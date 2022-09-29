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Дистанционная покупка недвижимости: что это за услуга и для кого она актуальна?
Покупка недвижимости — хороший вариант инвестиций. Грамотно выбранная квартира или апартаменты будут приносить доход от сдачи в собственность, а со временем такой объект легко будет продать с выгодой. Однако далеко не у всех инвесторов есть желание, время или возможность поехать в другой город/страну для решения формальных вопросов. Именно в этом случае пригодится возможность купить квартиру дистанционно!
Покупка недвижимости — хороший вариант инвестиций. Грамотно выбранная квартира или апартаменты будут приносить доход от сдачи в собственность, а со временем такой объект легко будет продать с выгодой. Однако далеко не у всех инвесторов есть желание, время или возможность поехать в другой город/страну для решения формальных вопросов. Именно в этом случае пригодится возможность купить квартиру дистанционно!
Как это работает?
Чтобы воспользоваться такой услугой, необходимо обратиться к специалистам заслуживающей доверия. Хороший пример — онлайн платформа GEOLN.COM, где представлена недвижимость первичного и вторичного рынка практически со всех уголков мира, а также база проверенных экспертов, оказывающих такие услуги.
Подробнее о дистанционной покупке новостройки можно узнать на странице https://geoln.com/ru/services/remote-property-purchase.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Дистанционная покупка квартиры осуществляется по простой схеме.
- Выбор объекта. Покупатель может подыскать оптимальный вариант сам или запросить мнение эксперта. Во втором случае будет предложено несколько оптимальных вариантов, учитывающих финансы инвестора и его стратегию.
- Передача полномочий. Клиент подписывает доверенность на представителя компании. Документ позволяет специалисту действовать от имени и в интересах инвестора.
- Заключение сделки. Если продавец или застройщик, а также документы успешно прошли все юридические проверки, совершается купля-продажа недвижимости. Посредник подписывает документы, вносит все необходимые сборы и налоги, получает разрешения и т. д.
- Регистрация права собственности. В государственных органах страны, где была совершена покупка, фиксируется информация о новом владельце. Все документы оформляются исключительно на инвестора, а не на посредника. Клиент получает на руки документ, подтверждающий его право собственности.
Почему дистанционная покупка выгодна?
- Только важные вопросы. Покупатель принимает все ключевые решения.
- Безопасность. Крупные компании, дорожат своей репутацией, поэтому можно не бояться сомнительных махинаций, подписывая доверенность. Документ даст посреднику ограниченные полномочия.
- Экономия. Дистанционные сделки с недвижимостью позволяют отказаться от утомительных поездок, которые забирают массу времени. Кроме того, не придется тратиться на оформление визы, билеты, отель и нести прочие дорожные расходы.
- Экспертное сопровождение. Эксперт поможет сделать оптимальный выбор, обеспечит тщательную проверку документов и самого объекта, проанализирует договор купли-продажи, получит соответствующие разрешения от правительства (если это необходимо). В результате покупатель может не бояться обмана со стороны продавца, штрафов за неуплаченные вовремя налоги или других неприятностей.
Благодаря этому покупка квартиры дистанционно удобна для любого инвестора, независимо от суммы сделки и класса приобретаемого жилья.