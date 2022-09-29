Дистанционная покупка недвижимости: что это за услуга и для кого она актуальна?

Покупка недвижимости — хороший вариант инвестиций. Грамотно выбранная квартира или апартаменты будут приносить доход от сдачи в собственность, а со временем такой объект легко будет продать с выгодой. Однако далеко не у всех инвесторов есть желание, время или возможность поехать в другой город/страну для решения формальных вопросов. Именно в этом случае пригодится возможность купить квартиру дистанционно!

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Покупка недвижимости — хороший вариант инвестиций. Грамотно выбранная квартира или апартаменты будут приносить доход от сдачи в собственность, а со временем такой объект легко будет продать с выгодой. Однако далеко не у всех инвесторов есть желание, время или возможность поехать в другой город/страну для решения формальных вопросов. Именно в этом случае пригодится возможность купить квартиру дистанционно!

Как это работает?

Чтобы воспользоваться такой услугой, необходимо обратиться к специалистам заслуживающей доверия. Хороший пример — онлайн платформа GEOLN.COM, где представлена недвижимость первичного и вторичного рынка практически со всех уголков мира, а также база проверенных экспертов, оказывающих такие услуги.

Подробнее о дистанционной покупке новостройки можно узнать на странице https://geoln.com/ru/services/remote-property-purchase.

Дистанционная покупка квартиры осуществляется по простой схеме.

Выбор объекта. Покупатель может подыскать оптимальный вариант сам или запросить мнение эксперта. Во втором случае будет предложено несколько оптимальных вариантов, учитывающих финансы инвестора и его стратегию. Передача полномочий. Клиент подписывает доверенность на представителя компании. Документ позволяет специалисту действовать от имени и в интересах инвестора. Заключение сделки. Если продавец или застройщик, а также документы успешно прошли все юридические проверки, совершается купля-продажа недвижимости. Посредник подписывает документы, вносит все необходимые сборы и налоги, получает разрешения и т. д. Регистрация права собственности. В государственных органах страны, где была совершена покупка, фиксируется информация о новом владельце. Все документы оформляются исключительно на инвестора, а не на посредника. Клиент получает на руки документ, подтверждающий его право собственности.

Почему дистанционная покупка выгодна?

Только важные вопросы. Покупатель принимает все ключевые решения.

Безопасность. Крупные компании, дорожат своей репутацией, поэтому можно не бояться сомнительных махинаций, подписывая доверенность. Документ даст посреднику ограниченные полномочия.

Экономия. Дистанционные сделки с недвижимостью позволяют отказаться от утомительных поездок, которые забирают массу времени. Кроме того, не придется тратиться на оформление визы, билеты, отель и нести прочие дорожные расходы.

Экспертное сопровождение. Эксперт поможет сделать оптимальный выбор, обеспечит тщательную проверку документов и самого объекта, проанализирует договор купли-продажи, получит соответствующие разрешения от правительства (если это необходимо). В результате покупатель может не бояться обмана со стороны продавца, штрафов за неуплаченные вовремя налоги или других неприятностей.

Благодаря этому покупка квартиры дистанционно удобна для любого инвестора, независимо от суммы сделки и класса приобретаемого жилья.