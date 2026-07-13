Что влияет на цену рекламы в Google Ads?

Две кофейни запускают рекламу по запросу «кофе навынос Львов». Одна платит 6 грн. за клик, вторая — 18. Ниша и город одни. А счёт в конце месяца отличается в разы.

В Google Ads нет прайса, где напротив возможных запросов стоит фиксированная сумма. Стоимость клика определяется в момент показа объявления и зависит от десятка факторов. Разберём главные — те, что реально двигают цифру в отчёте.

Как работает аукцион Google Ads?

Человек вводит запрос — Google за доли секунды проводит аукцион. Участвуют все рекламодатели, настроившие показ по ключевым словам, указанным пользователем в поиске. Но место в выдаче и итоговую цену определяет не ставка.

Система считает Ad Rank — рейтинг объявления. Формула короткая: ставка умножается на показатель качества. Дальше площадка сравнивает рейтинги участников и распределяет позиции.

Ключевой момент: списывается не максимальная ставка. Заплатите ровно столько, сколько нужно, чтобы обойти конкурента, плюс символическая копейка. Реальная цена клика оказывается заметно ниже заявленного потолка.

Понять, из чего складывается цена рекламы в Google Ads, проще как раз через логику аукциона: высокая ставка не гарантирует первое место, а слабый показатель качества частично вытянет удачное объявление.

Ниша и уровень конкуренции

Тут всё прямолинейно. Чем больше рекламодателей бьётся за запрос, тем выше ставки — спрос толкает цену вверх.

Сравните сами. Клик в дорогих нишах стоит дорого, ведь тут стоит большая маржа:

Юриспруденция, страхование, кредиты — 40–120 грн. за клик и выше.

Недвижимость, стоматология, пластиковые окна — 15–50 грн.

Локальные услуги (маникюр, ремонт техники, доставка еды) — 3–12 грн.

Хендмейд, узкие хобби, редкие товары — иногда меньше гривны.

Допустим, Вы продаёте элитную мебель. Конкурентов немного, но все готовы хорошо платить за клиента, ведь заказ приносит десятки тысяч гривен. Клик выйдет дорогим, и это нормально: даже 80 грн. окупятся с одной продажи.

А вот в сезонных нишах цена скачет. Летом реклама кондиционеров дорожает в два-три раза — все выходят в аукцион одновременно. К осени спрос падает, и клик снова дешевеет.

От каких настроек зависит расход бюджета?

Даже в одной нише два аккаунта тратят по-разному. Всё решают детали настройки.

Смотрите, на что влиять напрямую:

Геотаргетинг. Показ по всей Украине и показ по одному Львову — это разный охват и разная цена. Сузьте географию до зоны доставки и не платите за клики из городов, куда не возите.

Время показа. Отключите рекламу ночью, если заказы принимаете с 9 до 20. Зачем платить за клики, на которые некому ответить.

Устройства. Иногда мобильный трафик конвертит хуже десктопного — тогда логично снизить ставки для смартфонов.

Стратегия ставок. Ручное управление даёт контроль, автоматическое экономит время, но требует накопленной статистики. На старте, с бюджетом в 3000–5000 грн., автоматике часто просто не хватает данных.

Минус-слова. Без них бюджет утекает на мусорные запросы вроде «бесплатно», «скачать», «своими руками».

Честно говоря, здесь чаще всего сливаются деньги — не потому что ниша дорогая, а потому что настройки оставили «по умолчанию». Если разбираться самому времени нет, настройку и ведение рекламных кампаний разумнее передать специалистам — услуги ADWService как раз закрывают этот блок: от сбора семантики до оптимизации ставок под реальную окупаемость.

Что за показатель качества и как он снижает цену?

Показатель качества (Quality Score) — оценка от 1 до 10, выставляемая Google каждому ключевому слову. Складывается из трёх вещей: насколько часто по объявлению кликают (CTR), совпадает ли текст объявления с запросом, и удобная ли посадочная страница.

Логика площадки понятна. Google зарабатывает на кликах, а кликают на релевантные объявления. Значит, рекламодателя с хорошим показателем качества выгодно поощрить — более низкой ценой и лучшей позицией.

Покажу на цифрах. Два рекламодателя ставят одинаковые 20 грн. Но у первого показатель качества 9, у второго — 3. Первый встанет выше и заплатит, скажем, 11 грн. за клик. Второму, чтобы удержаться рядом, придётся отдавать все 20, а то и больше.

Совет: не гонитесь за ставкой. Перепишите заголовки под конкретный запрос, уберите нерелевантные ключи в минус-слова, ускорьте загрузку сайта. Часто это дешевле, чем повышать бюджет, — а эффект тот же.

Тип кампании и формат объявлений

Цена зависит также от того, где показывается реклама.

Поисковые кампании обычно дороже за клик — человек ищет прямо сейчас, готов купить, конкуренция плотная. Медийная сеть (баннеры на сайтах) стоит в разы дешевле, но и аудитория там холоднее: люди не искали Ваш товар, они просто читали статью.

Отдельная история — товарные кампании (Shopping) и Performance Max. Ставки в них считаются иначе, а расход сильно зависит от фида и картинок. Реклама на YouTube тарифицируется чаще за просмотр, а не за клик, и подходит скорее для узнаваемости, чем для быстрых продаж.