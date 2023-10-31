Что делать, если домашняя собака проявляет агрессию

Ваш нежно любимый питомец вдруг начал рычать при попытке его погладить или кусаться, если ему что-то не нравится? Проявление агрессии — серьезная проблема, и ее нельзя игнорировать.

Ведь вы заботитесь о домашнем животном: не забыли купить корм для собак, обеспечили удобное место для отдыха, регулярно гуляете и играете. Агрессивному поведению нельзя попустительствовать. Прежде всего необходимо выяснить причину, а затем принять меры для коррекции плохой привычки.

Как проявляется агрессия у собаки

Такое поведение свойственно всем диким животным, ведь так они защищают себя или территорию. Благодаря проявлению агрессии собака пробует установить определенное взаимодействие, иерархию и отношения. Поведение всегда начинается с предупредительных действий и может закончиться нападением. По отношению к человеку собака проявляет недоброжелательное отношение такими способами:

оскал;

угрожающие звуки;

неподвижная осанка;

укусы с намерением оставить рану.

Иногда описанные действия могут проявляться одновременно. Если возникла такая ситуация, проанализируйте причину. Некоторые из них:

Психологические травмы. Иногда это последствия негативного жизненного опыта. Сильный стресс. Агрессивное поведение — это реакция на раздражитель. Неправильная дрессировка. Некоторые владельцы намеренно воспитывают это качество. Неверно обозначенная роль животного в семье. Если пес считает себя главным, неподчинение владельца может вызвать невроз и негативное поведение. Боль и дискомфорт. Раздражительная реакция свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем.

Четко определив причину агрессивного поведения, вы поймете, как действовать дальше.

Как усмирить недоброжелательность собаки

Бытует мнение, что причина агрессивного поведения животного заключается в особенностях породы. В действительности каждую собаку следует рассматривать как личность. Хотя некоторые породы склонны к определенному поведению, судить по питомцу на основании его родословной не стоит. Эти советы помогут управлять поведением пса:

не наказывайте, так как это усугубляет привычку;

обратитесь к ветеринару;

избегайте ситуаций, которые вызывают раздражение;

уделяйте время для игр и физической активности.

Прислушиваясь к этим советам, можно научиться лучше понимать причины агрессии и регулировать ее проявление у питомца.