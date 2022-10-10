Трейдинг привлекает интерактивностью и технологичностью, возможностью присутствовать на финансовых рынках и перспективой хорошего заработка.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Брокер Pelliron - общий обзор, отзывы

Трейдинг привлекает интерактивностью и технологичностью, возможностью присутствовать на финансовых рынках и перспективой хорошего заработка. Брокер Pelliron создает для трейдеров регулируемое и безопасное торговое пространство, предоставляет возможность получать доступные спреды и предлагает другие дополнительные преимущества.

Международный рынок, представляет собой огромную финансовую площадку с ежедневным оборотом более 5 трлн. долларов США. Высокая ликвидность означает возможность выйти на стабильный заработок, используя разницу курса. Тысячи украинцев используют трейдинг для финансового роста и более 14-ти лет они делают это через брокера Pelliron.

История брокерской компании Pelliron, отзывы о работе

Международный брокер Pelliron - один из крупнейших онлайн-брокеров, который предоставляет услуги с 2008 года. Благодаря внутреннему росту на протяжении более чем 15-ти лет, компания стала одним из ведущих международных брокеров по ценным бумагам с капиталом в несколько миллиардов долларов и клиентами в 39-ти странах мира.

Обращаясь в компанию, клиенты получают полный пакет услуг - от подачи заявки на покупку актива до круглосуточной технической поддержки. Сотрудничество с брокерской компанией осуществляется на основании двустороннего Договора на брокерское обслуживание. Подписание его возможно удаленно на основании предоставленных документов.

Действующие клиенты компании делятся своим опытом сотрудничества с брокером, анализируя его работу по ряду параметров: репутации, условиям торговли, партнерским программам и др.

Условия торговли

Преимущества компании в фиксированных спредах и отсутствии платы за перенос сделок (кроме криптовалют). Трейдеры имеют возможность торговать с 1 и 0,1 лотом на одном счете и получать 36% годовых.

Выход на биржу осуществляется через Торговый терминал, которым можно пользоваться через ПК или скачать на смартфон. Его функциональные возможности позволяют быстро открывать и закрывать сделки, пополнять счет, видеть актуальные котировки и взаимодействовать с фондовыми биржами. Новая торговая платформа имеет понятный и удобный интерфейс на любом устройстве.

Брокер предоставляет возможность каждому клиенту открыть демо-счет для изучения технических нюансов работы платформы и отработки стратегии. Многие трейдеры считают этот этап необходимым, так как позволяет свести к нулю риск технических ошибок.

Pelliron брокер предлагает 5 партнерских программ

Партнерская программа “Дабл Хит”. По этому программе клиент может получить от брокера дополнительно на свой счет 100% средств. Распространяется на клиентов со счетам от 10 тыс. у.е.

По этому программе клиент может получить от брокера дополнительно на свой счет 100% средств. Распространяется на клиентов со счетам от 10 тыс. у.е. “Страхование торгового счёта”. В случае совершения убыточной сделки, трейдер гарантированно получает от брокера компенсацию суммы в размере 100% .

В случае совершения убыточной сделки, трейдер гарантированно получает от брокера компенсацию суммы в размере 100% . Партнерская программа “1+1”. Выполнив условия программы, клиент получает от брокера 100% средств на счет. Это происходит поэтапно, после отработки текущего бонуса.

Выполнив условия программы, клиент получает от брокера 100% средств на счет. Это происходит поэтапно, после отработки текущего бонуса. VIP Club. Счет ос статусов VIP может рассчитывать на получением компенсации части издержек брокером на открытие сделок. По этой программе клиент получает сash-back в размере 10 USD, что дает возможность получить 48% годовых.

Account Priority. Клиенты, счета которых имеют статус Priority, могут получать кэшбек в размере 3 у.е. за каждый закрытый лот.

Компания позиционирует себя как идеальный сервис для комфортного трейдинга. И многочисленные отзывы Pelliron это подтверждают.