закрывать сделки, пополнять счет, видеть актуальные котировки и взаимодействовать с фондовыми биржами. Новая торговая платформа имеет понятный и удобный интерфейс на любом устройстве.
Брокер предоставляет возможность каждому клиенту открыть демо-счет для изучения технических нюансов работы платформы и отработки стратегии. Многие трейдеры считают этот этап необходимым, так как позволяет свести к нулю риск технических ошибок.
Pelliron брокер предлагает 5 партнерских программ
- Партнерская программа “Дабл Хит”. По этому программе клиент может получить от брокера дополнительно на свой счет 100% средств. Распространяется на клиентов со счетам от 10 тыс. у.е.
- “Страхование торгового счёта”. В случае совершения убыточной сделки, трейдер гарантированно получает от брокера компенсацию суммы в размере 100% .
- Партнерская программа “1+1”. Выполнив условия программы, клиент получает от брокера 100% средств на счет. Это происходит поэтапно, после отработки текущего бонуса.
- VIP Club. Счет ос статусов VIP может рассчитывать на получением компенсации части издержек брокером на открытие сделок. По этой программе клиент получает сash-back в размере 10 USD, что дает возможность получить 48% годовых.
- Account Priority. Клиенты, счета которых имеют статус Priority, могут получать кэшбек в размере 3 у.е. за каждый закрытый лот.
Компания позиционирует себя как идеальный сервис для комфортного трейдинга. И многочисленные отзывы Pelliron это подтверждают.