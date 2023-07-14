Что такое сустанон и зачем он спортсмену?

Сустанон (также известен как Сустанон-250) – мощный стероид анаболической направленности, широко распространенный в спортивных кругах. Данный препарат является идеальным выбором для всех мужчин-спортсменов, занимающихся тяжелой атлетикой.

Как и другие анаболики, сустанон купить можно без проблем в любом онлайн-магазине спортивной фармакологии.

Структура стероида

Сустанон является продуктом смеси четырех тестостероновых эфиров, а именно пропионата (30 мг), фенипропионата (60 мг), изокапроата (60 мг), деканоата (100 мг). Эфирная комбинация обеспечивает быстрый результат после начала приема, а также высокую степень воздействия препарата на организм.

При соблюдении дозировки препарата, вероятность ароматазации остается минимальной. Тем не менее, многие спортсмены при прохождении курса Сустанона параллельно принимают лекарства антиэстрогенного действия, такие как Нольвадекс и Провирон. Сустанон подавляет естественную секрецию тестостерона в организме, поэтому по завершению курса обязательно следует пройти послекурсовую терапию для восстановления тестостеронового баланса.

Для чего принимают Сустанон

Сустанон, в силу своих сильных анаболических свойств, идеален для повышения силы и наращивания мускулатуры.

Курс сустанона приводит к следующим эффектам:

ускорение метаболизма;

стимуляция выработки эритроцитов и насыщение мышц кислородом;

подчеркивание мышечного рельефа из-за выведения воды;

повышение либидо.

Важно помнить, что Сустанон – очень сильный препарат, поэтому его не рекомендуется принимать людям моложе 21 года, поскольку у лиц моложе еще не сформирована до конца скелетная структура.

Женщинам не рекомендуется принимать данный анаболик в виду высокой вероятности проявления симптомов вирилизации. У женщин, принимающих Сустанон, могут возникнуть мужские характеристики, такие как огрубение голоса, оволосение лица и частей тела по мужскому типу, изменение менструального цикла и уменьшение размера груди.

Возможные побочные явления

В зависимости от времени приема и доз, атлет, принимающий Сустанон, может испытать побочные явления, вызванные андрогенным воздействием:

акне;

психическая неуравновешенность;

головные боли;

приступы тошноты;

гиперсексуальность;

повышение жирности кожного покрова;

облысение;

увеличение предстательной железы.

При приеме Сустанона не происходит скопления воды в мышечных тканях, как это бывает при курсах тестостероновых эфиров Энантата и Ципионата. Также не стоит опасаться появлений болезней печени.

Важно отметить, что побочные эффекты от приема Сустанона могут по-разному проявляться у людей и зависеть от дозировки, продолжительности приема и индивидуальных особенностей организма. Перед началом приема Сустанона рекомендуется посетить спортивного врача, который разработает оптимальный курс с учетом индивидуальных особенностей здоровья спортсмена.