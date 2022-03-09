Быстрый онлайн-кредит на карту банка

Онлайн-кредитование уже давно является популярной альтернативой банковским кредитам, поскольку имеет ряд неоспоримых преимуществ. Быстрый кредит онлайн на карту (или микрокредит) – это финансовая услуга, которая подразумевает возможность взять деньги в займы в МФО (микрофинансовая организация), причём сделать это online, в максимально сжатые сроки и с минимальными требованиями к заемщику.

Что известно об оформлении онлайн-кредита в Украине?

Простота оформления и оперативность получения денег — фирменная черта услуги микрокредитования. Чтобы оформить online-кредит, от заемщика не требуются многочисленные документы, поручительства и тем более залог. Процедура максимально упрощена и ориентирована на клиента.

1. Процедура оформления микрокредита

Микрокредит в Украине можно взять в МФО — микрофинансовых организациях, выдающих потребительские кредиты на карту банка в режиме онлайн. Для оформления займа необходимо посетить сайт МФО и выбрать условия кредитования (сумма и срок погашения), воспользовавшись калькулятором, после чего зарегистрироваться на сервисе, заполнив анкету, и подать заявку на получение кредита.

2. Основные требования для оформления займа

Требования при оформлении микрокредита действительно минимальны, по сравнению с банковским кредитованием процедура заметно упрощена. Чтобы получить кредит онлайн, следует всего лишь:

предоставить копии документов, подтверждающие украинское гражданство (паспорт + ИНН) и совершеннолетие (18 лет);

иметь на руках карту любого украинского банка;

не иметь судимостей.

Следует заметить, что в данном коротком перечне нет условий, касающихся кредитной истории. Даже заемщик с плохой кредитной историей может претендовать на получение микрокредита. Никаких справок о доходах, проверок, залогов и поручителей.

3. Преимущества и недостатки микрокредита

Остаётся лишь суммировать всё вышесказанное и кое-что добавить по условиям. Итак, к числу преимуществ микрокредитов можно отнести:

возможность оформить заем в режиме online на банковскую карточку (без необходимости посещать офис кредитора, что позволяет сэкономить время);

минимальные требования (без документальной волокиты и "драконовских" условий, в том числе без проверки кредитной истории);

оперативность получения денег такова, что кредит можно запросто оформить в течение 15-30 минут.

К недостаткам микрокредитования относят ограниченный лимит денежных сумм, а также невозможность взять кредит в валюте (только гривня). Разные МФО выставляют разные лимиты, но чаще всего этот показатель соответствует диапазону 1000-30000 грн.

Как погасить онлайн-кредит?

Если заемщик имеет дело с надежным МФО, погашение долга происходит следующим образом. Это можно сделать через любой подходящий терминал, а также в отделении банка, обслуживающего карту. Отслеживать состояние кредитной суммы можно в личном кабинете на сайте финансовой компании.

Почему нельзя допускать просрочек по кредиту?

МФО довольно лояльно относятся к заемщикам, в том числе имевшим ранее просрочки по кредитам. Но, давая шанс клиенту на улучшение кредитной истории, кредитор рассчитывает на порядочность с его стороны. Несвоевременное закрытие долга приведет к начислению пени и передаче соответствующих данных в кредитный реестр НБУ.

Как выбрать надежного кредитора?

При стремлении получить кредит на карту, следует помнить две вещи. Кредитор (в нашем случае МФО) должен иметь свой официальный сайт и отзывы, подтверждающие его хорошую репутацию. Лучше всего, если это будет кредитная сеть, филиалы которой имеются в разных городах Украины.

Оформление кредита на карту банка от FinX

Хорошим примером классической МФО является компания FinX. Это один из ведущих игроков на рынке микрокредитования в Украине. С условиями получения онлайн-кредита на карту банка от FinX можно ознакомиться здесь https://finx.com.ua/ru. Компания имеет более 50 отделений в разных городах страны, выдает микрокредиты в суммой до 50 тысяч грн на срок до полутора лет, делает скидки постоянным клиентам и полностью соответствует всем качествам идеального МФО.