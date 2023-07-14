Що таке сустанон і навіщо він спортсмену?

Сустанон (також відомий як Сустанон-250) - потужний стероїд анаболічної спрямованості, широко розповсюджений у спортивних колах. Цей препарат є ідеальним вибором для всіх чоловіків-спортсменів, які займаються важкою атлетикою.

Як і інші анаболіки, сустанон купити можна без проблем у будь-якому онлайн-магазині спортивної фармакології.

Структура стероїду

Сустанон є продуктом суміші чотирьох тестостеронових ефірів, а саме пропіонату (30 мг), фенілпропіонату (60 мг), ізокапроату (60 мг), деканоату (100 мг). Ефірна комбінація забезпечує швидкий результат після початку прийому, а також високий ступінь впливу препарату на організм.

При дотриманні дозування препарату, ймовірність ароматизації залишається мінімальною. Проте багато спортсменів під час проходження курсу Сустанону паралельно приймають ліки антиестрогенної дії, такі як Нолвадекс і Провірон. Сустанон пригнічує природну секрецію тестостерону в організмі, тому після завершення курсу обов'язково слід пройти після курсову терапію для відновлення тестостеронового балансу.

Для чого приймають Сустанон

Сустанон, завдяки своїм сильним анаболічним властивостям, ідеальний для підвищення сили і нарощування мускулатури.

Курс сустанону призводить до таких ефектів:

прискорення метаболізму;

стимуляція вироблення еритроцитів і насичення м'язів киснем;

підкреслення м'язового рельєфу через виведення води;

підвищення лібідо.

Важливо пам'ятати, що Сустанон - дуже сильний препарат, тому його не рекомендується приймати людям, молодшим за 21 рік, оскільки в молодших осіб ще не сформована до кінця скелетна структура.

Жінкам не рекомендується приймати цей анаболік через високу ймовірність прояву симптомів вірилізації. У жінок, які приймають Сустанон, можуть виникнути чоловічі характеристики, такі як огрубіння голосу, оволосіння обличчя і частин тіла за чоловічим типом, зміна менструального циклу і зменшення розміру грудей.

Можливі побічні ефекти

Залежно від часу приймання та доз, атлет, який приймає Сустанон, може зазнати побічних явищ, спричинених андрогенним впливом:

акне;

психічна неврівноваженість;

головні болі;

напади нудоти;

гіперсексуальність;

підвищення жирності шкірного покриву;

облисіння;

збільшення передміхурової залози.

Під час прийому Сустанону не відбувається скупчення води в м'язових тканинах, як це буває під час курсів тестостеронових ефірів Енантату і Ципіонату. Також не варто побоюватися появи хвороб печінки.

Важливо відзначити, що побічні ефекти від приймання Сустанону можуть по-різному проявлятися у людей і залежати від дозування, тривалості приймання та індивідуальних особливостей організму. Перед початком прийому Сустанону рекомендується відвідати спортивного лікаря, який розпланує оптимальний курс з урахуванням індивідуальних особливостей здоров'я спортсмена.